В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки

В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки

В коридоре областного акимата Актобе после совещания чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки, сообщает корреспондент…

В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки

В коридоре областного акимата Актобе после совещания чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки, сообщает корреспондент "Диапазона".

​В Актобе всю неделю в поликлиниках принимают онкогинекологи ​В Актобе всю неделю в поликлиниках принимают онкогинекологи

Бесплатные консультативные осмотры онкогинекологов будут проходить в городских поликлиниках по графику.

​Актюбинка уверяет, что спрятала героин во влагалище, чтобы сдать его в полицию ​Актюбинка уверяет, что спрятала героин во влагалище, чтобы сдать его в полицию

В актюбинском уголовном суде начался процесс над 34-летней Еленой Руденко, обвиняемой в хранении и перевозке свертка с героином, сообщает корреспондент «Диапазона».

Афиша Актобе. Куда сходить на выходных Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

В Актобе федерации единоборств подвели итоги года В Актобе федерации единоборств подвели итоги года

В конференции приняли участие президенты федерации, ветераны и общественные деятели спорта.

Фотогалерея

В Белогорке нет воды, магазина, автобусов и дороги на кладбище
Реакция казахстанцев в соцсетях на временную регистрацию

Видеогалерея

В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки
21 января отмечается международный день объятий

Мнение

18.01.2017 17:56
В автобусах нужны правила и таблички с именами водителей и кондукторов
18.01.2017 11:47
Будьте здоровы, или Горе заболевшему
11.01.2017 19:49
Казахстанцев обязали регистрироваться по месту проживания. Новый закон вызвал ажиотаж и недовольствия
11.01.2017 19:33
Досым Сатпаев, политолог: Регистрация поможет не борьбе с терроризмом, а коррупционерам
11.01.2017 18:31
Водитель автобуса с 30-летним стажем: Нужно не цену поднимать, а автопарк проверить

Свежий номер газеты «Диапазон» • №55 • (1200) • 19.01.2017

||    Подробности    ||
Дежурный войсковой части Кайнарбек ТАСТАМБЕКОВ: Если б убили, был бы героем, выжил – в тюрьму

Военных, на которых 5 июня напали террористы, приговорили к реальным срокам лишения свободы. Тастамбеков назвал дело против себя заказом.

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||    Город и область    ||
В Актобе идёт слежка за снегом. На самосвалы поставили GPS-навигаторы

На 72 самосвалах уже установили навигаторы, которые помогут проконтролировать уборку снега и не заблудиться по пути на снежный полигон. Об этом «Диапазону» сообщил замакима Актобе Нагымжан Алдияров.

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||    Происшествия и криминал    ||
Осуждённым за недонесение по делу о терактах в Актобе сократили сроки

19 осуждённым снизили сроки на четверть в связи с юбилейной амнистией. Террористам, осуждённым на пожизненные сроки, наказание оставили без изменений.

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||    Экономика и бизнес    ||
Акимат поменял землю на Шанхае на площадь у Центрального стадиона

В истории предоставления земли под строительство KFC появились любопытные подробности. Бюджет от сделки с землёй в центре города не получил ни тенге, а павлодарская компания взяла участок в обмен на землю в лесополосе на Маресьева.

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||    Спорт    ||
На Универсиаду от Актобе поедет студентка Мария Сизова

Конькобежка из Хромтау представит Актюбинскую область на зимней Универсиаде в Алматы.

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||    Социум    ||
В Белогорке нет воды, магазина, автобусов и дороги на кладбище

Об этом говорили жители Белогорки на отчёте сельского акима. В посёлке воруют скот, участкового нет. На 13 сёл всего два полицейских. На улицах Белогорки по ночам темно. Новые фонари не горят третий год.

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||    В лицах    ||
Красавицы мамы будут бороться за титул Миссис Актобе

Они снова наденут свадебные наряды, расскажут в стихах о своей семье и покажут, как быть одновременно заботливой и успешной мамой.

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||    Другие новости    ||
Актюбинская педагогическая поэма

Продолжаем публикацию об истории нашего города 70-80-х годов прошлого века, об актюбинских мальчишках, увлечённых романтикой неба, их лидерах и учителях, показавших путь к осуществлению мечты.

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  • Крохотные вещи из шерсти спасают жизни

    Бизнес-леди Юлия Урекешова организовала в Актобе клуб волонтеров «28 петель». Вместе с другими рукодельницами она вяжет шерстяные вещи для недоношенных новорожденных детей. Это не просто красивая одежда, она помогает выходить недоношенного младенца.

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    Добро пожаловаться

    – Как можно передать данные в «Трансэнерго», месяц не могу дозвониться до автоответчика, занято.

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  • Будьте здоровы, или Горе заболевшему

    В последние годы я и мои родные, друзья и знакомые все чаще стали болеть. То простуда, то ангина, то еще что-то неимоверно странное.

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    Когда будет свет в 12 микрорайоне?

    В 12 микрорайоне проезжая часть от рынка «Аида» до 41-го дома не освещена. Там есть 2 школы и поликлиника, поэтому там постоянно большой поток пешеходов, особенно детей. Планируют ли там осветить участок дороги?

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  • В Хромтау не вывозят мусор из-за сломанной техники

    Уже почти 2 недели, как по ул. Рыскулбекова, 36 в Хромтау не убирают мусор. Собаки растаскивают его. Мусор теперь лежит и у подъездов. В КСК «Алена» обращались. Но там тишина, они просто игнорируют.

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    Почему в поезде Алматы–Москва не выдают чайные наборы и мыло?

    Часто приходится ездить на поездах. Заметил, в поезде Атырау–Астана и Мангистау–Астана сервис хороший, выдают постельные принадлежности и даже кружку, а там чай, кофе и соль. Есть и косметичка с зубочисткой, мылом и салфетками. Но в поезде №8 в Алматы такого сервиса я не заметил. Хотя расстояние одно и то же и цена одинаковая. Объясните, в чем разница?

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  • В автобусах грубые водители, грязь и холод

    Прочитали в «Диапазоне» статью «Автопарк хочет поднять цену проезда до 131 тенге. Акимат пока не одобрил», и мы очень возмущены происходящим!

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    Не пришёл в садик? Нужна справка

    Хотела бы узнать: если один или два дня ребенок пропустил детский сад, нужна ли справка (пропуск без причины)? И имеют ли право ставить плюс в эти пропущенные дни? Дело в том, что у нас в детском саду «Балауса» в селе Косестек за один день ставят плюс.

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  • Ясный-2 без света, остановок и пешеходного перехода

    Живем в жилом массиве Ясный-2 в районе 41-го разъезда. На трассе перед поселком нет остановочного павильона, пешеходного перехода и освещения. После школы в темноте дети идут домой в поселок. Там нет фонарей, видимость плохая, дети могут попасть под машину. Планирует ли акимат в ближайшее время установить там пешеходный переход, остановку и сделать освещение?

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    На бумаге – мизерная зарплата, а на фото – новый айфон

    Муж перешел на «черную зарплату», только бы платить алименты поменьше. По документам – копейки. А в социальной сети фотографии на новой машине, с айфоном, поездки за рубеж и так далее. Я могу добиться справедливости?

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  • Шеф меня домогается

    Недавно устроилась в новую фирму, сначала все нравилось, хорошая зарплата и коллектив. Но начальник откровенно пристает, флиртует в Ватсапе, «шутя» пишет, что уволит, если я «разобью ему сердце». Я замужем, начальнику сразу дала понять, что меня он не интересует. У нас есть статья за сексуальные домогательства или она лишь в США работает?

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    Шокировал пост в социальной сети

    Увидела пост в социальной сети: алабай перепрыгнул через забор, задохнулся на собственной цепи и так висит... Это ужасно. Анонимный автор поста написал, что он ходил к владельцу и просил собаку убрать.

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  • В залог забрали и квартиру, и баню

    Муж как ИП получил кредит по программе «Даму». В залог они взяли квартиру, которая зарегистрирована на меня. Отдавали с таким условием, что при окончании строительства бани они возьмут в залог ее и отдадут квартиру. Теперь они взяли и баню в залог и не отдают квартиру. Обосновывая это якобы финансовым ухудшением клиента.

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    В автобусах нужны правила и таблички с именами водителей и кондукторов

    8 января поехал на автобусе №1 из микрорайона в старую часть города. Кондуктор прошла по автобусу и «обилетила» всех.

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  • Прекрасные колье от актюбинских мастериц помогут животным

    У нас две новые участницы, чьи лоты украсят любую девушку.

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    Почему теряются собаки?

    – В Интернете много вижу объявлений о пропаже собак, особенно породистых. Почему так происходит? Меня все эти объявления очень трогают, у самой лабрадору полгода, представляю, как бы переживали дети, если бы он потерялся или его украли. Как предотвратить беду?

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  • Грипп хватает актюбинцев за горло

    Тяжелее всего грипп переносят беременные, дети до 2 лет, пожилые, диабетики и люди с ослабленным иммунитетом. Как вылечиться быстро и не заработать осложнения, «Диапазону» рассказала замдиректора ТОО «Арасан Актобе» (центр ЗОЖ) Гульнар Сидашева.

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    Аллергия бывает даже на женскую прокладку

    Недавно пришлось обратиться к гинекологу. Оказалось, у меня аллергия на прокладки. Почему она возникает?

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  • 2 480 детей в области отказались от прививок

    90% детей не прививают по религиозным причинам. В основном это жители Актобе, Мугалжарского, Темирского и Шалкарского районов. Остальные, говорит глава облздрава Асет Калиев, не дают вакцинировать детей под влиянием Интернета. Для работы с родителями стали привлекать теологов.

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