Сапарбаев ответил бизнесмену, попросившего президента «остановить беззаконие» в Актобе

Монумент независимости в Актобе. //Фото из архива "Диапазона"

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прокомментировал конфликт акимата с актюбинским бизнесменом, передает «Диапазон».

- Все должно быть согласно закону. Если работает по букве закона, то никто никому препятствовать не будет. Вот в СМИ пишут, что Сапарбаев хочет отобрать мечеть Нурдаулет. Зачем мне это надо? Я туда буду ставить своего имама что ли? – удивляется аким области. - Если кто-то работает во благо народа, то мы это поддержим. Но если нарушается закон, то мы должны способствовать восстановлению справедливости. Это касается и символики. Есть правила, где и как их можно устанавливать. Если каждый перед своей дверью будет устанавливать символику, что тогда? Где наши законы тогда? Где порядок?

Напомним, с прошлого года длятся судебные тяжбы между госорганами и владельцами торгового дома «Нурдаулет».Акимат Актобе считает, что детскую площадку, мини-зоопарк и копию монумента независимости «Алтын Адам» установили перед торговым центром незаконно и потребовал снести монумент независимости. Владельцы «Нурдаулета» с этим не согласны и написали письмо президенту Казахстана.

«Прошу вас вмешаться и остановить беззаконие.Сотрудники акимата Актобе, прокуратуры и суда, грубо нарушая казахстанские законы, оказывают на нас давление, требуя снести монумент Независимости Казахстана, другие малые архитектурные формы, пропагандирующие национальную культуру и патриотизм. Также власти требуют уничтожить небольшой зоопарк и детскую площадку, ставшие за долгие годы традиционным местом отдыха горожан. Все эти сооружения были построены с разрешения гос­органов на законных основаниях. Они возводились на земельном участке, прилегающем к «Нурдаулету», в течение 20 лет в рамках программы благоустройства города. Наши обращения в суд и надзорные органы оказались безрезультатными. Поэтому убедительно прошу Вас не оставить без внимания сложившуюся ситуацию» - говорится в письме, адресованного главе государства.

Письмо владельцев «Нурдаулета» стало уже третьим обращением за один месяц к президенту Казахстана от бизнесменов, которые жалуются на чиновников в Актобе. Первым к главе государства с жалобой на условия бизнеса в Актобе обратился Геннадий Бельц, один из собственников и руководителей ТОО «Бриг». После этого открытое письмо Назарбаеву написал инвестор из Армении Гегам Асрян, собственник «Космоса», «Шато де люкс» и многоэтажных домов в «Юнис-Сити». Асрян заявил, что его бизнес в Актобе подвергается рейдерскому захвату. В свою очередь глава региона Бердыбек Сапарбаев ответил, что "никто бизнес в Актобе не зажимает".