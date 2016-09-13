Кто же на самом деле убил члена ИГИЛ, призвавшего на теракт в Актобе?

РФ и США спорят по поводу гибели главаря ДАИШ.
Вначале о гибели аль-Аднани в результате авиаудара сообщило подконтрольное радикальным исламистам новостное агентство "Амак".
Затем министерство обороны России объявило, что удар по боевикам, из-за которого погиб аль-Аднани, был нанесен российским бомбардировщиком
В ответ американские чиновники в беседе с журналистами назвали ерундой это утверждение российских военных. А в Белом доме сообщили, что не обладают информацией, которая могла бы подтвердить причастность России к убийству экстремиста.
Он считался одним из наиболее влиятельных полевых командиров "
Некоторые источники называли аль-Аднани вторым человеком в иерархии ИГ после
В организации он выполнял роль пропагандиста и распространителя информации. Через него делались все значимые заявления группировки, включая заявление о создании "халифата" на подконтрольных ей территориях.
Он, в частности, был известен распространяемыми через интернет призывами к одиночным террористическим нападениям на представителей западных стран. В последний раз такое обращение было обнародовано в мае этого года.
За информацию о местонахождении аль-Аднани
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