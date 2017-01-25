Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек

Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек

28 января в ТОО «ККБК «Великая стена» обсуждали будущее около 900 нефтяников. Выяснилось, что меморандум между акиматом области и китайской…

Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек

28 января в ТОО «ККБК «Великая стена» обсуждали будущее около 900 нефтяников. Выяснилось, что меморандум между акиматом области и китайской компанией не работает – идут…

Димаш Кудайбергенов выступит на открытии Универсиады-2017 Димаш Кудайбергенов выступит на открытии Универсиады-2017

Об этом сообщил PR-менеджер Алпамыс Шаримов.

В Актобе состоялся концерт нью-йоркской джазовой певицы Мишель Уоркер В Актобе состоялся концерт нью-йоркской джазовой певицы Мишель Уоркер

Аккомпанировал вокалистке квартет петербуржских джазменов под управлением Алексея Черемизова.

В Актобе зажгли огонь Универсиады В Актобе зажгли огонь Универсиады

Сегодня на площади университета имени К.Жубанова был зажжён огонь Универсиады, потом его пронесли по центральным улицам города, передает корреспондент "Диапазона".

В Актобе проходит международный турнир ITF по теннису В Актобе проходит международный турнир ITF по теннису

Участвуют спортсмены из более 20 стран. Общий призовой фонд турнира 25 000 долларов, сообщает корреспондент "Диапазона".

Фотогалерея

6 заключённых актюбинцев получили свободу
Закулисная жизнь Димаша Кудайбергенова в Китае

Видеогалерея

Димаш Кудайбергенов выиграл второй этап конкурса «Singer-2017» в Китае
Закулисная жизнь Димаша Кудайбергенова в Китае

Мнение

25.01.2017 17:57
Почему в Казахстане стали больше сажать
25.01.2017 17:42
Автопарку хватит денег, если они не будут уходить мимо кассы
25.01.2017 16:54
Мы в ответе за тех, кого приручили
25.01.2017 12:03
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить
22.01.2017 11:33
Школьный учитель: Уровень жизни за чертой бедности и нервного истощения

Свежий номер газеты «Диапазон» • №56 • (1201) • 26.01.2017

||    Подробности    ||
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».

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||    Тема дня    ||
Видео «Диапазона» о давке чиновников у раздевалки акимата стало хитом Инета

Казахстанцы возмущались поведением чиновников и госслужащих, которые толкали друг друга, чтобы поскорее попасть в гардеробную после совещания с акимом. «Ни этики, ни культуры у наших чиновников», писали комментаторы.

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||    Город и область    ||
||    Происшествия и криминал    ||
По факту смерти пенсионера МВД в кабинете полиции идёт служебное расследование

В ДВД рассказали, по какой причине вызывали в полицию Михаила Тарасова. Но так и не ответили на вопрос, какая была необходимость требовать, чтобы он приехал ночью.

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||    Экономика и бизнес    ||
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить

«Контролирующие органы задерживают документацию месяцами, а в городе идёт хаотичная застройка. Полно пустырей, хозяева которых и сами не строят и другим не дают», – сетует предприниматель из Актобе.

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||    Спорт    ||
60 спортсменов пронесут огонь Универсиады по улицам Актобе

27 января в Актобе 60 факелоносцев пронесут огонь Универсиады. Для этого в пятницу, с 9:00 до 13:20 на время будут перекрывать 11 отрезков улиц.

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||    Социум    ||
Асет КАЛИЕВ, глава облздрава: 112 тысяч тенге – средняя зарплата медиков области, включая санитарок

Об этом говорили на коллегии облздрава. В докладе Асета Калиева было больше о прорывах, а его спрашивали: почему скорая едет по 4 часа, к врачам очереди, а до детской больницы не ездят автобусы. С больными детьми на руках люди с трассы идут пешком.

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||    В лицах    ||
Китайские фанатки признаются в любви актюбинцу Димашу Кудайбергенову

Как восприняли новый имидж Димаша Кудайбергенова, что интересует его фанатов и почему китайцы изучают казахский язык, узнавала корреспондент газеты «Диапазон».

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||    Другие новости    ||