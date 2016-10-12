Начинается суд над подозреваемыми в теракте 5 июня

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Начинается суд над подозреваемыми в теракте 5 июня

На фото: 5 июня. Полицейские задерживают потенциального нападавшего на оружейный магазин «Паллада». || Фото из архива «Диапазона»

Дело рассмотрят в специализированном межрайонном уголовном суде Актобе. По нему проходят 29 человек.

Как сообщают на сайте генпрокуратуры, межведомственная следственно-оперативная группа завершила расследование по акту терроризма 5 июня в Актобе. Установлены личности всех 27 нападавших. 18 из них ликвидировали в ходе спецоперации, остальные 9 задержали. У нападавших изъяли огнестрельное оружие.

Прокуратура заявляет: всего по событиям 5 июня к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц (арестованы 28). Из них 9 участвовали в теракте, 18 будут судить за недонесение о готовящемся теракте и двоих за укрывательство преступников. Обвиняемые дали признательные показания.

По делу провели 215 экспертиз. С мест происшествий собрали данные видеозаписей. Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «Убийство», «Разбой», «Акт терроризма», «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» и другим статьям УК РК.

7 октября дело поступило в суд. Его рассмотрят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Уголовное преследование в отношении 18 ликвидированных террористов прекратили в связи с их смертью.

Напомним, 5 июня в Актобе многочисленная группа людей напала на оружейные магазины, убив несколько человек, устроила перестрелку с солдатами в войсковой части 6655. По официальным данным, в результате теракта погибли 7 человек, 30 человек получили ранения.

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