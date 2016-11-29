Задержан глава актюбинского облспорта Маханов

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Задержан глава актюбинского облспорта Маханов

Как сообщили "Диапазону" собственные источники, руководитель областного управления спорта Искендирбек Маханов задержан.

По информации источников, его подозревают в причастности к "делу Васильева". Напомним, экс-гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева арестовали 11 ноября. Его обвиняют в хищении и растрате бюджетных денег на сумму в более 240 миллионов тенге.

Примерно в тот же период следователи антикоррупционной службы вышли на главу актюбинского облспорта Искендирбека Маханова. 23 ноября стало известно, что Маханов ушел с должности руководителя управления.

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