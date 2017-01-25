Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах…
Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».
В Актобе в рамках ГЧП будет построено новое исправительное учреждение на 1500 мест, сообщили в пресс-службе акима области.
Департамент юстиции Актюбинской области провел акцию «Юстиция консультирует», сообщает пресс-служба ведомства.
В продаже с 26 января. Спешите купить!
В ДВД говорят, что водитель ВАЗа поругался с переходившими дорогу парнями, одного он ударил ножом. Раненый умер в машине скорой помощи.
Фотогалерея
-
Лилию Рах освободили в зале суда
-
В Алматы на недостроенном здании нарисовали окна и двери
-
Мачехе, убитого в Алматы школьника, грозит пожизненное лишение свободы
-
В Казахстане разработают стандарты для электромобилей
-
Костанайскую область завалило трехметровыми сугробами 1
-
В Мангистау женщина родила тройню
-
В Актобе построят новую тюрьму
-
Называть детей нелепыми именами могут запретить родителям в России 4
-
В Актобе горожанам оказали юридическую помощь
-
Назначен новый глава госкорпорации «Правительство для граждан»
-
Четверо детей обварились кипятком в ЗКО
-
Какие изменения внесут в Конституцию РК 4
-
Спикер сената сделал заявление
Все новости
-
Акимат поменял землю на Шанхае на площадь у Центрального стадиона 28
-
В США около двух миллионов человек приняли участие в женском марше 24
-
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон» 16
-
В Актау голодающих нефтяников обязали выплатить компенсацию работодателю 15
-
Пенсионер МВД умер на допросе в кабинете полицейского 13
-
В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки 13
-
Назарбаев готовит спецобращение для казахстанцев 11
-
Резко тарифы в этом году не вырастут - вице-министр нацэкономики 9
-
Жириновский предложил пенсионерам переехать на север 9
-
Директоров школ обяжут отчитываться о своей работе перед населением 9
-
Актюбинка уверяет, что спрятала героин во влагалище, чтобы сдать его в полицию 6
-
В Казахстане приняли нормы потребления продуктов питания 6
-
Баян Максаткызы будет судиться со своими подписчиками 6
-
Акимат поменял землю на Шанхае на площадь у Центрального стадиона 8719
-
Пенсионер МВД умер на допросе в кабинете полицейского 7175
-
В облакимате Актобе чиновники и госслужащие устроили давку у раздевалки 4875
-
Актюбинка уверяет, что спрятала героин во влагалище, чтобы сдать его в полицию 4808
-
Бразильский футболист пополнил состав ФК "Актобе" 3616
-
Баян Максаткызы будет судиться со своими подписчиками 3335
-
В ДВД Актюбинской области прокомментировали смерть пенсионера в кабинете полиции 2989
-
Школьный учитель: Уровень жизни за чертой бедности и нервного истощения 2979
-
Скончался автор памятников Молдагуловой, Керееву и Жубанову в Актобе 2945
-
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон» 2849
-
Отец четверых детей изнасиловал свою 8-летнюю дочь 2826
-
В суде рассказали, чем владеет Бигельды Габдуллин 2580
-
Назарбаев готовит спецобращение для казахстанцев 2559
Мнение
|25.01.2017
|17:57
|25.01.2017
|17:42
|25.01.2017
|16:54
|25.01.2017
|12:03
- || Подробности ||
-
Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».2849 16
-
-
Случай этот произошёл в сентябре прошлого года. 47-летний мужчина среди ночи ворвался в дом сельского врача, избил её, пытался изнасиловать. Девушка проработала всего 4 месяца, приехала в посёлок по направлению «С дипломом в село».948 0
В ДВД говорят, что водитель ВАЗа поругался с переходившими дорогу парнями, одного он ударил ножом. Раненый умер в машине скорой помощи.1786 0
-
Отец застреленного полицейскими при задержании: Я не верю, что мой сын хотел стрелять в полицейского
Отец убитого подозреваемого в разбое говорит, что сын недавно построил дом, у него родилась дочь и не было повода оказывать сопротивление и стрелять в полицейских.1055 0
Теперь он находится в следственном изоляторе.794 1
-
В ДВД сообщили, что женщина родила в роддоме, а после продала новорожденного.684 0
О новых реформах он рассказал народу Казахстана в экстренном обращении в прямом эфире 25 января.1698 3
- || Тема дня ||
-
Казахстанцы возмущались поведением чиновников и госслужащих, которые толкали друг друга, чтобы поскорее попасть в гардеробную после совещания с акимом. «Ни этики, ни культуры у наших чиновников», писали комментаторы.706 0
-
- || Город и область ||
-
Операции провели 21 января, они шли с 3 ночи до 10 утра. «Ждать было нельзя. Почки должны быть пересажены за 12 часов. Потом они умирают», – говорит профессор Базылбек Жакиев.448 0
«Вас что, местный аким попросил не задавать вопросы и сидеть тихо? Такого не бывает, чтобы не было проблем», – обратился к сельчанам глава региона Бердыбек Сапарбаев на отчётной встрече.835 0
-
Отчет акима сельского округа Алмаза Алимбаева и городского акима Ильяса Испанова в Каргалинском прошел 24 января. Зал ДК «Геолог» был полон. Сельский аким рассказал, какую работу в округе провели за год.441 1
В связи с погодными условиями активные участники сообщества Zello решили помочь водителям с акцией «Снежный плен», сообщает газета «Диапазон».519 0
-
В снежный буран на дорогах области застряли несколько десятков человек с детьми. Ещё 8 машин ждут помощи в снегах Байганинского района.416 0
Раушан ата и Закиза аже Каировы воспитали 10 детей, 20 внуков и 5 правнуков. Сейчас в их семье 52 человека.439 0
-
В управление физкультуры и спорта назначили нового руководителя.792 0
– С 1 по 20 января было сильное обледенение на проводах, – рассказал Александр Евдаков, руководитель ТОО «Энергосистема» на совещании с руководителями коммунальных служб.502 0
-
Сельчане обратились в «Диапазон» с письмом. Из-за экологии у них болеют люди, гибнет скот. А вместо решения проблемы около сёл хотят построить уже 13-й в области полигон для нефтеотходов. Это погубит и запасы пресной воды, которая там залегает.450 0
- || Происшествия и криминал ||
-
В ДВД рассказали, по какой причине вызывали в полицию Михаила Тарасова. Но так и не ответили на вопрос, какая была необходимость требовать, чтобы он приехал ночью.425 0
-
-
За мошенничество судили 37-летнего жителя Актобе Султанбека Альбакасова. По версии следствия, своей знакомой он обещал по цене ниже рыночной 2-комнатную квартиру в новостройке.422 0
Женщина говорит, что спрятала найденный свёрток с наркотиком во влагалище, чтобы сдать его полицейским.308 4
-
Мастера и начальника участка обвиняют в нарушении правил труда, которые привели к гибели людей.261 0
Дело рассмотрели в адмсуде. Житель села Каратал Уилского района написал жалобу в акимат сельского округа на своего соседа, который перед его домом собирает кизяк.241 0
- || Экономика и бизнес ||
-
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить
«Контролирующие органы задерживают документацию месяцами, а в городе идёт хаотичная застройка. Полно пустырей, хозяева которых и сами не строят и другим не дают», – сетует предприниматель из Актобе.802 3
-
-
В Актюбинской области будут изымать неиспользуемые земли, не допуская перерегистрации.519 2
Теперь для того чтобы утилизировать старый автомобиль, достаточно встать в электронную очередь.193 0
- || Спорт ||
-
27 января в Актобе 60 факелоносцев пронесут огонь Универсиады. Для этого в пятницу, с 9:00 до 13:20 на время будут перекрывать 11 отрезков улиц.409 0
-
-
Спортсмены просят построить центр боевых единоборств и открыть для детей клубы в районах.327 0
Прошёл матч между «Актобе» и «Анжи» в Белеке.388 0
- || Социум ||
-
Об этом говорили на коллегии облздрава. В докладе Асета Калиева было больше о прорывах, а его спрашивали: почему скорая едет по 4 часа, к врачам очереди, а до детской больницы не ездят автобусы. С больными детьми на руках люди с трассы идут пешком.392 3
-
- || В лицах ||
-
Как восприняли новый имидж Димаша Кудайбергенова, что интересует его фанатов и почему китайцы изучают казахский язык, узнавала корреспондент газеты «Диапазон».664 0
-
- || Другие новости ||
-
На выходных благодаря помощи читателей по акции «Я помогаю другу» двух собак показали врачу, купили лекарства и мягкий корм. Пять собак с передержки получили прививки и паспорта, 7 щенят пролечили от паразитов.124 0
К помощи четвероногим друзьям подключилась рукодельница Олеся. Её мыло в форме обнажённой женщины прославило девушку на весь Казахстан. Теперь вы можете приобрести его в нашей акции!164 0
-
С прошлого года в стране один за другим идут аресты госслужащих из самой «верхушки власти». В изолятор отправили руководителей министерств, холдинга «Байтерек», пенсионного фонда и даже бывшего председателя КНБ.633 3
– Я живу на ул. Чернышевского, 2. Последние две недели каждый день почти приезжают КамАЗы полные снега и выгружают его чуть ли не возле дома.254 0
-
Главный бич нашей страны – это коррупция, круговая порука. Мы все привыкли отдавать, чтобы получить, а те, кто берет, настолько привыкли брать, что начинают требовать.271 2
Я служил на Семипалатинском полигоне. В 2016 году нам вручили медаль в честь 25-летия закрытия полигона и знак «Ветеран-Ардагер». В удостоверении указано, что мы можем пользоваться льготами согласно закону №2247 от 1995 года. Обратился в Хромтауский собес, там об этом ничего не знают и сказали, что никакие выплаты не полагаются. Может, более компетентные люди дадут разъяснения?192 0
-
У меня от прапрадеда осталась икона Феофана ХVIII века. Прапрадед по отцовской линии пешком дошел до Иерусалима, эта икона оттуда.232 0
Моя дочь инвалид. Обратилась в центр поддержки парализованных граждан за инватакси, мне машину не дали. Подарок на Новый год для дочери, сказали, нужно самой забрать. Но там же есть машины.152 0
-
Летом в Петровке разобрали школу. Учеников осталось всего 8, школу закрыли. Добротное здание продали всего за 165 тысяч тенге, а дети теперь мучаются. Их возят в Шибаевскую школу за 7 км. Но автобуса часто не бывает, дети опаздывают, пропускают занятия. Раз школу продали, почему акимат не может организовать нормальный подвоз?158 0
Уважаемые читатели «Диапазона»! Обращаюсь к вам за помощью. Моя 33-летняя дочь Валентина больна раком, в 2015 году ей удалили молочную железу.833 0
-
Я работал в областной службе общественного транспорта в те годы, когда все отрасли экономики переходили на рыночные рельсы.503 4
Мне 75 лет, живу одна, уже 6 лет не выхожу на улицу. Ноги не ходят. Много лет проработала в строительстве, теперь это все сказывается.357 0
-
Я не политолог и не журналист, а простой читатель, коих немало, и то, что иногда я пишу, это мнение большинства моих земляков.567 0
Недавно в Военном институте им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова прошел турнир по волейболу на кубок генерала-лейтенанта Абая Тасбулатова, посвященный 25-летию Вооруженных Сил страны.269 0
-
Более 500 женщин в Актюбинской области больны раком шейки матки. Часто о своём диагнозе женщины узнают слишком поздно. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Но выявить опасную болезнь можно. Если проходить скрининг и регулярно посещать врача.510 4
Продюсер приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Турсенгали Алагузова.960 0
-
28 января в Актобе выступит нью-йоркская джазовая певица Мишель Уокер и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.391 1
Последние комментарии
Актюбинка, спрятавшая героин в половых органах, обвинила полицейских в подставе
Бердыбек Сапарбаев, аким области: В кавычках очень умные люди нашли лазейку, чтобы продавать землю
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»
Называть детей нелепыми именами могут запретить родителям в России
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон»