Глава облспорта Маханов ушёл с должности

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Руководитель областного управления спорта Искендирбек Маханов уволился по собственному желанию. Об этом корреспонденту «Диапазона» сообщили в облспорте.

Искендирбек Маханов руководил управлением физкультуры и спорта с ноября 2014 года. В начале ноября этого года во время скандала с гендиректором ФК «Актобе», которого задержали по подозрению в хищении бюджетных денег, Искендирбека Маханова вызывали на допрос в антикоррупционную службу. Связан ли уход с расследованием в ФК «Актобе», не сообщается. Известно, что Маханов по собственному желанию написал заявление об увольнении.

Как сообщили в облспорте, ожидается объявление конкурса на место руководителя управления спорта. На данный момент главное спортивное управление Актюбинской области временно возглавляет 58-летний Мурат Алиев.

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