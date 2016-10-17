Стрелок из Алматы Руслан Кулекбаев бросил в сотрудников СИЗО стол

Расстрелявший полицейских в Алматы преступник, находясь в изоляторе, ведёт себя очень агрессивно.

Руслан Кулекбаев, который обвиняется в том, что 18 июля расстрелял в Алматы шесть человек, напав на Алмалинское РОВД, вот-вот предстанет перед судом, пишет Informburo.kz.

Процесс пройдёт в следственном изоляторе. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы это объяснили тем, что преступник особо опасен и очень агрессивен.

В камере его содержат в наручниках. Но даже с зафиксированными руками он умудрился напасть на сотрудников учреждения, вырвав прикрученный к полу стол и бросив в них. Инцидент случился накануне процесса, о чём сообщил председатель суда Мартпек Какимжанов.

Уголовное дело в отношении Кулекбаева поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы несколько дней назад.

Кулекбаева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.255 ч.4 (акт терроризма); 99 ч.2 (убийство двух и более лиц); 24 ч.3;99 ч.2 (покушение на убийство); 192 ч.4 (разбойное нападение группой лиц); 287 ч.4 (незаконный оборот оружия); 288 ч.2 (незаконное изготовление оружия); 291 ч.4(хищение оружия); 200 ч.4 (угон автомобиля); 126 ч.2 (незаконное лишение свободы) УК РК.

Также на скамье подсудимых вместе с Кулекбаевым пятеро мужчин, которые входили в его ОПГ. Вместе они совершали разбои и грабежи и незаконно хранили оружие.

Это: Р. Лю (обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 188 ч.4 (кража); 288 ч.1;287 ч.4 УК РК), Ж. Сапарбеков (обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 192 ч.4; 287 ч.4 УК РК), Е.Кусаинов (обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст.192 ч.4УК РК), Д. Асембекулы (обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст.192 ч.4 УК РК) и Н.Әбдімомын (обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 ч.4 УК РК).

Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.

По данным МВД РК, в 10.54 час. подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.