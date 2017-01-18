В коридоре областного акимата Актобе после совещания чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки, сообщает корреспондент…
В коридоре областного акимата Актобе после совещания чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки, сообщает корреспондент "Диапазона".
Бесплатные консультативные осмотры онкогинекологов будут проходить в городских поликлиниках по графику.
В актюбинском уголовном суде начался процесс над 34-летней Еленой Руденко, обвиняемой в хранении и перевозке свертка с героином, сообщает корреспондент «Диапазона».
Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.
В конференции приняли участие президенты федерации, ветераны и общественные деятели спорта.
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Бизнес-леди Юлия Урекешова организовала в Актобе клуб волонтеров «28 петель». Вместе с другими рукодельницами она вяжет шерстяные вещи для недоношенных новорожденных детей. Это не просто красивая одежда, она помогает выходить недоношенного младенца.402 0
– Как можно передать данные в «Трансэнерго», месяц не могу дозвониться до автоответчика, занято.1875 0
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В последние годы я и мои родные, друзья и знакомые все чаще стали болеть. То простуда, то ангина, то еще что-то неимоверно странное.631 4
В 12 микрорайоне проезжая часть от рынка «Аида» до 41-го дома не освещена. Там есть 2 школы и поликлиника, поэтому там постоянно большой поток пешеходов, особенно детей. Планируют ли там осветить участок дороги?263 1
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Уже почти 2 недели, как по ул. Рыскулбекова, 36 в Хромтау не убирают мусор. Собаки растаскивают его. Мусор теперь лежит и у подъездов. В КСК «Алена» обращались. Но там тишина, они просто игнорируют.283 0
Часто приходится ездить на поездах. Заметил, в поезде Атырау–Астана и Мангистау–Астана сервис хороший, выдают постельные принадлежности и даже кружку, а там чай, кофе и соль. Есть и косметичка с зубочисткой, мылом и салфетками. Но в поезде №8 в Алматы такого сервиса я не заметил. Хотя расстояние одно и то же и цена одинаковая. Объясните, в чем разница?723 2
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Прочитали в «Диапазоне» статью «Автопарк хочет поднять цену проезда до 131 тенге. Акимат пока не одобрил», и мы очень возмущены происходящим!574 0
Хотела бы узнать: если один или два дня ребенок пропустил детский сад, нужна ли справка (пропуск без причины)? И имеют ли право ставить плюс в эти пропущенные дни? Дело в том, что у нас в детском саду «Балауса» в селе Косестек за один день ставят плюс.493 0
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Живем в жилом массиве Ясный-2 в районе 41-го разъезда. На трассе перед поселком нет остановочного павильона, пешеходного перехода и освещения. После школы в темноте дети идут домой в поселок. Там нет фонарей, видимость плохая, дети могут попасть под машину. Планирует ли акимат в ближайшее время установить там пешеходный переход, остановку и сделать освещение?219 1
Муж перешел на «черную зарплату», только бы платить алименты поменьше. По документам – копейки. А в социальной сети фотографии на новой машине, с айфоном, поездки за рубеж и так далее. Я могу добиться справедливости?1580 46
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Недавно устроилась в новую фирму, сначала все нравилось, хорошая зарплата и коллектив. Но начальник откровенно пристает, флиртует в Ватсапе, «шутя» пишет, что уволит, если я «разобью ему сердце». Я замужем, начальнику сразу дала понять, что меня он не интересует. У нас есть статья за сексуальные домогательства или она лишь в США работает?1603 11
Увидела пост в социальной сети: алабай перепрыгнул через забор, задохнулся на собственной цепи и так висит... Это ужасно. Анонимный автор поста написал, что он ходил к владельцу и просил собаку убрать.1202 2
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