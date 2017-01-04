«Диапазон» как обычно вспоминает самые яркие события уходящего года. 2016 год стал для Актобе самым трагическим, наверное, за все 25 лет независимости. Но были и хорошие новости, их немало. А ещё удивляла погода: ледяной дождь в марте и потоп в июле. Вспомним вместе, чем жили актюбинцы этот год, и будем надеяться, что 2017 год принесёт нам больше хороших вестей.

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