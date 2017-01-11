28-летняя медсестра поликлиники №4 чудом выжила после взрыва газа, похоронила мужа и за год перенесла 7 операций. С 3 детьми вдова живёт на пособие инвалида – 40 тысяч тенге и мечтает, чтобы заработали руки. Пересаженная много раз кожа на них стянута, не разжимаются пальцы, кожа лопается, принося адскую боль. «Операции могут провести в Китае и Израиле, но у меня на это нет денег», – плачет Акмарал Шакиретова.

2092