Директор ТЦ «Нурдаулет» Манзапа Байжаркинова: Акимат требует снести монумент Независимости «Алтын Адам». Мы пишем письмо президенту

На фото: Копию монумента «Алтын Адам» актюбинский предприниматель Ербол Байжаркинов установил на площади перед «Нурдаулетом» в 2008 году. Спустя 9 лет чиновники стали требовать, чтобы ее снесли, поскольку высота сооружения более 5 метров. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Владельцы «Нурдаулета» считают, что чиновники нарушают их права, заставляя сносить объекты, которые когда-то сами позволили установить, в том числе и памятник, символизирующий независимость нашей страны. Открытое письмо с жалобой на чиновников Актобе отправят президенту.

С прошлого года длятся судебные тяжбы между госорганами и владельцами торгового дома «Нурдаулет». Акимат считает, что детскую площадку, мини-зоопарк и копию монумента независимости «Алтын Адам» установили перед торговым центром незаконно. По мнению чиновников, земля используется не по целевому назначению. Это при том, что детская площадка работает уже почти 10 лет и ранее у чиновников не было к ней претензий. Также непонятно, чем помешал чиновникам памятник, уже ставший достопримечательностью Актобе. Установил его предприниматель Ербол Байжаркинов.

– Мой отец участник декабрьских событий, активист сидячей забастовки к закрытию Семипалатинского полигона, – рассказывает дочь Ербола Байжаркинова Гульжан. – По жизни он патриот, все, что связано с историей и независимостью Казахстана, он остро переживает. Копию монумента «Алтын Адам» на площади перед «Нурдаулетом» мы установили в 2008 году к очередной годовщине Независимости нашей страны. Она наполнена смыслом. А теперь чиновники требуют ее снести. Если памятники с таким глубоким смыслом не считать частью благоустройства, то что тогда считать? У урн больше смысла? Наш монумент относится к малым архитектурным формам, в законах и нормах нигде не прописаны их размеры. Но чиновники сами придумали свои нормы, свой закон, что малая архитектурная форма не должна превышать в высоту 5 метров. А наш монумент превышает, значит, мы должны были брать на него специальное разрешение. Еще в 2015 году отношение чиновников было совсем другим. Замакима города Айгуль Арынгазиева писала в обращении моему отцу, что он внес вклад в развитие города, в развитие детей и просила выступить на встрече с представителями ЮНИСЕФ в акимате.

Руководитель ТЦ «Нурдаулет» Манзапа Байжаркинова готовит открытое письмо президенту Назарбаеву с жалобой на сотрудников горакимата.

Публикуем выдержку из письма президенту:

«Прошу вас вмешаться и остановить беззаконие. Сотрудники акимата Актобе, прокуратуры и суда, грубо нарушая казахстанские законы, оказывают на нас давление, требуя снести монумент Независимости Казахстана, другие малые архитектурные формы, пропагандирующие национальную культуру и патриотизм. Также власти требуют уничтожить небольшой зоопарк и детскую площадку, ставшие за долгие годы традиционным местом отдыха горожан. Все эти сооружения были построены с разрешения гос­органов на законных основаниях. Они возводились на земельном участке, прилегающем к «Нурдаулету», в течение 20 лет в рамках программы благоустройства города. Наши обращения в суд и надзорные органы оказались безрезультатными. Поэтому убедительно прошу Вас не оставить без внимания сложившуюся ситуацию».