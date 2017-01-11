У пилота отмененного авиарейса Атырау-Актобе обнаружили алкоголь в крови

У пилота отмененного авиарейса Атырау-Актобе обнаружили алкоголь в крови

В МИР РК прокомментировали информацию касательно отстранения экипажа АО "Казахэйр" с рейса Атырау - Актобе - Шымкент.

У пилота отмененного авиарейса Атырау-Актобе обнаружили алкоголь в крови У пилота отмененного авиарейса Атырау-Актобе обнаружили алкоголь в крови

В МИР РК прокомментировали информацию касательно отстранения экипажа АО "Казахэйр" с рейса Атырау - Актобе - Шымкент.

Почему в Актобе не работает кабельное телевидение ​Алма ТВ Почему в Актобе не работает кабельное телевидение ​Алма ТВ

С этим вопросом обратились в редакцию читатели газеты "Диапазон".

Актюбинский таэквондист завоевал Актюбинский таэквондист завоевал "золото" в международном турнире

Актюбинец Азат Шуитбаев был единственным представителем Казахстана в своей весовой категории, сообщает "Диапазон".

Морозы без осадков ожидаются в Казахстане Морозы без осадков ожидаются в Казахстане

На большей части Казахстана ожидаются умеренные морозы без осадков. В Актобе 15-17º мороза, осадков также не ожидается.

Актюбинцы примут участие в Универсиаде Актюбинцы примут участие в Универсиаде

Эстафета огня 28-й зимней Универсиады стартует в Казахстане 25 января. В Актобе церемония зарождения Огня главных студенческих игр состоится 27 января.

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Мнение

11.01.2017 19:49
Казахстанцев обязали регистрироваться по месту проживания. Новый закон вызвал ажиотаж и недовольствия
11.01.2017 19:33
Досым Сатпаев, политолог: Регистрация поможет не борьбе с терроризмом, а коррупционерам
11.01.2017 18:31
Водитель автобуса с 30-летним стажем: Нужно не цену поднимать, а автопарк проверить
11.01.2017 18:20
Чиновникам надо прокатиться на 21-м автобусе
11.01.2017 18:14
Когда нас перестанут обворовывать?

Свежий номер газеты «Диапазон» • №54 • (1199) • 12.01.2017

||    Подробности    ||
Автопарк хочет поднять цену проезда до 131 тенге. Акимат пока не одобрил

Перевозчики подали заявку на повышение тарифов. Власти посчитали их доводы необоснованными и вернули заявку на доработку.

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||    Тема дня    ||
Казахстанцев обязали регистрироваться по месту проживания. Новый закон вызвал ажиотаж и недовольствия

Чиновники и депутаты считают, что так будет лучше для борьбы с терроризмом. Правозащитники называют это ущемлением прав на свободу передвижения в своей стране.

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||    Город и область    ||
В честь погибших от рук террористов военных установили мемориальную доску

Среди награждённых – фельдшер военчасти Ирина Балмагамбетова, она спасала раненых во время нападения террористов.

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||    Происшествия и криминал    ||
Жёны полицейских, обвиняемых в бездействии 5 июня: Мы подожжём себя, если нас не услышит президент!

Беременная супруга главы местной полиции Актобе Максата Шляшева и жена его заместителя Ермека Шуканова грозились поджечь себя перед Акордой, если их мужей арестуют. Полицейских отпустили под залог.

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||    Социум    ||
Выжившая после взрыва

28-летняя медсестра поликлиники №4 чудом выжила после взрыва газа, похоронила мужа и за год перенесла 7 операций. С 3 детьми вдова живёт на пособие инвалида – 40 тысяч тенге и мечтает, чтобы заработали руки. Пересаженная много раз кожа на них стянута, не разжимаются пальцы, кожа лопается, принося адскую боль. «Операции могут провести в Китае и Израиле, но у меня на это нет денег», – плачет Акмарал Шакиретова.

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||    Другие новости    ||
Актюбинская педагогическая поэма

Продолжаем публикацию об истории нашего города 70-80-х годов прошлого века, об актюбинских мальчишках, увлечённых романтикой неба, их лидерах и учителях, показавших путь к осуществлению мечты.

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  • Багиру, Ваську и ещё 13 кошек могут взять актюбинцы

    Несколько десятков кошек с улицы подобрали, вылечили и приучили к лотку волонтёры. Забирая одну из них, вы даёте возможность помочь другим бездомным кошкам.

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    Яркие календари и медвежонок для помощи животным

    Приобретая украшение, игрушку или сувенир для себя, вы помогаете волонтерам и их четвероногим подопечным. На вырученные средства мы будем приобретать корм, лекарства, стерилизовать животных, которые ищут владельцев.

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  • Дом для собаки Данаи всё ещё ищут

    Бездомную собаку Данаю прооперировали в Оренбурге.

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    Как в Актюбинской области зимуют страусы

    – Осенью «Д» писал о страусах, которых привезли в поселок Алия. Как дела у предпринимателя, живы ли птицы, когда можно будет купить яйца страусов?

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  • Добро пожаловаться

    – Живу в селе Комсомол на улице Иргизской. На ней снега полно, невозможно пройти, его не чистят. Тот подрядчик, который в прошлом году чистил, в этом году отказался. Снег убирают только на центральной улице. Когда власти нормально организуют уборку снега в поселке?

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    Обыски в супермаркете незаконны

    23 декабря меня обыскали в «Анваре» напротив парка Пушкина. Оплатив 1088 тенге, я пошла к выходу. Тут меня остановили, провели в подсобку. В чем дело, не объяснили, охранник не представился. Я потребовала старшего. Он пришел, но тоже не назвался.

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  • Почему в новом году опоздали пенсии?

    Моя мама, Салима Ермуханова, труженица тыла, вдова инвалида войны 1-й группы. Пенсию и пособия она получала в первых числах месяца. 4 января пошли – деньги не поступили. Почему? Звоним в выплатной центр, телефоны не отвечают.

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    Когда нас перестанут обворовывать?

    Прочитала в «Диапазоне», что 6,5 млн тенге решили пустить на переименование улиц, и думаю: какая в этом необходимость? У нас что, других проблем нет? Если власти этих проблем не знают, пусть спросят у народа.

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  • Чиновникам надо прокатиться на 21-м автобусе

    Прочитала в «Диапазоне», что хотят поднять цену на проезд и возмущена так, что нет слов.

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    Водитель автобуса с 30-летним стажем: Нужно не цену поднимать, а автопарк проверить

    В «Диапазоне» №47 от 24.11.16 года было письмо читательницы Людмилы Ивановны «В автопарке воровали миллиардами, а теперь денег не хватает» по поводу того, что хотят поднять цену на проезд до 100 тенге.

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  • Школьники стали Дедами Морозами и поздравили инвалидов

    В Новый год всем детям, независимо от возраста, хочется немножко волшебства. И если ваш ребенок уже давно не пишет письма Деду Морозу, значит, ему вполне по силам стать им.

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    Подписка на газеты – дело добровольное

    Хочу поинтересоваться, на каком основании с учителей Хромтауского района высчитали за подписку газеты помимо 7500 тенге еще 6000 тенге?

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  • Работаю больше, а получаю столько же

    Работаю в частной фирме. В последнее время приходится часто задерживаться – много заказов. Другого человека не берут – потом будет затишье. Попросила доплачивать хотя бы за переработку. Мне отказали, начальница сказала, что значит я так работаю, что не успеваю ничего, и это мои проблемы. Но я могу доказать, что работы стало вдвое больше! Можно куда-то пожаловаться?

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    Не хочу платить дважды

    Стукнул машину нечаянно чужую, был виноват. Разобрались на месте, я заплатил и разъехались. А теперь мне говорят, что надо было расписку брать, что претензий ко мне нет. Иначе на меня могут заявить в полицию и еще денег снять. Это правда? У меня есть свидетель, что деньги я отдал.

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  • На работе запретили болеть

    Сильно заболела, но меня отказались отпускать на больничный. Если уйду – обещают уволить, в приказном порядке потребовали «потерпеть». Имеют ли на это право?

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    Сабыр Шарипов. Кто и как нашёл актюбинскую нефть

    Сабыр Шарипов был революционером, большевиком и талантливым писателем. А ещё – сильным менеджером, который впервые организовал нефтедобычу и нефтеразведку в Актюбинской области. В 30-е годы его репрессировали, а о его роли в истории области забыли.

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  • Учи казахский язык с «Диапазоном» урок №24

    «Диапазон» совместно с управлением по развитию языков продолжает серию обучающих публикаций. В этом уроке вы узнаете всё о глаголе прошедшего времени, а также добавите знаний о государственном языке.

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