Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с новым 2017 годом, передает телеканал «Хабар».
Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с новым 2017 годом, передает телеканал «Хабар».
Дорогие друзья. Проходят последние часы 2016 года. Год был непростым для страны, мира и нас с вами. Но мы сохранили главное: мы с вами живы, каждый из нас относительно…
Водители оригинально поздравили актюбинцев с Новым годом.
Лидера ОПГ "Четыре брата" инвалида Еркина Избасара перевели из СИЗО в больницу. Об этом рассказал адвокат подозреваемого по делу о хищении нефти в Актобе Серик Сарсенов.
В новогоднюю ночь и праздничные дни синоптики не прогнозируют сильных морозов.
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- || Подробности ||
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Некто Серик потребовал, чтобы редакция газеты «Диапазон» уничтожила ответ из акимата Актобе и ничего не писала про строительство в центре города ресторана KFC.6459 49
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Ардак Орынбасарова, жительница Актобе, больше недели с ожогами лежит в больнице. У неё обожжены ноги, руки, спина и лицо. По словам врачей, 30% тела.2390 3
7-месячная Маншук Маметова встретит Новый год в семье.2893 2
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Расходы городского бюджета в 2017 году составят 45,3 млрд тенге. На строительство начатых и новых дорог – 343,5 млн тенге.2299 2
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Известный эксперт по экономике Пётр Своик поделился с «Диапазоном» своими прогнозами в социально-экономической жизни казахстанцев на будущий год.3639 9
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Как рассказала руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №2 департамента труда, соцзащиты и миграции Жанна Аймухамбетова [на фото], с 1 января 2017 года размеры пенсионных выплат повышаются на 9%.Общий размер пенсионных выплат составит 48 336 тенге, из них 35 534 тенге – пенсия, 12 802 тенге – базовая пенсионная выплата.2482 0
Как по городу в новогоднюю ночь будут ездить автобусы и где перекроют улицы? Как в праздники работают экстренные службы, узнавал «Диапазон».2013 1
- || Город и область ||
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23 декабря главы облпрокуратуры, ДКНБ, ДВД, облсуда и департамента госдоходов встречались с жителями старой части Актобе. Собравшихся просили не затрагивать коммунальную тему, но люди только об этом и говорили. Почти половина улиц Актобе до сих пор без дорог и света.2546 0
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В ФОКе «Казхрома» наградили лучших спортсменов Актюбинской области. Почётным гостем встречи стала известная в Казахстане волейболистка Сабина Алтынбекова.2031 0
10 ноября в больнице Актобе умерли 2 женщины. 39-летняя Татьяна Соловьёва, ждавшая 5-го ребёнка, и 36-летняя Динара. Она умерла после кесарева сечения, её первенец остался жив. Через 2 часа в том же роддоме умерла Татьяна. Ребёнок умер вместе с ней. В минздраве заявляют: облздрав сообщил им только об одной роженице.3968 0
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Известная в Казахстане волейболистка, уроженка Актобе, Сабина Алтынбекова дала краткое блиц-интервью журналистам.2177 0
Двое друзей Нури Бешли-Оглы и Рустамжон Юсупов ехали из Москвы в Тараз, говорят, что передвигались на попутных машинах. Оказались в Актобе.2316 0
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В декабре 2015 года автобус 22-го маршрута сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину в 12-м микрорайоне. Спустя 2 дня она умерла.2062 0
Вот такой Дед Мороз и Снегурочка ездили по Кызылжару. Впервые сельский акимат таким образом развозил подарки и поздравлял детей-инвалидов.1959 0
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Санат Досов утверждает, что розни не желал, просто не хотел, чтобы в Казахстане повторился сценарий Донбасса. Но потом понял: российско-украинский конфликт – это не наша война.1737 4
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Компания мужчин пила водку в домике охраны на автостоянке по улице Заводской.773 2
Перед этим он её ограбил: забрал драгоценности и сотовый телефон, вытащил из бюстгальтера женщины 20 тысяч тенге.513 1
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Объявление об интим-услугах они нашли в Интернете. Девушек ограбили на съёмной квартире. Они грабителей простили, их отпустили на свободу.1552 1
На суде объяснила, что была пьяна. Суд приговорил её к году ограничения свободы.1694 2
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По сведениям финансовой полиции, руководство РГП «НПЦ Зем» получало незаконное вознаграждение в крупном размере.2480 0
В прошлом номере «Диапазона» «Трансэнерго» сообщало, что с 1 января 2016 года тариф на тепло повысился на 33,1% по сравнению с 2015 годом. Житель города Александр Мамонт прислал в редакцию квитанции и утверждает, что тариф повысился на 75%. «Трансэнерго» объясняет, так ли это на самом деле.488 0
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В 2016 году чиновники бросили силы для борьбы с кризисом, коррупцией, а также со сном, который мог настичь любого госслужащего, даже акима города.406 0
- || Социум ||
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31 декабря ночью в парке им. Первого президента для актюбинцев будут концерт, фейерверк, а днём парад Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучшую снежную скульптуру. Принимают участие все желающие, их ждут семьями и коллективами.160 0
25 декабря актюбинцы осуществили детские мечты на праздничном утреннике. Тёплые вещи, обувь, спортивные костюмы, телефоны, игрушки и сладости собрали для 56 детей.1615 0
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11 полицейских, отражавших нападения террористов во время июньских событий в Актобе, наградили в канун Дня Независимости. Некоторые подробности противостояния с радикалами полицейские рассказали журналистам.2170 0
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Дизайнер и специалист по фэн-шую Дмитрий Игнатенко поделился с читателями газеты «Диапазон», как правильно нужно встречать новый 2017 год и развеял новогодние мифы.448 0
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Если у вас есть коты или собаки, специалисты советуют украсить ёлку пластиковыми шарами. Не ходите смотреть салюты с собакой, хорошо подумайте, прежде чем дарить котёнка. Какие ещё опасности таит Новый год для домашних любимцев, узнавал «Диапазон».216 0
Из-за страшного перелома бездомная собака Даная не могла ходить и умирала в снегу от голода и холода. Её спасли, но теперь ей жизненно необходим тёплый дом.300 1
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В этом году наша акция собрала около 45 тысяч тенге, часть лотов ещё находятся в резерве. На деньги наших читателей мы покупали животным корма, лекарства, делали прививки и паспорта. На данный момент около 13 тысяч находятся в редакции. В следующем году мы продолжим акцию, поможем животным. Благодарим всех за участие, пусть доброты в новом году станет ещё больше!860 0
– Мне 47 лет, я инвалид. Муж недавно перенес инсульт, еле ходит, ему инвалидность еще не оформили. У нас двое детей, 15 и 12 лет.1898 3
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Совсем немного осталось до волшебных минут новогодней ночи. До звона бокалов, до улыбок, искренних поздравлений и подарков, до приятных встреч.1787 5
Я работаю на Жанажоле электромехаником. Перед Новым годом получил «сюрприз» из Астаны. Мне прислали документ, что я якобы в ноябре распивал в столице спиртные напитки в общественном месте, причем делал это неоднократно. Поэтому по ст. 440 ч.3 КоАП меня оштрафовали на 10 МРП.2505 2
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Живу на Москве, по ул. Пугачева. Прочитала, что теперь жители частного сектора должны сами вывозить снег и не могу никак понять наших властей.2234 6
Я уже писал про проблемы с поездами в Шалкаре. От нас в Актобе ездят поезда 33/34, 23/24 и «Тальго». «Тальго» ходит по четным дням, в нем 21 вагон, 17 плацкартных. По нечетным дням из Шалкара в Актобе ездит поезд №23.1799 1
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В « Диапазоне» №20 от 21.05. 2015 года было опубликовано письмо «Шанхай без дорог и тротуаров», где говорилось, что этот район не ремонтировался с 80-х годов. Навести порядок у нас обещали к 65-летию, потом к 70-летию Победы – наши улицы носят имена героев Олега Кошевого и Александра Чекалина, но ничего не менялось.1598 0
К 16 декабря, юбилею Независимости РК учителям обещали премии, но так и не дали. К празднику награждали врачей, госслужащих, артистов. А учителя, получается, ничего для развития независимого Казахстана не сделали?2016 0
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Уходит 2016 год. Это был заключительный год 9-летнего цикла, время завершения дел и осуществления поставленных задач, полноценного очищения всех аспектов жизни, освобождения от всего ненужного.1952 0
Елка проходила в комплексе «Алтын сарай». Как сообщила пресс-служба акима области, гостями новогоднего праздника стали одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей и инвалиды.1667 0
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