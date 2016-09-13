Кто же на самом деле убил члена ИГИЛ, призвавшего на теракт в Актобе?

РФ и США спорят по поводу гибели главаря ДАИШ.

Министерство обороны США заявило, что пресс-секретарь экстремистской группировки " Исламское государство " Абу Мухаммад аль-Аднани был убит в результате авиаударов именно американских самолетов в августе на севере Сирии , сообщает Русская служба BBC.

Вначале о гибели аль-Аднани в результате авиаудара сообщило подконтрольное радикальным исламистам новостное агентство "Амак".

Затем министерство обороны России объявило, что удар по боевикам, из-за которого погиб аль-Аднани, был нанесен российским бомбардировщиком Су-34 .

В ответ американские чиновники в беседе с журналистами назвали ерундой это утверждение российских военных. А в Белом доме сообщили, что не обладают информацией, которая могла бы подтвердить причастность России к убийству экстремиста.

Аль-Аднани родился в сирийском городе Банаш в 1977 году, его настоящее имя - Таха Соби Фалаха.

Он считался одним из наиболее влиятельных полевых командиров " Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена в России и других странах) и одним из идеологов группировки.

Некоторые источники называли аль-Аднани вторым человеком в иерархии ИГ после Абу Бакра аль-Багдади .

В организации он выполнял роль пропагандиста и распространителя информации. Через него делались все значимые заявления группировки, включая заявление о создании "халифата" на подконтрольных ей территориях.

Он, в частности, был известен распространяемыми через интернет призывами к одиночным террористическим нападениям на представителей западных стран. В последний раз такое обращение было обнародовано в мае этого года.