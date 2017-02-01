Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района.
Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района.
В большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200-500 метров, сильный ветер 17-25 метров в секунду.
Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.
Приговор огласили в уголовном суде Актобе несколько минут назад.
Власти города планируют создать пешеходный бульвар вдоль пр. Абулхаир хана, от торгового дома «Айна» до гостиницы «Шератон». Насколько в пешеходный бульвар впишется…
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Мнение
|01.02.2017
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|25.01.2017
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- || Подробности ||
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Частный судоисполнитель Молдагалиев с подачи «Сбербанка» потребовал через суд приостановить деятельность газеты «Диапазон». Вчера суд решил отказать ему.1721 2
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Мужчина уверял, что деньги эти передаст сотрудникам за изменение вида наказания, но обещание не сдержал.987 0
С оперативником на крыше машина ехала от 41-го разъезда до Заречного. Только там, на ул. Попова удалось задержать беглецов. Нуржан Жидеханов обморозил уши и обе руки. Его представили к награде.1779 3
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Власти города планируют создать пешеходный бульвар вдоль пр. Абулхаир хана, от торгового дома «Айна» до гостиницы «Шератон». Насколько в пешеходный бульвар впишется ресторан KFC, пояснил замакима города.3547 11
- || Город и область ||
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31 января опубликовано очередное послание президента страны народу. Традиционного выступления президента в прямом эфире в этот раз не было. Называется послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Президент объявил о переходе экономики на новый уровень развития.1434 1
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Деньги фирмы финансист перечислял на счёт своей супруги и бывшего коллеги, затем присваивал их. Ни жена, ни знакомый не знали, что их счета использовали для хищений.1052 0
Мужчину в результате аварии зажало между двумя машинами. За моральный вред он требовал, чтобы работодатель заплатил ему 1 миллион тенге и отстоял своё это право в суде.661 0
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В редакцию «Д» обратился молодой человек с просьбой помочь ему найти свою маму, которая, возможно, продала его в 1993 году другой семье или же даже не знает, что он жив.7605 1
28 января певец Димаш Кудайбергенов победил на 2-м этапе конкурса I Am a Singer в Китае с композицией Витаса «Опера-2». Но Димаш спел песню на 2 тона выше. Витас пожаловался на певца юристам.1359 0
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Четырём семьям инвалидов 1-й группы с тяжёлыми жилищными условиями дали временное жильё до наступления их очереди на квартиру из жилищного фонда.731 0
Из областной больницы ушёл гл. врач Самат Даньяров. Главврач Хромтауской ЦРБ Рустем Исаев перешёл руководителем медкластера, куда вошли облбольница, областная детская больница и КДЦ.1458 0
- || Происшествия и криминал ||
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27 января из колонии общего режима КА 168/2 в Актобе, именуемой в народе «шестёркой», выпустили на свободу 6 заключённых.672 0
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Дочь потерпевшей заявила, что родственника простили. Суд приговорил его к ограничению свободы и выпустил из-под стражи.551 0
Под нее выделили 40 гектаров земли. Строить режимный объект будут за счет государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба акима области.579 0
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Горнорабочего карьера в Хромтауском районе Александра Красовского осудили за то, что украл с месторождения тротиловые шашки для взрыва пород и пытался отдать их в счет долга в 500 тысяч своему знакомому Ермеку (имя изменено).514 0
- || Экономика и бизнес ||
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Весной начнут строить новый мост на выезде из Актобе стоимостью более 2 миллиардов тенге и капитальный ремонт дороги в Орск.1347 8
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Власти области отмечают, что китайская компания приносит казне многомиллиардные налоги и на ее деньги строится дворец молодежи, это 1 млрд 300 миллионов тенге. В 2016 году «Актобемунайгаз» добыл более 470 тысяч тонн сжиженного газа. Тем не менее, по некоторым показателям у самой крупной нефтяной компании области был регресс.561 0
- || Спорт ||
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Среди факелоносцев в Актобе был и глухонемой парень из Байганина, 20-летний Мухтар Есенгосулы, серебряный призёр чемпионата мира по вольной борьбе. В Алматы капсулу с актюбинским огнём повёз мастер спорта по плаванию Айбек Камзенов.401 0
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На Универсиаде, помимо спортсменов, много волонтеров, в том числе и из Актобе.488 0
Уже две недели в теннисном центре Актобе проходит турнир ITF Futures по теннису.413 0
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В Алматы идут первые дни 28-й зимней Универсиады. В копилке Казахстана уже несколько медалей. Достижения наших спортсменов на 31 января первой половины дня.369 0
- || Социум ||
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У Акмарал Шакиретовой взорвался дом, погиб муж, сама она с 60% ожога тела в реанимации родила третьего ребёнка. Акмарал стала инвалидом, ничего не может делать обожжёнными руками. Её мечта – операция за границей.1075 0
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Детям Валентины Никула 15, 12, 10, 9 и 5 лет. Их женщина воспитывает одна. Жилья нет. Все ютятся в домике сторожа на даче мамы Валентины, где всего 2 комнатушки. Вся пенсия бабушки и пособие по инвалидности Валентины уходят на лекарства.459 0
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– Я из Аральска. Работаю на Жанажоле. Есть вахтовики из Сексеула и Казалы. С февраля в «СНПС-Актобемунайгазе» хотят убрать экологические выплаты. Я получаю 120 тысяч тенге, 20 тысяч из них экологические.1658 0
Прочитал статью «Актюбинский профессор считает слово бешбармак унизительным». И должен сказать, что доктор философских наук Алтай Тайжанов в беседе с журналистом «Диапазона» правильно заявил, что это слово унижает и позорит казахский народ.2514 18
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Наш дом угловой по Абулхаир хана, 38. Сначала там была табличка с номером дома, а недавно ее сняли. Новую табличку повесили на магазин «Дина», который находится возле моего дома. Так как быть?441 1
Я живу по ул. Красногорской, д. 26, кв. 1. Пару лет назад я заказала красивую табличку с названием улицы, потратила на это больше 2 тысяч тенге. 30 декабря ездила в гости к родственникам, и дома никого не было.547 2
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Меня волнует судьба скульптур сказочных персонажей, которые раньше были установлены в парке им. Первого президента. Летом их убрали из парка и переустановили на проспекте А.Молдагуловой в районе гипермаркета. Недавно их убрали и оттуда.357 0
Читатели «Д» помогают сделать жизнь собак на передержке у волонтёров лучше и безопасней.1199 0
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Я житель поселка Кумсай Мугалжарского района. Хотелось бы узнать, можно ли сделать водительские права заранее? Обязательно ли проходить всю процедуру в автоЦОН в Актобе? Какие документы нужно сдать, чтобы получить водительские права? Сколько стоит медосмотр и где его нужно проходить?765 1
Бывшая жена выходит замуж, она хочет, чтобы ее новый муж усыновил нашего 5-летнего сына. Я его настоящий отец, живой, плачу алименты, встречаться с ребенком она дает редко. С женой у нас натянутые отношения, но из-за этого может ли произойти усыновление по ее желанию? Кем тогда я юридически буду приходиться ребенку?741 0
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Мы с женой на грани развода, на днях подаю заявление. Теперь обнаружил, что она вытащила все наши сбережения из домашнего «сейфа», съехала к родителям. Там была большая сумма, собирал несколько лет. Я могу заявить о краже или она еще формально моя жена и я ничего не докажу?939 2
Развелись несколько лет назад, на алименты подала в прошлом году, в сентябре. Денег ни разу не было, зарплата у бывшего мужа неофициальная, выплачивать он должен мизерную сумму. Судебный исполнитель не работает. Куда обращаться?523 0
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В частном такси выронила телефон и не заметила. Потом нашла этого водителя на том же пятаке, он потребовал вознаграждение за возврат мобильного. Сумма небольшая, но разве это законно?1053 20
Прочитал в «Диапазоне» статью «Автопарк хочет поднять цену проезда до 131 тенге. Акимат пока не одобрил».948 9
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Скоро 14 февраля. В нашей акции вы можете приобрести подарок и помочь животным.330 0
Рабочий день пилота начинается не с колокольного звона, не с заводского гудка, да и не с производственной планерки – с момента прохождения медконтроля.530 2
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Мишель Уокер, джазовая певица из Нью-Йорка: У музыки казахов много общего с коренной музыкой Америки
28 января в Актюбинском драмтеатре с единственным концертом выступила джазовая певица Мишель Уокер из Нью-Йорка и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.1476 2
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