Кто же на самом деле убил члена ИГИЛ, призвавшего на теракт в Актобе?

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Кто же на самом деле убил члена ИГИЛ, призвавшего на теракт в Актобе?

РФ и США спорят по поводу гибели главаря ДАИШ.

Министерство обороны США заявило, что пресс-секретарь экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Мухаммад аль-Аднани был убит в результате авиаударов именно американских самолетов в августе на севере Сирии, сообщает Русская служба BBC.

Вначале о гибели аль-Аднани в результате авиаудара сообщило подконтрольное радикальным исламистам новостное агентство "Амак".

Затем министерство обороны России объявило, что удар по боевикам, из-за которого погиб аль-Аднани, был нанесен российским бомбардировщиком Су-34.

В ответ американские чиновники в беседе с журналистами назвали ерундой это утверждение российских военных. А в Белом доме сообщили, что не обладают информацией, которая могла бы подтвердить причастность России к убийству экстремиста.

Аль-Аднани родился в сирийском городе Банаш в 1977 году, его настоящее имя - Таха Соби Фалаха.

Он считался одним из наиболее влиятельных полевых командиров "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена в России и других странах) и одним из идеологов группировки.

Некоторые источники называли аль-Аднани вторым человеком в иерархии ИГ после Абу Бакра аль-Багдади.

В организации он выполнял роль пропагандиста и распространителя информации. Через него делались все значимые заявления группировки, включая заявление о создании "халифата" на подконтрольных ей территориях.

Он, в частности, был известен распространяемыми через интернет призывами к одиночным террористическим нападениям на представителей западных стран. В последний раз такое обращение было обнародовано в мае этого года.

За информацию о местонахождении аль-Аднани госдепартамент США назначил награду в размере 5 млн долларов.

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