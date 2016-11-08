Задержан гендиректор ФК "Актобе" Васильев

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Задержан гендиректор ФК "Актобе" Васильев

Его подозревают в хищении 300 миллионов тенге, сообщает "Диапазон".

Национальное бюро по противодействию коррупции установило факты хищения бюджетных средств руководством футбольного клуба "Актобе", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствие установило, что Дмитрием Васильевым путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн. тенге. При этом, размер своего "премирования" Васильев определял единолично", - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Также, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа Чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 млн. тенге. Из указанной суммы 15 млн. тенге получил сам Васильев.

8 ноября антикоррупционной службой Васильева задержали на основании ст.128 УПК РК. Он водворен в ИВС ДВД по Актюбинской области.

Напомним, на прошлой неделе антикоррупционная служба проверяла финансовую деятельность ФК "Актобе". Сообщалось, что в клубе заморожены счета. В связи с этим сотрудники ФК пока не получали зарплату за прошлый месяц. Также собственные источники сообщили, что отрабатывалась версия, по которой руководство "Актобе" выписало из бюджета многомиллионные премиальные за выход в первую шестерку чемпионата.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Ахахахахаааа!!! Доигрался пидормот.
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08.11.2016, 16:42
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
А где, Panzer? Он говорит, что в чужой карман заглядывать не хорошо.
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08.11.2016, 16:54
фото пользователя taxsist2
taxsist2
когда еще внук ЕБ озвучил свое обращение к компетентным органам и потребовал разобраться думал, что этим должно закончится. Когда Е.Кожагапанов ушел с поста ФФК думал скоро снимут наставника Актобе,а оно,как Михалыч..
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08.11.2016, 16:56
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Edvard Men он по поводу разглашения условий ТД Васильевым,а может не им но клубом. Думаю здесь правда на стороне Смакова т.к разглашать условия договора и делать их публичным достояниям не оговорено.  
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08.11.2016, 16:57
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