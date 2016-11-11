Гендиректора "Актобе" Васильева взяли под домашний арест

Гендиректору "Актобе" грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. До 8 января Васильев не должен выходить из дома. Меру пресечения сотрудники футбольного клуба, пришедшие в суд, встретили аплодисментами, сообщает корреспондент "Диапазона".
11 ноября в уголовном суде № 2 зачитали обвинение гендиректору "Актобе" Дмитрию Васильеву, обвиняемому в хищении около 300 миллионов бюджетных средств. Васильев подозревается в совершении умышленного коррупционного преступления, представляющего общественную опасность. Санкция этой статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Прокурор просил для Васильева в качестве меры пресечения 2 месяца следственного изолятора.
Следственная судья Зинаида Шмирова постановила, что гендиректор "Актобе" будет под домашним арестом до 8 января. В это время Васильеву запрещается выходить из дома, за исключением случаев, когда его вызовут следственные органы. Также нельзя встречаться с людьми, в том числе у себя дома, кроме адвоката и близких родственников. Помимо этого, обвиняемый не должен пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами коммуникации для звонков и отправления сообщений. Васильев будет обязан отвечать на контрольные звонки органов досудебного расследования и уведомлять их о том, что находится дома. За его квартирой будет установлено видеонаблюдение.
Решение о мере пресечения, о домашнем аресте сотрудники ФК Актобе, пришедшие в суд, встретили аплодисментами.
Напомним, 8 ноября Нацбюро по противодействию коррупции распространило сообщение о задержании гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева. По информации данного ведомства, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания первого этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 миллионов тенге. Из указанной суммы 15 миллионов тенге получил сам Васильев.
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