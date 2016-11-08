Задержан гендиректор ФК "Актобе" Васильев

Его подозревают в хищении 300 миллионов тенге, сообщает "Диапазон".

Национальное бюро по противодействию коррупции установило факты хищения бюджетных средств руководством футбольного клуба "Актобе", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствие установило, что Дмитрием Васильевым путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн. тенге. При этом, размер своего "премирования" Васильев определял единолично", - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Также, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа Чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 млн. тенге. Из указанной суммы 15 млн. тенге получил сам Васильев.

8 ноября антикоррупционной службой Васильева задержали на основании ст.128 УПК РК. Он водворен в ИВС ДВД по Актюбинской области.

Напомним, на прошлой неделе антикоррупционная служба проверяла финансовую деятельность ФК "Актобе". Сообщалось, что в клубе заморожены счета. В связи с этим сотрудники ФК пока не получали зарплату за прошлый месяц. Также собственные источники сообщили, что отрабатывалась версия, по которой руководство "Актобе" выписало из бюджета многомиллионные премиальные за выход в первую шестерку чемпионата.