Иностранный инвестор из Армении пожаловался Назарбаеву на рейдерство в Актобе

Инвестор считает, что против него организован рейдерский захват. Его цель – завладеть престижной собственностью: земельным участком с гостиницей «Космос», дома в «Юнис-Сити», более 200 квартир, загородная база отдыха «Chalet de luxe», производственные базы с техникой, два частных особняка площадью 530 и 1400 кв. м и многое другое. || Фото из архива «Д»

Собственник «Космоса», «Шато де люкс» и многоэтажных домов в «Юнис-Сити» Гегам Асрян из Армении в открытом письме Нурсултану Назарбаеву заявляет, что его бизнес подвергается рейдерскому захвату. Письмо он направил также в «Диапазон».

Уже второй раз иностранные инвесторы пишут открытые письма президенту Казахстана о бизнесе в Актобе (первое – обращение Г.Бельца «Инвестор из Германии пожаловался Назарбаеву на невыносимые условия в Актобе» «Д» от 16.02.2017). Теперь к Нурсултану Назарбаеву обращается владелец строительной компании ТОО «ОксиБилд» и ТОО «Адал-Умiт» Гегам Асрян. «Диапазон» приводит его обращение к главе государства с сокращениями и готов предоставить возможность для ответа всем заинтересованным сторонам.

– Сегодня в отношении моих ТОО ведется рейдерский захват, цель которого лишить компанию всех активов. На предприятиях шли проверки прокуратуры, службы экономических расследований ДГД, а 5 октября 2016 года и вовсе отряд ДВД «маски-шоу» полностью парализовал деятельность ТОО, изъяв всю рабочую документацию и печати. Практически на все объекты, не являющиеся предметом залога, наложены аресты, один из них – загородная база отдыха, где местная полиция организовала круглосуточную охрану и, видимо, приятный досуг (сауна, бассейн, ресторан, гостевые домики), – пишет президенту Казахстана инвестор из Армении Гегам Асрян. – Прикрываясь уголовным делом на сотрудников юстиции за манипуляции с залоговым имуществом «ForteBank», инициировал процесс отъема жилья у обычных граждан, ранее купивших квартиры в ЖК «Юнис-Сити». Жильцы, а это сотни добропорядочных людей, имеющих правоустанавливающие документы на квартиры, живут в страхе быть выселенными из собственного жилья. Это может вызвать социальный взрыв, – опасается автор открытого письма. – Панические настроения подогреваются правоохранительными органами, в результате поквартирных обходов, играя на страхах жильцов быть выселенными, они ввели в заблуждение большинство собственников квартир и собрали от них свыше 100 заявлений для возбуждения нового уголовного дела в отношении ТОО «ОксиБилд». Но ряд жильцов не поддались уговорам и отстояли свое право собственности, суд признал законность сделок по купле-продаже квартир в ЖК «Юнис-Сити». Сценарий развития событий по данному делу очевиден: обвинение в создании и руководстве ОПГ, вынесение обвинительного приговора, отчуждение всего имущества в пользу банка, оценка по максимально низкой стоимости, торги, приобретение лицами, аффилированными с банком. Последовательное создание непрерывной череды проблем сразу по нескольким направлениям – часто применяемый инструмент, используемый в мировой практике при рейдерских захватах чужой собственности. Аналогичные «рейдерские атаки» уже были в Актобе. Подобным образом был захвачен земельный участок (ранее парковка бизнес-центра Капитал-Плаза, угол пр. А. Молдагуловой – пр. Санкибай батыра) под АЗС с экспресс-рестораном «Burger-King» при активной поддер­жке местной исполнительной власти, но тихо и без шума.

ТОО не имело с «ForteBank» отношений до его слияния с «Темирбанком» (2014 г.), перед которым ТОО «ОксиБилд» было гарантом по кредиту. Все объекты залога, перешедшие от «Темирбанка» к «ForteBank», по-прежнему находятся под обременением банка, не отчуждены и функционируют. Общая кредитная задолженность ТОО перед банком – 1 млрд тенге (основной долг 600 млн тенге, остальное – проценты), ориентировочная стоимость залогового имущества – более 1,5 млрд тенге. Кредитные средства АО «Темирбанк» привлекались для совместного с «Самрук-Казына» строительства многоквартирных жилых домов в рамках государственно-частного партнер­ства, он успешно реализован в 2012-2013 гг.

Ранее кредитные средства привлекались для строительства поселка Коктау-2 по госпрограмме расселения оралманов в Хромтау­ском районе. Компания была вынуждена привлечь свыше 400 млн тенге кредитных средств (по тому курсу – 2,5 млн долларов), т. к. фактическая стоимость строительства значительно превышала утвержденную бюджетом стоимость. Несмотря на убыточность проекта, ТОО «ОксиБилд» по просьбе прежнего руководства Актюбинской области (Сагиндиков Е.Н.) взялось и успешно завершило строительство (2010-2011 гг.).

Схожая ситуация произошла при строительстве газопровода в Иргизе, за него взялись по просьбе первого руководителя Актюбинской области (Мухамбетов А.Б.). На завершение строительства в ожидании обещанного бюджетного финансирования взяли кредит, но финансирования так и не получили.

– Убедительно прошу вас вмешаться и защитить интересы бизнеса и права иностранного инвестора от неправомерных действий правоохранительных органов, действующих по прямому указанию акима Актюбинской области в интересах «ForteBank», – пишет Гегам Асрян президенту РК. – С приходом нынешнего главы области в бизнес-среде складывается крайне напряженная обстановка. Я как иностранный инвестор, проработавший в Казахстане 15 лет, могу подтвердить, что г-н Сапарбаев Б.М. способствует созданию неблагоприятных условий ведения бизнеса. Уверен, что большинство актюбинских бизнесменов согласятся с подобным утверждением. Но, несмотря на трудности, я готов дальше инвестировать и продолжить уже начатые бизнес-проекты в Казахстане (завершение строительства бывшей гостиницы «Космос», завершение строительства жилого комплекса, реконструкция базы отдыха, запуск производства сухих строительных смесей и т.д.). Кроме того, в течение полутора лет могу погасить все имеющиеся обязательства перед банками (2,1 млрдтенге) и другими лицами (300 млн тенге), восстановить прежнее количество рабочих мест (300-400 чел. местного населения). Продажа некоторой части активов ТОО (от 6-7 млрд тенге), а также дебиторская задолженность (700 млн тенге, не погашаются по указанию правоохранительных органов) позволяют решить вопросы с кредиторами и в более ранние сроки.

Сейчас я вынужденно нахожусь за пределами РК, поскольку опасаюсь произвола и беззакония (уже под арестом руководители и сотрудники ТОО). Я впервые столкнулся с таким беспрецедентным завладением чужим имуществом. Больше всего огорчает, что в этом напрямую замешаны гос­органы, призванные защищать и поддерживать интересы бизнеса. Заявляю, что всегда работал в соответствии с законодательством РК и с уважением к местным обычаям (владею государственным языком), в хищении бюджетных средств не замечен, напротив, вкладывал собственные и заемные средства в социально значимые бюджетные проекты области, оказывал спонсор­скую и благотворительную помощь, бесплатно предоставлял квартиры ветеранам, людям, остро нуждающимся в жилье, – пишет инвестор из Армении президенту Казахстана.