Задержан глава актюбинского облспорта Маханов

Как сообщили "Диапазону" собственные источники, руководитель областного управления спорта Искендирбек Маханов задержан.
По информации источников, его подозревают в причастности к "делу Васильева". Напомним, экс-гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева арестовали 11 ноября. Его обвиняют в хищении и растрате бюджетных денег на сумму в более 240 миллионов тенге.
Примерно в тот же период следователи антикоррупционной службы вышли на главу актюбинского облспорта Искендирбека Маханова. 23 ноября стало известно, что Маханов ушел с должности руководителя управления.
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