28 января в ТОО «ККБК «Великая стена» обсуждали будущее около 900 нефтяников. Выяснилось, что меморандум между акиматом области и китайской…
28 января в ТОО «ККБК «Великая стена» обсуждали будущее около 900 нефтяников. Выяснилось, что меморандум между акиматом области и китайской компанией не работает – идут…
Об этом сообщил PR-менеджер Алпамыс Шаримов.
Аккомпанировал вокалистке квартет петербуржских джазменов под управлением Алексея Черемизова.
Сегодня на площади университета имени К.Жубанова был зажжён огонь Универсиады, потом его пронесли по центральным улицам города, передает корреспондент "Диапазона".
Участвуют спортсмены из более 20 стран. Общий призовой фонд турнира 25 000 долларов, сообщает корреспондент "Диапазона".
Фотогалерея
-
Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек 1
-
100 факелоносцев пронесли огонь Универсиады в Алматы
-
Досым Сатпаев назвал предполагаемых преемников Назарбаева 1
-
Путин и Трамп договорились вместе менять мир к лучшему 2
-
Пёс-бегун из Актобе удивил пользователей сети
-
Нападающий казахстанской сборной: У нас не было проблем с китайскими соперниками
-
Димаш Кудайбергенов выступит на открытии Универсиады-2017
-
В Тенгизе бастуют работники нефтесервисного ТОО
-
Жертва группового изнасилования Жибек Мусинова требует, чтобы полиция нашла написавших непристойное слово на воротах её дома
-
Бой с Головкиным будет очень тяжёлым, считает Крис Юбенк
-
В Актобе состоялся концерт нью-йоркской джазовой певицы Мишель Уоркер
-
Глава Минздрава прокомментировал нашумевший ролик о "крутить больных"
-
Димаш Кудайбергенов выиграл второй этап конкурса «Singer-2017» в Китае 1
Все новости
-
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон» 35
-
В Актау голодающих нефтяников обязали выплатить компенсацию работодателю 19
-
По факту смерти пенсионера МВД в кабинете полиции идёт служебное расследование 17
-
Подозреваемых в убийстве алматинского школьника показали СМИ 16
-
Назарбаев готовит спецобращение для казахстанцев 11
-
Называть детей нелепыми именами могут запретить родителям в России 10
-
Жириновский предложил пенсионерам переехать на север 10
-
Назарбаев отдаст часть своих полномочий парламенту и правительству 9
-
Директоров школ обяжут отчитываться о своей работе перед населением 9
-
Автопарку хватит денег, если они не будут уходить мимо кассы 7
-
Актюбинка, спрятавшая героин в половых органах, обвинила полицейских в подставе 7
-
Видео «Диапазона» о давке чиновников у раздевалки акимата стало хитом Инета 6
-
В Казахстане приняли нормы потребления продуктов питания 6
-
«Сбербанк России» хочет закрыть газету «Диапазон» 6276
-
На Москве ночью зарезали 28-летнего мужчину 6002
-
У дочери рак. Она одна воспитывает 5 детей 5166
-
Баян Максаткызы будет судиться со своими подписчиками 4311
-
Назарбаев готовит спецобращение для казахстанцев 3202
-
Отец застреленного полицейскими при задержании: Я не верю, что мой сын хотел стрелять в полицейского 3100
-
Баян Есентаева выходит замуж. Избранник провёл детство в Актобе 2792
-
От рака шейки матки защититься можно 2791
-
В Актобе построят новую тюрьму 2638
-
Отец убитого в Алматы школьника готов простить жену 2638
-
Жители Хазретовки не хотели говорить о проблемах акимам района и области 2616
-
Президент отдал часть полномочий парламенту и правительству 2606
-
Почему в верхушке власти Казахстана идёт волна арестов 2572
Мнение
|25.01.2017
|17:57
|25.01.2017
|17:42
|25.01.2017
|16:54
|25.01.2017
|12:03
- || Подробности ||
-
Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты «Диапазон» в интересах «Сбербанка».6276 35
-
-
Случай этот произошёл в сентябре прошлого года. 47-летний мужчина среди ночи ворвался в дом сельского врача, избил её, пытался изнасиловать. Девушка проработала всего 4 месяца, приехала в посёлок по направлению «С дипломом в село».2031 0
В ДВД говорят, что водитель ВАЗа поругался с переходившими дорогу парнями, одного он ударил ножом. Раненый умер в машине скорой помощи.6002 1
-
Отец застреленного полицейскими при задержании: Я не верю, что мой сын хотел стрелять в полицейского
Отец убитого подозреваемого в разбое говорит, что сын недавно построил дом, у него родилась дочь и не было повода оказывать сопротивление и стрелять в полицейских.3100 1
Теперь он находится в следственном изоляторе.1818 2
-
В ДВД сообщили, что женщина родила в роддоме, а после продала новорожденного.1651 0
О новых реформах он рассказал народу Казахстана в экстренном обращении в прямом эфире 25 января.2606 3
- || Тема дня ||
-
Казахстанцы возмущались поведением чиновников и госслужащих, которые толкали друг друга, чтобы поскорее попасть в гардеробную после совещания с акимом. «Ни этики, ни культуры у наших чиновников», писали комментаторы.1967 6
-
- || Город и область ||
-
Операции провели 21 января, они шли с 3 ночи до 10 утра. «Ждать было нельзя. Почки должны быть пересажены за 12 часов. Потом они умирают», – говорит профессор Базылбек Жакиев.1612 0
«Вас что, местный аким попросил не задавать вопросы и сидеть тихо? Такого не бывает, чтобы не было проблем», – обратился к сельчанам глава региона Бердыбек Сапарбаев на отчётной встрече.2616 0
-
Отчет акима сельского округа Алмаза Алимбаева и городского акима Ильяса Испанова в Каргалинском прошел 24 января. Зал ДК «Геолог» был полон. Сельский аким рассказал, какую работу в округе провели за год.1035 1
В связи с погодными условиями активные участники сообщества Zello решили помочь водителям с акцией «Снежный плен», сообщает газета «Диапазон».1213 0
-
В снежный буран на дорогах области застряли несколько десятков человек с детьми. Ещё 8 машин ждут помощи в снегах Байганинского района.1029 0
Раушан ата и Закиза аже Каировы воспитали 10 детей, 20 внуков и 5 правнуков. Сейчас в их семье 52 человека.1112 0
-
В управление физкультуры и спорта назначили нового руководителя.1877 0
– С 1 по 20 января было сильное обледенение на проводах, – рассказал Александр Евдаков, руководитель ТОО «Энергосистема» на совещании с руководителями коммунальных служб.1255 0
-
Сельчане обратились в «Диапазон» с письмом. Из-за экологии у них болеют люди, гибнет скот. А вместо решения проблемы около сёл хотят построить уже 13-й в области полигон для нефтеотходов. Это погубит и запасы пресной воды, которая там залегает.1556 0
- || Происшествия и криминал ||
-
В ДВД рассказали, по какой причине вызывали в полицию Михаила Тарасова. Но так и не ответили на вопрос, какая была необходимость требовать, чтобы он приехал ночью.1585 17
-
-
За мошенничество судили 37-летнего жителя Актобе Султанбека Альбакасова. По версии следствия, своей знакомой он обещал по цене ниже рыночной 2-комнатную квартиру в новостройке.1188 0
Женщина говорит, что спрятала найденный свёрток с наркотиком во влагалище, чтобы сдать его полицейским.892 7
-
Мастера и начальника участка обвиняют в нарушении правил труда, которые привели к гибели людей.675 0
Дело рассмотрели в адмсуде. Житель села Каратал Уилского района написал жалобу в акимат сельского округа на своего соседа, который перед его домом собирает кизяк.648 0
- || Экономика и бизнес ||
-
Шамиль Каспранов, глава строительной фирмы «Нектар»: В городе хаотичная застройка, полно пустырей, но не дают строить
«Контролирующие органы задерживают документацию месяцами, а в городе идёт хаотичная застройка. Полно пустырей, хозяева которых и сами не строят и другим не дают», – сетует предприниматель из Актобе.1887 5
-
-
В Актюбинской области будут изымать неиспользуемые земли, не допуская перерегистрации.1151 2
Теперь для того чтобы утилизировать старый автомобиль, достаточно встать в электронную очередь.573 0
- || Спорт ||
-
27 января в Актобе 60 факелоносцев пронесут огонь Универсиады. Для этого в пятницу, с 9:00 до 13:20 на время будут перекрывать 11 отрезков улиц.901 0
-
-
Спортсмены просят построить центр боевых единоборств и открыть для детей клубы в районах.583 0
Прошёл матч между «Актобе» и «Анжи» в Белеке.752 0
- || Социум ||
-
Об этом говорили на коллегии облздрава. В докладе Асета Калиева было больше о прорывах, а его спрашивали: почему скорая едет по 4 часа, к врачам очереди, а до детской больницы не ездят автобусы. С больными детьми на руках люди с трассы идут пешком.840 3
-
- || В лицах ||
-
Как восприняли новый имидж Димаша Кудайбергенова, что интересует его фанатов и почему китайцы изучают казахский язык, узнавала корреспондент газеты «Диапазон».1689 0
-
- || Другие новости ||
-
На выходных благодаря помощи читателей по акции «Я помогаю другу» двух собак показали врачу, купили лекарства и мягкий корм. Пять собак с передержки получили прививки и паспорта, 7 щенят пролечили от паразитов.693 0
К помощи четвероногим друзьям подключилась рукодельница Олеся. Её мыло в форме обнажённой женщины прославило девушку на весь Казахстан. Теперь вы можете приобрести его в нашей акции!451 0
-
С прошлого года в стране один за другим идут аресты госслужащих из самой «верхушки власти». В изолятор отправили руководителей министерств, холдинга «Байтерек», пенсионного фонда и даже бывшего председателя КНБ.2572 3
– Я живу на ул. Чернышевского, 2. Последние две недели каждый день почти приезжают КамАЗы полные снега и выгружают его чуть ли не возле дома.890 0
-
Главный бич нашей страны – это коррупция, круговая порука. Мы все привыкли отдавать, чтобы получить, а те, кто берет, настолько привыкли брать, что начинают требовать.669 3
Я служил на Семипалатинском полигоне. В 2016 году нам вручили медаль в честь 25-летия закрытия полигона и знак «Ветеран-Ардагер». В удостоверении указано, что мы можем пользоваться льготами согласно закону №2247 от 1995 года. Обратился в Хромтауский собес, там об этом ничего не знают и сказали, что никакие выплаты не полагаются. Может, более компетентные люди дадут разъяснения?633 0
-
У меня от прапрадеда осталась икона Феофана ХVIII века. Прапрадед по отцовской линии пешком дошел до Иерусалима, эта икона оттуда.561 0
Моя дочь инвалид. Обратилась в центр поддержки парализованных граждан за инватакси, мне машину не дали. Подарок на Новый год для дочери, сказали, нужно самой забрать. Но там же есть машины.401 0
-
Летом в Петровке разобрали школу. Учеников осталось всего 8, школу закрыли. Добротное здание продали всего за 165 тысяч тенге, а дети теперь мучаются. Их возят в Шибаевскую школу за 7 км. Но автобуса часто не бывает, дети опаздывают, пропускают занятия. Раз школу продали, почему акимат не может организовать нормальный подвоз?428 0
Уважаемые читатели «Диапазона»! Обращаюсь к вам за помощью. Моя 33-летняя дочь Валентина больна раком, в 2015 году ей удалили молочную железу.5166 0
-
Я работал в областной службе общественного транспорта в те годы, когда все отрасли экономики переходили на рыночные рельсы.1828 7
Мне 75 лет, живу одна, уже 6 лет не выхожу на улицу. Ноги не ходят. Много лет проработала в строительстве, теперь это все сказывается.710 0
-
Я не политолог и не журналист, а простой читатель, коих немало, и то, что иногда я пишу, это мнение большинства моих земляков.1467 0
Недавно в Военном институте им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова прошел турнир по волейболу на кубок генерала-лейтенанта Абая Тасбулатова, посвященный 25-летию Вооруженных Сил страны.542 0
-
Более 500 женщин в Актюбинской области больны раком шейки матки. Часто о своём диагнозе женщины узнают слишком поздно. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Но выявить опасную болезнь можно. Если проходить скрининг и регулярно посещать врача.2791 4
Продюсер приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Турсенгали Алагузова.2792 0
-
28 января в Актобе выступит нью-йоркская джазовая певица Мишель Уокер и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.813 1
Последние комментарии
Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек
Видео «Диапазона» о давке чиновников у раздевалки акимата стало хитом Инета
Путин и Трамп договорились вместе менять мир к лучшему
В Актау голодающих нефтяников обязали выплатить компенсацию работодателю
В Актау голодающих нефтяников обязали выплатить компенсацию работодателю