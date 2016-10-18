По делу о теракте 5 июня проходят 88 потерпевших

Зал, где проходит заседание. // Фото автора

В качестве свидетелей 48 человек. У 29 обвиняемых, 27 адвокатов, сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Как сообщает пресс служба областного суда, здание спецсуда хорошо оборудовано, повсюду установлены камеры. К примеру, 20 камер стоят в помещении у конвоира, через которого проходят обвиняемые.

Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нурлан Султанов, на стороне гособвинения 3 прокурора.

Спецсуд. Пресса будет наблюдать за процессом по телевизору. // Фото В. Зобенко

Предположительно, близкие люди обвиняемых или свидетели. // Фото В. Зобенко

Ранее по заявлению генпрокуратуры, были установлены личности всех 27 нападавших. 18 из них ликвидировали в ходе спецоперации, остальные 9 задержали. У нападавших изъяли огнестрельное оружие.

По событиям 5 июня к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц (арестованы 28). Из них 9 участвовали в теракте, 18 будут судить за недонесение о готовящемся теракте и двоих за укрывательство преступников. Обвиняемые дали признательные показания.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «Убийство», «Разбой», «Акт терроризма», «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» и другим статьям УК РК.

Напомним, 5 июня в Актобе многочисленная группа людей напала на оружейные магазины, убив несколько человек, устроила перестрелку с солдатами в войсковой части 6655. По официальным данным, в результате теракта погибли 7 человек, 30 человек получили ранения.