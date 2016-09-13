Новые кадровые назначения в Казахстане

Сегодня президент РК Нурсултан Назарбаев подписал о указ о ряде назначений, сообщает пресс-служба Акорды.

Заместителем руководителя Администрации президента стал Талгат Донаков.

Талгат Донаков родился 16 января 1965 года. Был министром по делам государственной службы РК с декабря 2015 года. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР (Москва), юрист-правовед, кандидат юридических наук.

Напомним, ранее Донаков возглавлял Министерство по делам государственной службы, Указом Президента оно реорганизовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, которое возглавил Кайрат Кожамжаров.



Заместителем премьер-министра РК назначен Имангали Тасмагамбетов.

В разное время Тасмагамбетов работал помощником Президента РК, заместителем премьер-министра РК, министром образования и культуры. С 1999 года - аким Атырауской области. С 2002 года - премьер-министр РК.

В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года - аким Алматы. С апреля 2008 года по октябрь 2014 года - аким Астаны. 22 октября 2014 года Имангали Тасмагамбетов назначен министром обороны.

Аскар Мырзахметов остался на посту заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства.

Аскар Мырзахметов родился 1 октября 1962 года. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию - зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук.

Мырзахметов ранее был первым заместителем председателя партии "Нур Отан" и акимом Южно-Казахстанской области.

Главой агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции стал Кайрат Кожамжаров.

Кайрат Кожамжаров родился 24 марта 1965 года в городе Тараз. Ранее был председателем Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы РК. Окончил Ленинградский государственный университет имени А. Жданова.

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции появилось путем реорганизации Министерства по делам государственной службы. Вновь созданное Агентство согласно Указу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан.

Министром обороны РК назначен Жасузаков Сакен Адилханович.

Сакен Жасузаков родился 25 октября 1957 года в селе Чалдар (ЮКО). В 1978 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище. Прошел все ступени воинской службы – от лейтенанта до генерала. Ранее занимал пост первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Занимавший пост министра обороны Имангали Тасмагамбетов был назначен заместителем премьер-министра РК.

Министром юстиции назначен Марат Бекетаев.

Бекетаева Марата Бакытжановича назначили министром юстиции РК, освободив от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК.

Марат Бекетаев родился 29 августа 1977 года в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный юридический университет, в 2000 году Лондонскую школу экономики и политических наук. Женат, двое детей.

Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан назначен Берик Имашев.

Ранее Имашев возглавлял Министерство юстиции РК. До сегодняшнего назначения председателем ЦИК РК был Куандык Турганкулов.

Берик Имашев родился 7 июня 1960 года в Алматы. С 2008 по 2012 года был депутатом Сената Парламента РК.

Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан - помощником президента назначен Жумаканов Владимир Зейноллович.

С 2007 года Владимир Жумаканов занимал пост заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. С 2010 года стал первым заместителем председателя КНБ РК. 25 декабря 2015 года Жумаканов был назначен главой КНБ РК.

Ранее председателем КНБ Казахстана назначили Карим Масимова.