В МИР РК прокомментировали информацию касательно отстранения экипажа АО "Казахэйр" с рейса Атырау - Актобе - Шымкент.
В МИР РК прокомментировали информацию касательно отстранения экипажа АО "Казахэйр" с рейса Атырау - Актобе - Шымкент.
С этим вопросом обратились в редакцию читатели газеты "Диапазон".
Актюбинец Азат Шуитбаев был единственным представителем Казахстана в своей весовой категории, сообщает "Диапазон".
На большей части Казахстана ожидаются умеренные морозы без осадков. В Актобе 15-17º мороза, осадков также не ожидается.
Эстафета огня 28-й зимней Универсиады стартует в Казахстане 25 января. В Актобе церемония зарождения Огня главных студенческих игр состоится 27 января.
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