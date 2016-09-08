Карим Масимов назначен председателем КНБ РК

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности РК. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

Премьер-министром Казахстана временно назначен Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, в 2007 году Карима Масимова назначили премьер-министром Казахстана. Эту должность он занимал до 2012 года. В сентябре того же года возглавил Администрацию Президента страны. 2 апреля 2014 года он вновь заступил на пост главы правительства, а 29 апреля 2015 года был переназначен на эту же должность.