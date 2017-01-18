Часто приходится ездить на поездах. Заметил, в поезде Атырау–Астана и Мангистау–Астана сервис хороший, выдают постельные принадлежности и даже кружку, а там чай, кофе и соль. Есть и косметичка с зубочисткой, мылом и салфетками. Но в поезде №8 в Алматы такого сервиса я не заметил. Хотя расстояние одно и то же и цена одинаковая. Объясните, в чем разница?

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