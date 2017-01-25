Я служил на Семипалатинском полигоне. В 2016 году нам вручили медаль в честь 25-летия закрытия полигона и знак «Ветеран-Ардагер». В удостоверении указано, что мы можем пользоваться льготами согласно закону №2247 от 1995 года. Обратился в Хромтау­ский собес, там об этом ничего не знают и сказали, что никакие выплаты не полагаются. Может, более компетентные люди дадут разъяснения?

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