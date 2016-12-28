В этом году наша акция собрала около 45 тысяч тенге, часть лотов ещё находятся в резерве. На деньги наших читателей мы покупали животным корма, лекарства, делали прививки и паспорта. На данный момент около 13 тысяч находятся в редакции. В следующем году мы продолжим акцию, поможем животным. Благодарим всех за участие, пусть доброты в новом году станет ещё больше!

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