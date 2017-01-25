Как актюбинцы могут избавиться от старых машин

Как актюбинцы могут избавиться от старых машин

Пункты приема ненужных машин работают во всех областных центрах страны, в том числе и в нашем городе. В Актобе пункт приема старых…

Как актюбинцы могут избавиться от старых машин Как актюбинцы могут избавиться от старых машин

Пункты приема ненужных машин работают во всех областных центрах страны, в том числе и в нашем городе. В Актобе пункт приема старых автомобилей расположен на 41 разъезде.

​В Актобе нашелся пропавший школьник ​В Актобе нашелся пропавший школьник

31 января во всех социальных сетях была распространена ориентировка, что пропал 11-летний Никита Гайданов, ученик 22-й школы, сообщает "Диапазон".

Известные в Казахстане юристы считают требование Сбербанка приостановить Известные в Казахстане юристы считают требование Сбербанка приостановить…

Ганна Красильникова из Алматы, Международного фонда защиты гласности «Адил соз» и Гульмира Биржанова из Астаны, Правого медиа-центра считают события вокруг актюбинской…

​В Актобе создан медицинский кластер ​В Актобе создан медицинский кластер

В него вошли областная больница, областная детская больница и КДЦ, сообщает корреспондент «Диапазона».

За ценовой сговор оштрафованы 14 реализаторов сжиженного газа в Актобе За ценовой сговор оштрафованы 14 реализаторов сжиженного газа в Актобе

В Актобе 14 компаний, реализующих сжиженный газ, оштрафовали за ценовой сговор.

Фотогалерея

​Самой красивой девушкой вселенной стала француженка
6 заключённых актюбинцев получили свободу

Видеогалерея

​В Актобе всем миром помогают детям больной раком женщины
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Мнение

25.01.2017 17:57
Почему в Казахстане стали больше сажать
25.01.2017 17:42
Автопарку хватит денег, если они не будут уходить мимо кассы
25.01.2017 16:54
Мы в ответе за тех, кого приручили
25.01.2017 12:03
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить
22.01.2017 11:33
Школьный учитель: Уровень жизни за чертой бедности и нервного истощения

Свежий номер газеты «Диапазон» • №56 • (1201) • 26.01.2017

||    Подробности    ||
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».

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||    Тема дня    ||
Видео «Диапазона» о давке чиновников у раздевалки акимата стало хитом Инета

Казахстанцы возмущались поведением чиновников и госслужащих, которые толкали друг друга, чтобы поскорее попасть в гардеробную после совещания с акимом. «Ни этики, ни культуры у наших чиновников», писали комментаторы.

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||    Город и область    ||
||    Происшествия и криминал    ||
По факту смерти пенсионера МВД в кабинете полиции идёт служебное расследование

В ДВД рассказали, по какой причине вызывали в полицию Михаила Тарасова. Но так и не ответили на вопрос, какая была необходимость требовать, чтобы он приехал ночью.

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||    Экономика и бизнес    ||
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить

«Контролирующие органы задерживают документацию месяцами, а в городе идёт хаотичная застройка. Полно пустырей, хозяева которых и сами не строят и другим не дают», – сетует предприниматель из Актобе.

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||    Спорт    ||
60 спортсменов пронесут огонь Универсиады по улицам Актобе

27 января в Актобе 60 факелоносцев пронесут огонь Универсиады. Для этого в пятницу, с 9:00 до 13:20 на время будут перекрывать 11 отрезков улиц.

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||    Социум    ||
Асет КАЛИЕВ, глава облздрава: 112 тысяч тенге – средняя зарплата медиков области, включая санитарок

Об этом говорили на коллегии облздрава. В докладе Асета Калиева было больше о прорывах, а его спрашивали: почему скорая едет по 4 часа, к врачам очереди, а до детской больницы не ездят автобусы. С больными детьми на руках люди с трассы идут пешком.

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||    В лицах    ||
Китайские фанатки признаются в любви актюбинцу Димашу Кудайбергенову

Как восприняли новый имидж Димаша Кудайбергенова, что интересует его фанатов и почему китайцы изучают казахский язык, узнавала корреспондент газеты «Диапазон».

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||    Другие новости    ||
  • В Актобе лечат, регистрируют и ищут владельцев для собак

    На выходных благодаря помощи читателей по акции «Я помогаю другу» двух собак показали врачу, купили лекарства и мягкий корм. Пять собак с передержки получили прививки и паспорта, 7 щенят пролечили от паразитов.

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    Обнажённая женщина и мандарины из мыла в нашей акции

    К помощи четвероногим друзьям подключилась рукодельница Олеся. Её мыло в форме обнажённой женщины прославило девушку на весь Казахстан. Теперь вы можете приобрести его в нашей акции!

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  • Почему в верхушке власти Казахстана идёт волна арестов

    С прошлого года в стране один за другим идут аресты госслужащих из самой «верхушки власти». В изолятор отправили руководителей министерств, холдинга «Байтерек», пенсионного фонда и даже бывшего председателя КНБ.

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    Добро пожаловаться

    – Я живу на ул. Чернышевского, 2. Последние две недели каждый день почти приезжают КамАЗы полные снега и выгружают его чуть ли не возле дома.

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  • Мы в ответе за тех, кого приручили

    Главный бич нашей страны – это коррупция, круговая порука. Мы все привыкли отдавать, чтобы получить, а те, кто берет, настолько привыкли брать, что начинают требовать.

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    Как получить пособие за службу на ядерном полигоне

    Я служил на Семипалатинском полигоне. В 2016 году нам вручили медаль в честь 25-летия закрытия полигона и знак «Ветеран-Ардагер». В удостоверении указано, что мы можем пользоваться льготами согласно закону №2247 от 1995 года. Обратился в Хромтау­ский собес, там об этом ничего не знают и сказали, что никакие выплаты не полагаются. Может, более компетентные люди дадут разъяснения?

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  • Можно ли старинную икону вывезти за границу?

    У меня от прапрадеда осталась икона Феофана ХVIII века. Прапрадед по отцовской линии пешком дошел до Иерусалима, эта икона оттуда.

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    В Актобе не хватает инватакси

    Моя дочь инвалид. Обратилась в центр поддер­жки парализованных граждан за инватакси, мне машину не дали. Подарок на Новый год для дочери, сказали, нужно самой забрать. Но там же есть машины.

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  • В буран дети не могут доехать в школу соседнего села. Свою школу разобрали

    Летом в Петровке разобрали школу. Учеников осталось всего 8, школу закрыли. Добротное здание продали всего за 165 тысяч тенге, а дети теперь мучаются. Их возят в Шибаевскую школу за 7 км. Но автобуса часто не бывает, дети опаздывают, пропускают занятия. Раз школу продали, почему акимат не может организовать нормальный подвоз?

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    У дочери рак. Она одна воспитывает 5 детей

    Уважаемые читатели «Диапазона»! Обращаюсь к вам за помощью. Моя 33-летняя дочь Валентина больна раком, в 2015 году ей удалили молочную железу.

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  • Автопарку хватит денег, если они не будут уходить мимо кассы

    Я работал в областной службе общественного транспорта в те годы, когда все отрасли экономики переходили на рыночные рельсы.

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    Почтальоны стали как родные дочери

    Мне 75 лет, живу одна, уже 6 лет не выхожу на улицу. Ноги не ходят. Много лет проработала в строительстве, теперь это все сказывается.

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  • Почему в Казахстане стали больше сажать

    Я не политолог и не журналист, а простой читатель, коих немало, и то, что иногда я пишу, это мнение большинства моих земляков.

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    В ВИСВО устроили первенство по волейболу на кубок мажилисмена

    Недавно в Военном институте им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова прошел турнир по волейболу на кубок генерала-лейтенанта Абая Тасбулатова, посвященный 25-летию Вооруженных Сил страны.

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  • От рака шейки матки защититься можно

    Более 500 женщин в Актюбинской области больны раком шейки матки. Часто о своём диагнозе женщины узнают слишком поздно. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Но выявить опасную болезнь можно. Если проходить скрининг и регулярно посещать врача.

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    Баян Есентаева выходит замуж. Избранник провёл детство в Актобе

    Продюсер приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Турсенгали Алагузова.

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  • Джазвумен из Нью-Йорка споёт в Актобе

    28 января в Актобе выступит нью-йоркская джазовая певица Мишель Уокер и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.

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