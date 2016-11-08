Антикоррупционщики вышли на главу облспорта с вопросами о "договорняке" и финансировании "Актобе"

Искендирбек Маханов, глава облспорта. //Фото Владимира Зобенко

После задержания руководителя ФК "Актобе" Дмитрия Васильева по подозрению в хищении бюджетных средств глава областного управления спорта сообщил "Диапазону", кто будет руководить клубом в ближайшее время. Также Искендирбек Маханов рассказал, о чем с ним разговаривали сотрудники антикоррупционной службы.

- Сейчас Васильева отстранили на время следствия. Васильев и сам подавал заявление. Но в связи с тем, что в клубе идёт финансовая проверка, решили его временно оставить, а потом расторгнуть договор. Сейчас временно исполняющим обязанностей руководителя назначен Максат Тюмалиев (директор футзального клуба), - сообщает Искендирбек Маханов.

По данным собственных источников, главу областного управления спорта также вызывали на допрос.

- Ну, не на допрос, а просто спрашивали, как финансируется клуб, обычные вопросы. И не только у меня спрашивали, но и зама начальника и других. В основном, касательно матча "Актобе" - "Ордабасы", - объясняет Маханов цель беседы антикоррупционщиков.

Напомним, борцы с коррупцией расследуют матч чемпионата Казахстана-2016 "Актобе" - "Ордабасы" на договорной характер.

На прошлой неделе в ФК "Актобе" антикоррупционная служба проверяла финансовую деятельность, в связи с чем счета клуба были заморожены, и работники не могли получить зарплату.

8 ноября Национально бюро по противодействию коррупции распространило сообщение о задержании гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева.

"Следствие установило, что Дмитрием Васильевым путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн. тенге. При этом, размер своего "премирования" Васильев определял единолично", - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

По информации данного ведомства, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа Чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 млн. тенге. Из указанной суммы 15 млн. тенге получил сам Васильев.

8 ноября антикоррупционной службой Васильева задержали на основании ст.128 УПК РК. Он водворен в ИВС ДВД по Актюбинской области.