«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»

«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах…

«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон» «Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».

​В Актобе построят новую тюрьму ​В Актобе построят новую тюрьму

В Актобе в рамках ГЧП будет построено новое исправительное учреждение на 1500 мест, сообщили в пресс-службе акима области.

В Актобе горожанам оказали юридическую помощь В Актобе горожанам оказали юридическую помощь

Департамент юстиции Актюбинской области провел акцию «Юстиция консультирует», сообщает пресс-служба ведомства.

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На Москве ночью зарезали 28-летнего мужчину На Москве ночью зарезали 28-летнего мужчину

В ДВД говорят, что водитель ВАЗа поругался с переходившими дорогу парнями, одного он ударил ножом. Раненый умер в машине скорой помощи.

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Жители Хазретовки не хотели говорить о проблемах акимам района и области
В Белогорке нет воды, магазина, автобусов и дороги на кладбище

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Назарбаев отдаст часть своих полномочий парламенту и правительству
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Автопарку хватит денег, если они не будут уходить мимо кассы
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Мы в ответе за тех, кого приручили
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Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить
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Школьный учитель: Уровень жизни за чертой бедности и нервного истощения

Свежий номер газеты «Диапазон» • №56 • (1201) • 26.01.2017

||    Подробности    ||
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».

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||    Тема дня    ||
Видео «Диапазона» о давке чиновников у раздевалки акимата стало хитом Инета

Казахстанцы возмущались поведением чиновников и госслужащих, которые толкали друг друга, чтобы поскорее попасть в гардеробную после совещания с акимом. «Ни этики, ни культуры у наших чиновников», писали комментаторы.

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||    Город и область    ||
||    Происшествия и криминал    ||
По факту смерти пенсионера МВД в кабинете полиции идёт служебное расследование

В ДВД рассказали, по какой причине вызывали в полицию Михаила Тарасова. Но так и не ответили на вопрос, какая была необходимость требовать, чтобы он приехал ночью.

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||    Экономика и бизнес    ||
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить

«Контролирующие органы задерживают документацию месяцами, а в городе идёт хаотичная застройка. Полно пустырей, хозяева которых и сами не строят и другим не дают», – сетует предприниматель из Актобе.

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||    Спорт    ||
60 спортсменов пронесут огонь Универсиады по улицам Актобе

27 января в Актобе 60 факелоносцев пронесут огонь Универсиады. Для этого в пятницу, с 9:00 до 13:20 на время будут перекрывать 11 отрезков улиц.

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||    Социум    ||
Асет КАЛИЕВ, глава облздрава: 112 тысяч тенге – средняя зарплата медиков области, включая санитарок

Об этом говорили на коллегии облздрава. В докладе Асета Калиева было больше о прорывах, а его спрашивали: почему скорая едет по 4 часа, к врачам очереди, а до детской больницы не ездят автобусы. С больными детьми на руках люди с трассы идут пешком.

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||    В лицах    ||
Китайские фанатки признаются в любви актюбинцу Димашу Кудайбергенову

Как восприняли новый имидж Димаша Кудайбергенова, что интересует его фанатов и почему китайцы изучают казахский язык, узнавала корреспондент газеты «Диапазон».

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||    Другие новости    ||