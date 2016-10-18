Процесс по теракту 5 июня объявили закрытым без ссылки на закон

Во время предварительного слушания отключили звук в комнате, где за судебным процессом наблюдали СМИ по монитору.

После этого судья спецсуда Ахметкали Молдагалиев заявил, что дальнейший процесс будет закрытым, но не смог объяснить журналистам, в связи с чем, на основании какой статьи какого закона.

Между тем, судебный процесс по теракту в Алматы открытый.

Напомним, сегодня в Актобе начался суд по теракту 5 июня. В связи с этим с утра дорогу по ул. Калдаякова закрыли полицейскими машинами с обеих сторон. На крыши домов поставили снайперов.

Перед началом судебного разбирательства по теракту 5 июня в здании суда проводили осмотр каждого посетителя, который должен быть в списке. Здание спецсуда хорошо оборудовано, повсюду установлены камеры. К примеру, 20 камер стоят в помещении у конвоира, через которого проходят обвиняемые.

Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нурлан Султанов. На стороне гособвинения 3 прокурора.

По событиям 5 июня к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц (арестованы 28). Из них 9 участвовали в теракте, 18 будут судить за недонесение о готовящемся теракте и двоих за укрывательство преступников. Обвиняемые дали признательные показания.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «Убийство», «Разбой», «Акт терроризма», «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» и другим статьям УК РК.

В качестве свидетелей 48 человек. У 29 обвиняемых, 27 адвокатов.

Как известно, 5 июня в Актобе многочисленная группа людей напала на оружейные магазины, убив несколько человек, устроила перестрелку с солдатами в войсковой части 6655. По официальным данным, в результате теракта погибли 7 человек, 30 человек получили ранения.