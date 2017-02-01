Власти области отмечают, что китайская компания приносит казне многомиллиардные налоги и на ее деньги строится дворец молодежи, это 1 млрд 300 миллионов тенге. В 2016 году «Актобемунайгаз» добыл более 470 тысяч тонн сжиженного газа. Тем не менее, по некоторым показателям у самой крупной нефтяной компании области был регресс.

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