Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с новым 2017 годом, передает телеканал «Хабар».

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с новым 2017 годом, передает телеканал «Хабар».

Газета Диапазон поздравляет читателей с Новым годом Газета Диапазон поздравляет читателей с Новым годом

Дорогие друзья. Проходят последние часы 2016 года. Год был непростым для страны, мира и нас с вами. Но мы сохранили главное: мы с вами живы, каждый из нас относительно…

В Актобе собрали елку из 54 машин В Актобе собрали елку из 54 машин

Водители оригинально поздравили актюбинцев с Новым годом.

Еркина Избасара из СИЗО перевели в больницу Еркина Избасара из СИЗО перевели в больницу

Лидера ОПГ "Четыре брата" инвалида Еркина Избасара перевели из СИЗО в больницу. Об этом рассказал адвокат подозреваемого по делу о хищении нефти в Актобе Серик Сарсенов.

Казахстанцев на Новый год ждут потепление и снегопады Казахстанцев на Новый год ждут потепление и снегопады

В новогоднюю ночь и праздничные дни синоптики не прогнозируют сильных морозов.

Фотогалерея

Сharlie Hebdo цинично поглумился над погибшими в катастрофе Ту-154
Аким Актобе снова чуть не заснул. Чем занимались чиновники на совещаниях в 2016 году

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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
В Афинах выпал первый снег

Мнение

28.12.2016 22:13
Экономист дал прогнозы на 2017 год: «Цены будут расти быстрее зарплаты. Нужно держаться за работу»
28.12.2016 18:38
Дайте шанс счастью войти в вашу жизнь в год Петуха
28.12.2016 16:40
Пусть ужасы этого года останутся в прошлом
21.12.2016 18:59
А ты азартный человек?
14.12.2016 12:38
2016: год коррупции в Казахстане

Свежий номер газеты «Диапазон» • №52 • (1197) • 29.12.2016

||    Подробности    ||
«Диапазон», уничтожьте ответ и не пишите про KFC!

Некто Серик потребовал, чтобы редакция газеты «Диапазон» уничтожила ответ из акимата Актобе и ничего не писала про строительство в центре города ресторана KFC.

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||    Тема дня    ||
Экономист дал прогнозы на 2017 год: «Цены будут расти быстрее зарплаты. Нужно держаться за работу»

Известный эксперт по экономике Пётр Своик поделился с «Диапазоном» своими прогнозами в социально-экономической жизни казахстанцев на будущий год.

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  • Как с нового года увеличатся пенсии актюбинцев

    Как рассказала руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №2 департамента труда, соцзащиты и миграции Жанна Аймухамбетова [на фото], с 1 января 2017 года размеры пенсионных выплат повышаются на 9%.Общий размер пенсионных выплат составит 48 336 тенге, из них 35 534 тенге – пенсия, 12 802 тенге – базовая пенсионная выплата.

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    Экстренные службы готовы спасать в Новый год

    Как по городу в новогоднюю ночь будут ездить автобусы и где перекроют улицы? Как в праздники работают экстренные службы, узнавал «Диапазон».

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||    Город и область    ||
На встрече с силовиками актюбинцы просили жильё, свет и вернуть старикам бесплатный проезд

23 декабря главы облпрокуратуры, ДКНБ, ДВД, облсуда и департамента госдоходов встречались с жителями старой части Актобе. Собравшихся просили не затрагивать коммунальную тему, но люди только об этом и говорили. Почти половина улиц Актобе до сих пор без дорог и света.

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||    Происшествия и криминал    ||
Бизнесмена приговорили к 3 годам колонии за социальную рознь в Фейсбуке

Санат Досов утверждает, что розни не желал, просто не хотел, чтобы в Казахстане повторился сценарий Донбасса. Но потом понял: российско-украинский конфликт – это не наша война.

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||    Экономика и бизнес    ||
||    Социум    ||
||    В лицах    ||
Актюбинцам не стоит бояться кушать курицу в Новый год

Дизайнер и специалист по фэн-шую Дмитрий Игнатенко поделился с читателями газеты «Диапазон», как правильно нужно встречать новый 2017 год и развеял новогодние мифы.

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||    Другие новости    ||
  • Не кормите животных с праздничного стола

    Если у вас есть коты или собаки, специалисты советуют украсить ёлку пластиковыми шарами. Не ходите смотреть салюты с собакой, хорошо подумайте, прежде чем дарить котёнка. Какие ещё опасности таит Новый год для домашних любимцев, узнавал «Диапазон».

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    Cпасённая собака ищет добрый дом в Новый год

    Из-за страшного перелома бездомная собака Даная не могла ходить и умирала в снегу от голода и холода. Её спасли, но теперь ей жизненно необходим тёплый дом.

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  • Наши новые лоты: патриотические часы и пузатый медвежонок

    В этом году наша акция собрала около 45 тысяч тенге, часть лотов ещё находятся в резерве. На деньги наших читателей мы покупали животным корма, лекарства, делали прививки и паспорта. На данный момент около 13 тысяч находятся в редакции. В следующем году мы продолжим акцию, поможем животным. Благодарим всех за участие, пусть доброты в новом году станет ещё больше!

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    Добро пожаловаться

    – Мне 47 лет, я инвалид. Муж недавно перенес инсульт, еле ходит, ему инвалидность еще не оформили. У нас двое детей, 15 и 12 лет.

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  • Пусть ужасы этого года останутся в прошлом

    Совсем немного осталось до волшебных минут новогодней ночи. До звона бокалов, до улыбок, искренних поздравлений и подарков, до приятных встреч.

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    Жителя Темира лишили зарплаты из-за пьяного нарушителя в Астане

    Я работаю на Жанажоле электромехаником. Перед Новым годом получил «сюрприз» из Астаны. Мне прислали документ, что я якобы в ноябре распивал в столице спиртные напитки в общественном месте, причем делал это неоднократно. Поэтому по ст. 440 ч.3 КоАП меня оштрафовали на 10 МРП.

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  • Акимат решил нажиться на стариках и ввёл штраф за снег

    Живу на Москве, по ул. Пугачева. Прочитала, что теперь жители частного сектора должны сами вывозить снег и не могу никак понять наших властей.

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    В Шалкаре возмущены ценами билетов на поезд

    Я уже писал про проблемы с поездами в Шалкаре. От нас в Актобе ездят поезда 33/34, 23/24 и «Тальго». «Тальго» ходит по четным дням, в нем 21 вагон, 17 плацкартных. По нечетным дням из Шалкара в Актобе ездит поезд №23.

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  • С новыми тротуарами, но без газетного киоска

    В « Диапазоне» №20 от 21.05. 2015 года было опубликовано письмо «Шанхай без дорог и тротуаров», где говорилось, что этот район не ремонтировался с 80-х годов. Навести порядок у нас обещали к 65-летию, потом к 70-летию Победы – наши улицы носят имена героев Олега Кошевого и Александра Чекалина, но ничего не менялось.

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    Заплатят ли учителям премии к юбилею Независимости?

    К 16 декабря, юбилею Независимости РК учителям обещали премии, но так и не дали. К празднику награждали врачей, госслужащих, артистов. А учителя, получается, ничего для развития независимого Казахстана не сделали?

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  • Дайте шанс счастью войти в вашу жизнь в год Петуха

    Уходит 2016 год. Это был заключительный год 9-летнего цикла, время завершения дел и осуществления поставленных задач, полноценного очищения всех аспектов жизни, освобождения от всего ненужного.

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    400 детей побывали на президентской ёлке

    Елка проходила в комплексе «Алтын сарай». Как сообщила пресс-служба акима области, гостями новогоднего праздника стали одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей и инвалиды.

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