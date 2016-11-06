Антикоррупционщики проверяют финансы ФК "Актобе" и связь с букмекерской конторой

Как сообщили "Диапазону" собственные источники, на этой неделе антикоррупционная служба начала проверку финансовой деятельности ФК "Актобе". Сообщается, что в клубе заморожены счета. В связи с этим сотрудники ФК пока не могут получить зарплату за прошлый месяц. Источник сообщает "Диапазону", что отрабатывается версия, по которой руководство "Актобе" выписало из бюджета многомиллионные премиальные за выход в первую шестерку чемпионата.

Помимо финансовой стороны, антикоррупционщики продолжают расследовать на признак договорного характера матч "Актобе" - "Ордабасы", сыгранный вничью летом этого года. По имеющимся сведениям, проверяется связь представителей клубов к ставкам в букмекерской конторе.

Напомним, в последнем матчем первого этапа казахстанской премьер-лиги "Актобе" сыграл вничью 0:0 с шымкентским "Ордабасы" и обеспечил себе место в ТОП-6 чемпионата. В первой игре второго круга эти же команды также сыграли вничью на этот раз с редким счетом 4:4. После этого, в Сети появилась аудиозапись, в которой идет речь о деньгах за договорной матч. Голоса собеседников на записи похожи на гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева и главного тренера "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова.