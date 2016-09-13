Министерство по делам госслужбы реорганизовано

Кайрат Кожамжаров стал новым главой агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Указом Главы государства реорганизовано Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды.

В соответствии с подпунктами 3), 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан", в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции постановляю:

1. Реорганизовать Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан путем его преобразования в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Установить, что Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы, системного предупреждения коррупционных проявлений и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг.

2. Преобразовать Национальное Бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан в Национальное Бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции.

Установить, что Национальное Бюро по противодействию коррупции обладает статусом ведомства в структуре названного Агентства и является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

3. Правительству Республики Казахстан совместно с Администрацией Президента Республики Казахстан в месячный срок принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

При этом главой агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции назначен Кайрат Кожамжаров.