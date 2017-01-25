Пункты приема ненужных машин работают во всех областных центрах страны, в том числе и в нашем городе. В Актобе пункт приема старых…
Пункты приема ненужных машин работают во всех областных центрах страны, в том числе и в нашем городе. В Актобе пункт приема старых автомобилей расположен на 41 разъезде.
31 января во всех социальных сетях была распространена ориентировка, что пропал 11-летний Никита Гайданов, ученик 22-й школы, сообщает "Диапазон".
Ганна Красильникова из Алматы, Международного фонда защиты гласности «Адил соз» и Гульмира Биржанова из Астаны, Правого медиа-центра считают события вокруг актюбинской…
В него вошли областная больница, областная детская больница и КДЦ, сообщает корреспондент «Диапазона».
В Актобе 14 компаний, реализующих сжиженный газ, оштрафовали за ценовой сговор.
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Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».6882 36
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Случай этот произошёл в сентябре прошлого года. 47-летний мужчина среди ночи ворвался в дом сельского врача, избил её, пытался изнасиловать. Девушка проработала всего 4 месяца, приехала в посёлок по направлению «С дипломом в село».2575 0
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В ДВД рассказали, по какой причине вызывали в полицию Михаила Тарасова. Но так и не ответили на вопрос, какая была необходимость требовать, чтобы он приехал ночью.2080 17
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За мошенничество судили 37-летнего жителя Актобе Султанбека Альбакасова. По версии следствия, своей знакомой он обещал по цене ниже рыночной 2-комнатную квартиру в новостройке.2003 0
Женщина говорит, что спрятала найденный свёрток с наркотиком во влагалище, чтобы сдать его полицейским.1390 7
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Мастера и начальника участка обвиняют в нарушении правил труда, которые привели к гибели людей.1055 0
Дело рассмотрели в адмсуде. Житель села Каратал Уилского района написал жалобу в акимат сельского округа на своего соседа, который перед его домом собирает кизяк.1005 0
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Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить
«Контролирующие органы задерживают документацию месяцами, а в городе идёт хаотичная застройка. Полно пустырей, хозяева которых и сами не строят и другим не дают», – сетует предприниматель из Актобе.3542 5
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Об этом говорили на коллегии облздрава. В докладе Асета Калиева было больше о прорывах, а его спрашивали: почему скорая едет по 4 часа, к врачам очереди, а до детской больницы не ездят автобусы. С больными детьми на руках люди с трассы идут пешком.1195 3
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С прошлого года в стране один за другим идут аресты госслужащих из самой «верхушки власти». В изолятор отправили руководителей министерств, холдинга «Байтерек», пенсионного фонда и даже бывшего председателя КНБ.3351 3
– Я живу на ул. Чернышевского, 2. Последние две недели каждый день почти приезжают КамАЗы полные снега и выгружают его чуть ли не возле дома.1304 0
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Главный бич нашей страны – это коррупция, круговая порука. Мы все привыкли отдавать, чтобы получить, а те, кто берет, настолько привыкли брать, что начинают требовать.974 3
Я служил на Семипалатинском полигоне. В 2016 году нам вручили медаль в честь 25-летия закрытия полигона и знак «Ветеран-Ардагер». В удостоверении указано, что мы можем пользоваться льготами согласно закону №2247 от 1995 года. Обратился в Хромтауский собес, там об этом ничего не знают и сказали, что никакие выплаты не полагаются. Может, более компетентные люди дадут разъяснения?916 0
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У меня от прапрадеда осталась икона Феофана ХVIII века. Прапрадед по отцовской линии пешком дошел до Иерусалима, эта икона оттуда.764 0
Моя дочь инвалид. Обратилась в центр поддержки парализованных граждан за инватакси, мне машину не дали. Подарок на Новый год для дочери, сказали, нужно самой забрать. Но там же есть машины.660 0
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Летом в Петровке разобрали школу. Учеников осталось всего 8, школу закрыли. Добротное здание продали всего за 165 тысяч тенге, а дети теперь мучаются. Их возят в Шибаевскую школу за 7 км. Но автобуса часто не бывает, дети опаздывают, пропускают занятия. Раз школу продали, почему акимат не может организовать нормальный подвоз?651 0
Уважаемые читатели «Диапазона»! Обращаюсь к вам за помощью. Моя 33-летняя дочь Валентина больна раком, в 2015 году ей удалили молочную железу.5944 0
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Я работал в областной службе общественного транспорта в те годы, когда все отрасли экономики переходили на рыночные рельсы.2344 8
Мне 75 лет, живу одна, уже 6 лет не выхожу на улицу. Ноги не ходят. Много лет проработала в строительстве, теперь это все сказывается.1002 0
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Я не политолог и не журналист, а простой читатель, коих немало, и то, что иногда я пишу, это мнение большинства моих земляков.2114 0
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Более 500 женщин в Актюбинской области больны раком шейки матки. Часто о своём диагнозе женщины узнают слишком поздно. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Но выявить опасную болезнь можно. Если проходить скрининг и регулярно посещать врача.3740 4
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