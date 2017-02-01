Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима

Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал…

Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района.

Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал…

Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района.

В Актобе в выходные ожидается снег и ветер​ В Актобе в выходные ожидается снег и ветер​

В большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200-500 метров, сильный ветер 17-25 метров в секунду.

Афиша Актобе. Куда сходить на выходных Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

​Девушку, перевозившую наркотики в половых органах, осудили на 5 лет ​Девушку, перевозившую наркотики в половых органах, осудили на 5 лет

Приговор огласили в уголовном суде Актобе несколько минут назад.

Вдоль центрального проспекта Актобе появится бульвар Вдоль центрального проспекта Актобе появится бульвар

Власти города планируют создать пешеходный бульвар вдоль пр. Абулхаир хана, от торгового дома «Айна» до гостиницы «Шератон». Насколько в пешеходный бульвар впишется…

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​Самой красивой девушкой вселенной стала француженка
6 заключённых актюбинцев получили свободу

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​Девушку, перевозившую наркотики в половых органах, осудили на 5 лет
Писающий полицейский в ЗКО заснул на снегу

Мнение

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Президент рассказал, что ждёт Казахстан в ближайшем будущем
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Автопарку хватит денег, если они не будут уходить мимо кассы

Свежий номер газеты «Диапазон» • №57 • (1202) • 02.02.2017

||    Подробности    ||
«Сбербанк» не смог закрыть газету «Диапазон»

Частный судоисполнитель Молдагалиев с подачи «Сбербанка» потребовал через суд приостановить деятельность газеты «Диапазон». Вчера суд решил отказать ему.

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||    Город и область    ||
Президент рассказал, что ждёт Казахстан в ближайшем будущем

31 января опубликовано очередное послание президента страны народу. Традиционного выступления президента в прямом эфире в этот раз не было. Называется послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Президент объявил о переходе экономики на новый уровень развития.

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||    Происшествия и криминал    ||
Шестеро заключённых из «шестёрки» вышли на свободу по амнистии

27 января из колонии общего режима КА 168/2 в Актобе, именуемой в народе «шестёркой», выпустили на свободу 6 заключённых.

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||    Экономика и бизнес    ||
7,8 миллиарда на ремонт дорог Актобе. Какие трассы сделают в этом году

Весной начнут строить новый мост на выезде из Актобе стоимостью более 2 миллиардов тенге и капитальный ремонт дороги в Орск.

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  • Руководство «СНПС–«Актобемунайгаза» пообещало не сокращать работников

    Власти области отмечают, что китайская компания приносит казне многомиллиардные налоги и на ее деньги строится дворец молодежи, это 1 млрд 300 миллионов тенге. В 2016 году «Актобемунайгаз» добыл более 470 тысяч тонн сжиженного газа. Тем не менее, по некоторым показателям у самой крупной нефтяной компании области был регресс.

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||    Спорт    ||
Студенты пронесли огонь по улицам Актобе

Среди факелоносцев в Актобе был и глухонемой парень из Байганина, 20-летний Мухтар Есенгосулы, серебряный призёр чемпионата мира по вольной борьбе. В Алматы капсулу с актюбинским огнём повёз мастер спорта по плаванию Айбек Камзенов.

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||    Социум    ||
Пострадавшей от взрыва газа читатели «Диапазона» перечислили 365 тысяч тенге

У Акмарал Шакиретовой взорвался дом, погиб муж, сама она с 60% ожога тела в реанимации родила третьего ребёнка. Акмарал стала инвалидом, ничего не может делать обожжёнными руками. Её мечта – операция за границей.

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||    Другие новости    ||