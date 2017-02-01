Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer

Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer

22-летний казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место на третьем этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае и получил…

Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer

22-летний казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место на третьем этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае и получил путевку в следующий тур…

Глава ФК Глава ФК "Актобе" ответил на скандальное интервью агента Селюка

Генеральный директор ФК "Актобе" Максат Тюмалиев дал комментарий пресс-службе "красно-белых" по поводу скандального интервью футбольного агента Дмитрия Селюка.

Дмитрий Селюк: Я уверен, что все руководство ФК «Актобе» выгонят из клуба уже через три месяца Дмитрий Селюк: Я уверен, что все руководство ФК «Актобе» выгонят из клуба уже…

Любопытную трансферную политику проводит в это межсезонье «Актобе». Руководство клуба заключает контракты с футболистами, чей приход в ряды «красно-белых» с разных…

Из-за метели в трех областях Казахстана закрыты дороги Из-за метели в трех областях Казахстана закрыты дороги

Ограничения введены из-за метели и плохой видимости на дорогах.

Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал…

Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района.

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Мнение

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Свежий номер газеты «Диапазон» • №57 • (1202) • 02.02.2017

||    Подробности    ||
«Сбербанк» не смог закрыть газету «Диапазон»

Частный судоисполнитель Молдагалиев с подачи «Сбербанка» потребовал через суд приостановить деятельность газеты «Диапазон». Вчера суд решил отказать ему.

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||    Город и область    ||
Президент рассказал, что ждёт Казахстан в ближайшем будущем

31 января опубликовано очередное послание президента страны народу. Традиционного выступления президента в прямом эфире в этот раз не было. Называется послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Президент объявил о переходе экономики на новый уровень развития.

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||    Происшествия и криминал    ||
Шестеро заключённых из «шестёрки» вышли на свободу по амнистии

27 января из колонии общего режима КА 168/2 в Актобе, именуемой в народе «шестёркой», выпустили на свободу 6 заключённых.

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||    Экономика и бизнес    ||
7,8 миллиарда на ремонт дорог Актобе. Какие трассы сделают в этом году

Весной начнут строить новый мост на выезде из Актобе стоимостью более 2 миллиардов тенге и капитальный ремонт дороги в Орск.

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  • Руководство «СНПС–«Актобемунайгаза» пообещало не сокращать работников

    Власти области отмечают, что китайская компания приносит казне многомиллиардные налоги и на ее деньги строится дворец молодежи, это 1 млрд 300 миллионов тенге. В 2016 году «Актобемунайгаз» добыл более 470 тысяч тонн сжиженного газа. Тем не менее, по некоторым показателям у самой крупной нефтяной компании области был регресс.

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||    Спорт    ||
Студенты пронесли огонь по улицам Актобе

Среди факелоносцев в Актобе был и глухонемой парень из Байганина, 20-летний Мухтар Есенгосулы, серебряный призёр чемпионата мира по вольной борьбе. В Алматы капсулу с актюбинским огнём повёз мастер спорта по плаванию Айбек Камзенов.

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||    Социум    ||
Пострадавшей от взрыва газа читатели «Диапазона» перечислили 365 тысяч тенге

У Акмарал Шакиретовой взорвался дом, погиб муж, сама она с 60% ожога тела в реанимации родила третьего ребёнка. Акмарал стала инвалидом, ничего не может делать обожжёнными руками. Её мечта – операция за границей.

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