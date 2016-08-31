Призывавшего к терактам в Актобе пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили в Алеппо

«Официальный представитель по работе со СМИ» «Исламского государства» (запрещенная в РК) Абу Мухаммед аль-Аднани убит в Сирии в результате авиаудара российского Су-34, передает ТАСС. Ранее КНБ и МИД РК установили, что Аль-Аднани причастен к совершению теракта в Актобе 5 июня.

О ликвидации пресс-секретаря ИГ Аль-Аднани, который считался одним из главарей данной террористической организации, сообщил Минобороны РФ.

«30 августа 2016 года в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ численностью до 40 человек. Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммед Аль-Аднани, более известный как «официальный представитель по работе со СМИ» международной террористической группировки «Исламское государство», - говорится в сообщении Минобороны РФ. Ранее о нанесении удара по аль-Адани сообщали США.

После теракта в Актобе 5 июня КНБ и МИД рассказали, что призыв Абу Мухаммада аль-Аднани совершить теракты смотрели в Интернете последователи по всему миру. И в Актобе реализовали его.

«Влияние из-за рубежа подтолкнуло группу из 25 человек совершить теракт 5 июня в Актобе. В одном из посланий ДАИШ они получили команду проводить джихад в нашей стране, – сообщал глава ДКНБ (на тот момент) Нурлан Кыдырбаев.

Вскоре информацию о заказе теракта извне подтвердил министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов.

«Мы установили, что так называемый лидер группировки ДАИШ по фамилии Аднани разослал через Интернет массовый призыв к своим последователям по всему миру с призывом провести активные насильственные действия накануне и в период священного месяца Рамазан, – сказал Идрисов на отчетной встрече с населением.