Новые кадровые назначения в Актобе

Новые кадровые назначения в Актобе

В схеме управления городом произошли изменения. Об этом рассказали в пресс-службе городского акимата.

Новые кадровые назначения в Актобе Новые кадровые назначения в Актобе

В схеме управления городом произошли изменения. Об этом рассказали в пресс-службе городского акимата.

Прокуратура помогла решить конфликт арендаторов и руководства вокзала Актобе Прокуратура помогла решить конфликт арендаторов и руководства вокзала Актобе

Конфликт, возникший между арендаторами торговых точек с железнодорожным вокзалом Актобе, урегулирован. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры РК.

​Глава ЕНПФ арестован на два месяца ​Глава ЕНПФ арестован на два месяца

Глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев арестован на 2 месяца.

Автопарку отказали в повышении цены на проезд Автопарку отказали в повышении цены на проезд

Такое решение приняли члены Общественного совета Актобе, власти посчитали недостаточными доводы перевозчиков относительно повышения тарифа на проезд в общественном…

​Почти 500 автомобилей сдали на утилизацию актюбинцы ​Почти 500 автомобилей сдали на утилизацию актюбинцы

С 16 января в Казахстане стартует программа по утилизации старых автомобилей.

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Мнение

04.01.2017 21:40
Чем вам запомнился 2016 год?
04.01.2017 14:33
Ресторан для футболистов пусть на стадионе и строят
04.01.2017 12:47
Надо убирать препятствия, которые мешают спасать людей
04.01.2017 10:42
Чего мы достигли за годы независимости?
28.12.2016 22:13
Экономист дал прогнозы на 2017 год: «Цены будут расти быстрее зарплаты. Нужно держаться за работу»

Свежий номер газеты «Диапазон» • №53 • (1198) • 05.01.2017

||    Подробности    ||
Для договора «по-братски» Серика в редакцию отправлял не KFC

Строительство перед Центральным стадионом превращается в эпопею. Как горожане реагируют на появление известного бренда перед стадионом, городские власти – на появление некоего Серика. И кем оказался этот некий Серик, пришедший в редакцию с требованием не писать про KFC.

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||    Город и область    ||
Акимат обязал предпринимателя снести карусели и «Золотого человека» перед «Нурдаулетом»

Детская площадка у «Нурдаулета» работает почти 10 лет. И только в 2016 году местные власти решили, что возвели её на участке незаконно. Актюбинцы считают, что городу нужны больше детские площадки, чем рестораны.

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  • Водители собрали ёлку из 54 машин

    Водители оригинально поздравили актюбинцев с Новым годом.

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    Видео засыпающего акима Актобе заинтересовало департамент по делам госслужбы

    «Диапазон» ранее писал, что во время сессии маслихата и на форуме в ресторане «Салтанат Сарайы» главу города Ильяса Испанова видели засыпающим. Также в Сети появилось видео, как Испанов, закрыв глаза, сидит на совещании одного из министров.

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  • В Актобе открыли интернат для детей-инвалидов

    Из бюджета на него выделили 195 миллионов тенге. Здание предоставила местная предпринимательница.

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    В Актобе ходит «кожный» грипп

    С ноября в области свирепствует грипп. Семерых больных, из них 2 – дети, госпитализировали в инфекционную больницу. Почему нынешний грипп прозвали «кожным», какие осложнения он вызывает, узнал «Диапазон».

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  • По 800 и более раз за сутки вызывали актюбинцы скорую в Новый год

    «Неотложку» вызывали больные с повышенной температурой, с обострением панкреатита и холецистита из-за обильного застолья, а также пострадавшие от алкогольного опьянения.

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    Они стали почётными гражданами области

    Облмаслихат за вклад в развитие области и активное участие в общественной жизни в канун нового года присвоил звание «Почетный гражданин Актюбинской области» Константину Цхаю, завотделом университета им. Баишева, профессору, председателю актюбинского филиала ассоциации корейцев в Казахстане, Келдибаю Еспаганбетову, председателю облфилиала ОО «Совет мира и согласия РК» и Владимиру Коренькову, заслуженному деятелю спорта РК.

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||    Происшествия и криминал    ||
||    Экономика и бизнес    ||
Госкорпорация «Правительство для граждан»: В «НПЦ зем» незаконно выписали более 10 миллионов

После публикации в «Диапазоне» материала «В компании, обследующей земли, незаконно выписывались премии» головное руководство этой фирмы прислало ответ и уточнило, сколько премиальных незаконно выписали экс-руководители «НПЦ зем».

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||    Спорт    ||
Бронза Олимпиады и золото полицейского. Кто из актюбинцев принёс медали для Казахстана

В прошлом номере «Диапазона» рассказывалось, какие спортсмены признаны лучшими в Актюбинском регионе. В этом материале вспомним основные достижения спортсменов, пробившихся в сборную РК от нашей области.

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||    Социум    ||
Бездетным семейным парам помогут в новом ЭКО-центре Актобе

Бездетных пар в области более 2000. ЭКО-центр для них открыли при областном перинатальном центре. Обошлось это бюджету в 420 млн тенге.

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||    Другие новости    ||
2016 год глазами журналистов «Диапазона»

«Диапазон» как обычно вспоминает самые яркие события уходящего года. 2016 год стал для Актобе самым трагическим, наверное, за все 25 лет независимости. Но были и хорошие новости, их немало. А ещё удивляла погода: ледяной дождь в марте и потоп в июле. Вспомним вместе, чем жили актюбинцы этот год, и будем надеяться, что 2017 год принесёт нам больше хороших вестей.

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  • Тёплый приют для кошек ищут волонтёры

    Волонтёры ищут тёплое помещение, чтобы помочь бездомным кошкам пережить зиму. За аренду зоозащитники готовы платить 15-20 тысяч тенге в месяц. Уход и содержание животных в чистоте гарантируют.

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    Продолжаем помогать в новом году!

    В новом году мы продолжаем нашу акцию «Я помогаю другу», чтобы помочь волонтёрам с их подопечными пережить зиму.

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  • Чего мы достигли за годы независимости?

    Давно отшумели декабрьские праздники. Были торжественные собрания, напыщенные награждения, красивые салюты и сладкие, но несбывшиеся мечты о единовременных выплатах.

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    Нужен контроль за дорогами и ценами на продукты

    Хочу поднять такую проблему – вовлечение общественности в решение городских вопросов и государства в целом. По российскому телевидению показывают, как работает общественное движение ОНФ – общероссий­ский народный фронт. На съездах озвучивают результаты его деятельности. То есть такое движение действенно.

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  • Добро пожаловаться

    – По улице Тургенева нет ни одного обустроенного автобусного павильона. Ждем 16-й автобус и в снег, и в дождь под открытым небом. А там ведь есть колледж, школа, людей много ездит. Когда на этой улице установят нормальные павильоны?

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    В районе ГМЗ не убирают снег. Ждут потопа во дворах весной?

    Пишу о забытом районе ГМЗ. На фото ул. Турксиба (отрезок от ул. Маяковского и ул. Алматинской).

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  • Надо убирать препятствия, которые мешают спасать людей

    Прочитал в «Диапазоне» ответ от ДЧС на мой вопрос «Что делать, если перекрыт проезд к дому». Ответ более чем скромен: осуществляется ежегодный контроль домов 9 и более этажей, которых мало.

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    Газовый гусак установили прямо посередине двора

    В ноябре прошлого года нам пустили газ, при этом газовый гусак установили прямо у меня во дворе, из-за чего я потерял 25-30 кв. м, за которые в бюджет ежегодно плачу налоги. Мы живем в двухквартирном доме, теперь из моего двора идут трубы в соседние квартиры.

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  • Ресторан для футболистов пусть на стадионе и строят

    Прочитала в «Д», что ресторан возле стадиона строит фирма из Шымкента. Каждый раз, когда проезжаю, думаю: что за уродство?

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    Возле дома пустырь. Зимой там горы снега, летом – песок

    Нас, жильцов по пр. Молдагуловой, 42 беспокоит участок позади дома, от «Тропикаля» до «Ренессанса». Там пустырь. Зимой туда сваливают снег, летом там вечно строительные работы – куча песка. Невозможно окна открыть. Планируется ли благоустройство этого участка? На улице темно, до школы №23 ни одного фонаря. Как детям идти в школу? Проведут ли освещение?

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  • В СИЗО очереди на свидания занимают с 5 утра

    В УКА 168/1 бардак. Солдаты грубят и матерят тех, кто приносит передачи заключенным. Негде погреться и посидеть. Помещение для свиданий не рассчитано на то количество людей, которые туда приходит. Люди занимают очереди с 5 утра, а то и с вечера.

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    Чем вам запомнился 2016 год?

    В этом году независимому Казахстану «исполнилось» 25 лет. По этому поводу многие предлагали переименовать столицу в честь Елбасы. К юбилею тысячи казахстанцев получили госнаграды, в стране объявлена амнистия.

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