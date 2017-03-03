"Никто бизнес не зажимает" - Сапарбаев об инвесторе, пожаловавшегося президенту на рейдерство в Актобе

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прокомментировал громкие слова инвестора из Армении, который уверял, что его бизнес захватывают власти в Актобе.

Свое мнение в ответ на письмо президенту от бизнесмена глава региона озвучил перед депутатами в актюбинском областном маслихате.

- В последнее время в СМИ очень бурно обсуждается деятельность компаний «ОксиБилд», «Адал-Умит» и «Юнис Сити». Гегам Асрян пишет, что в Актобе невозможно работать, власть зажимает бизнес и так далее, - цитирует Бердыбек Сапарбаев высказывания инвестора и поясняет. - На самом деле, вы сами прекрасно знаете – никто не зажимает. Особенно это касается Асряна. Мы знаем, какой он был инвестор. Куда, какие деньги вкладывал. Особенно это касается газопровода. Вы знаете, как мы ввели газ в Иргизский и Уилский районы. 7 лет они (компания Асряна) этим занимались! Нам пришлось внедрить туда другие компании, и они ввели этот газ.

Также аким области обратился к депутатам, чтобы те донесли его слова населению.

- Поэтому прошу, чтобы правильно объяснили. Не надо взбудораживать народ: никто, ни Сапарбаев, ни другие руководители области не зажимают бизнес. Наоборот, мы стараемся, чтобы бизнес развивался, и чтобы у него были все условия. Если бы бизнес не развивался бы, то 30 % населения в бизнесе не работало бы, и 22 % выпускаемой продукции бизнес не давал бы, - уверяет глава региона.

Также Бердыбек Сапарбаев добавил, что создали рабочую группу, которая наряду с правохранительными и судебными органами должна выяснить, куда делись деньги жителей Юнис Сити.

Напомним, в последнем номере газеты «Диапазон» вышел материал «Иностранный инвестор из Армении пожаловался Назарбаеву на рейдерство в Актобе». Собственник «Космоса», «Шато де люкс» и многоэтажных домов в «Юнис-Сити» Гегам Асрян из Армении в открытом письме Нурсултану Назарбаеву заявил, что его бизнес подвергается рейдерскому захвату. Письмо он направил также в «Диапазон». Это был уже второй случай в этом году, когда инвесторы пожаловались на власти Актюбинской области. Первым к главе государства с жалобой на условия бизнеса в Актобе обратился Геннадий Бельц, один из собственников и руководителей ТОО «Бриг».