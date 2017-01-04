В схеме управления городом произошли изменения. Об этом рассказали в пресс-службе городского акимата.
В схеме управления городом произошли изменения. Об этом рассказали в пресс-службе городского акимата.
Конфликт, возникший между арендаторами торговых точек с железнодорожным вокзалом Актобе, урегулирован. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры РК.
Глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев арестован на 2 месяца.
Такое решение приняли члены Общественного совета Актобе, власти посчитали недостаточными доводы перевозчиков относительно повышения тарифа на проезд в общественном…
С 16 января в Казахстане стартует программа по утилизации старых автомобилей.
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Мнение
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- || Подробности ||
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Строительство перед Центральным стадионом превращается в эпопею. Как горожане реагируют на появление известного бренда перед стадионом, городские власти – на появление некоего Серика. И кем оказался этот некий Серик, пришедший в редакцию с требованием не писать про KFC.5522 22
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Бал акима области прошёл 30 декабря. На нём назвали почётных граждан Актобе и лучших в своей отрасли. Среди журналистов лучшей оказалась сотрудник «Диапазона» Альмира Алишбаева.2873 1
8-летний мальчик получил травму 2 января. Он катался, держась за фигурку пингвина, споткнулся и упал.1729 0
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6-летняя девочка получила ожог уха петардой, еще один ребенок перелом голени, упав дома, остальных привезли с пищевыми аллергиями, простудой, пневмонией и аппендицитом.1599 0
Указом главы государства в связи с достижением пенсионного возраста Мусин Аслан Еспулаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.2606 1
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Около 40 человек спасли пожарные, прибывшие к месту происшествия. Пожар произошёл в ночь с 31 декабря на 1 января. Жители дома утверждают, что в их общаге никогда не было ремонта и считают, что пожар был не случайным.3055 0
- || Город и область ||
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Детская площадка у «Нурдаулета» работает почти 10 лет. И только в 2016 году местные власти решили, что возвели её на участке незаконно. Актюбинцы считают, что городу нужны больше детские площадки, чем рестораны.3859 8
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Водители оригинально поздравили актюбинцев с Новым годом.1766 0
«Диапазон» ранее писал, что во время сессии маслихата и на форуме в ресторане «Салтанат Сарайы» главу города Ильяса Испанова видели засыпающим. Также в Сети появилось видео, как Испанов, закрыв глаза, сидит на совещании одного из министров.2649 2
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Из бюджета на него выделили 195 миллионов тенге. Здание предоставила местная предпринимательница.1462 0
С ноября в области свирепствует грипп. Семерых больных, из них 2 – дети, госпитализировали в инфекционную больницу. Почему нынешний грипп прозвали «кожным», какие осложнения он вызывает, узнал «Диапазон».2737 0
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«Неотложку» вызывали больные с повышенной температурой, с обострением панкреатита и холецистита из-за обильного застолья, а также пострадавшие от алкогольного опьянения.1447 0
Облмаслихат за вклад в развитие области и активное участие в общественной жизни в канун нового года присвоил звание «Почетный гражданин Актюбинской области» Константину Цхаю, завотделом университета им. Баишева, профессору, председателю актюбинского филиала ассоциации корейцев в Казахстане, Келдибаю Еспаганбетову, председателю облфилиала ОО «Совет мира и согласия РК» и Владимиру Коренькову, заслуженному деятелю спорта РК.1747 0
- || Происшествия и криминал ||
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Актюбинка узнала в описании к товару украденный из их квартиры ноутбук и вышла на продавца под видом покупателя.1549 1
В Байганинском районе завели административное дело на маму троих маленьких детей.1603 0
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За урожай с кайфом «садоводы» получили срок в колонии, кусты конопли уничтожили.1391 1
Вор отогнал машину в промзону, снял колёса и убежал. Позже машину сожгли неизвестные. Хозяину авто не с кого требовать возмещения стоимости машины.1629 1
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Женщина взяла 210 тысяч тенге у безработного за обещание устроить его оператором в нефтяную компанию.1587 1
39-летняя актюбинка Раушан Кистаубаева управляла автомобилем «Лексус».1977 0
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Видео- и аудиоролики с призывами идти на джихад молодой человек размещал в соцсети.1455 0
- || Экономика и бизнес ||
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После публикации в «Диапазоне» материала «В компании, обследующей земли, незаконно выписывались премии» головное руководство этой фирмы прислало ответ и уточнило, сколько премиальных незаконно выписали экс-руководители «НПЦ зем».1975 2
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Расходы городского бюджета на 2017 год – 45 млрд 370 млн 709,8 тыс. тенге. Сколько денег и на какие сферы потратят.1188 0
«Диапазон» проанализировал, сколько стоили хлеб, сахар, яйцо, овощи и другие продукты в ушедшем году.1242 3
- || Спорт ||
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В прошлом номере «Диапазона» рассказывалось, какие спортсмены признаны лучшими в Актюбинском регионе. В этом материале вспомним основные достижения спортсменов, пробившихся в сборную РК от нашей области.1324 0
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- || Социум ||
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Бездетных пар в области более 2000. ЭКО-центр для них открыли при областном перинатальном центре. Обошлось это бюджету в 420 млн тенге.1385 0
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Здесь могут найти кров погорельцы, женщины, подвергшиеся насилию, беременные девушки, от которых отказались близкие, выпускники детских домов, матери-одиночки. Но примут их только на полгода.905 0
- || Другие новости ||
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«Диапазон» как обычно вспоминает самые яркие события уходящего года. 2016 год стал для Актобе самым трагическим, наверное, за все 25 лет независимости. Но были и хорошие новости, их немало. А ещё удивляла погода: ледяной дождь в марте и потоп в июле. Вспомним вместе, чем жили актюбинцы этот год, и будем надеяться, что 2017 год принесёт нам больше хороших вестей.2273 2
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Волонтёры ищут тёплое помещение, чтобы помочь бездомным кошкам пережить зиму. За аренду зоозащитники готовы платить 15-20 тысяч тенге в месяц. Уход и содержание животных в чистоте гарантируют.348 0
В новом году мы продолжаем нашу акцию «Я помогаю другу», чтобы помочь волонтёрам с их подопечными пережить зиму.225 0
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Давно отшумели декабрьские праздники. Были торжественные собрания, напыщенные награждения, красивые салюты и сладкие, но несбывшиеся мечты о единовременных выплатах.1194 10
Хочу поднять такую проблему – вовлечение общественности в решение городских вопросов и государства в целом. По российскому телевидению показывают, как работает общественное движение ОНФ – общероссийский народный фронт. На съездах озвучивают результаты его деятельности. То есть такое движение действенно.433 3
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– По улице Тургенева нет ни одного обустроенного автобусного павильона. Ждем 16-й автобус и в снег, и в дождь под открытым небом. А там ведь есть колледж, школа, людей много ездит. Когда на этой улице установят нормальные павильоны?530 0
Пишу о забытом районе ГМЗ. На фото ул. Турксиба (отрезок от ул. Маяковского и ул. Алматинской).381 2
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Прочитал в «Диапазоне» ответ от ДЧС на мой вопрос «Что делать, если перекрыт проезд к дому». Ответ более чем скромен: осуществляется ежегодный контроль домов 9 и более этажей, которых мало.575 1
В ноябре прошлого года нам пустили газ, при этом газовый гусак установили прямо у меня во дворе, из-за чего я потерял 25-30 кв. м, за которые в бюджет ежегодно плачу налоги. Мы живем в двухквартирном доме, теперь из моего двора идут трубы в соседние квартиры.475 0
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Прочитала в «Д», что ресторан возле стадиона строит фирма из Шымкента. Каждый раз, когда проезжаю, думаю: что за уродство?1531 1
Нас, жильцов по пр. Молдагуловой, 42 беспокоит участок позади дома, от «Тропикаля» до «Ренессанса». Там пустырь. Зимой туда сваливают снег, летом там вечно строительные работы – куча песка. Невозможно окна открыть. Планируется ли благоустройство этого участка? На улице темно, до школы №23 ни одного фонаря. Как детям идти в школу? Проведут ли освещение?819 0
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В УКА 168/1 бардак. Солдаты грубят и матерят тех, кто приносит передачи заключенным. Негде погреться и посидеть. Помещение для свиданий не рассчитано на то количество людей, которые туда приходит. Люди занимают очереди с 5 утра, а то и с вечера.1247 1
В этом году независимому Казахстану «исполнилось» 25 лет. По этому поводу многие предлагали переименовать столицу в честь Елбасы. К юбилею тысячи казахстанцев получили госнаграды, в стране объявлена амнистия.2249 2
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