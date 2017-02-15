«Его уволили незаконно. На решение повлиял аким области» - Адвокат оскандалившегося чиновника

На фоне треснутой стены судебного помещения судья Айдана Мамбетказиева вынесла решение - в удовлетворении иска отказать. //Фото автора.

Уволенный со скандалом замглавы облздрава подал в суд на работодателя за незаконное, по его мнению, увольнение. Горсуд Актобе отказал в восстановлении в работе, передает корреспондент «Диапазона». Адвокат бывшего чиновника не исключает, что на решение совета по этике подействовала критика главы региона Бердыбека Сапарбаева

Алмат Ермагамбетов подал иск на управление здравоохранения с требованием восстановить в должности замначальника и выплатить зарплату за время "вынужденного прогула" — более двух месяцев. По выписке, которую озвучили на суде, зарплата замначальника облздрава примерно 270 тысяч тенге в месяц.

14 февраля в горсуде прошли прения сторон, после чего судья вынесла решение.

- Его уволили, когда он был в отпуске. О своем увольнении он узнал в конце декабря. Это незаконно, - утверждает адвокат Раушан Изтлеуова.

Также представитель истца считает, что решение совета по этике об увольнении Ермагамабетова носит лишь рекомендательный характер.

- Трудовые отношения работника с работодателем, в первую очередь, регулируются трудовым кодексом, - поясняет адвокат.

Представитель облздрава пояснил, что Алмат Ермагамбетов при поступлении на государственную службу принял на себя антикоррупционные ограничения, но допустил действия, подвергшие критике со стороны общества и ослаблению государственного аппарата.

К его словам присоединилась представитель агентства по делам госслужбы.

- Решение Совета по этике подлежит исполнению, если веские доводы для невыполнения отсутствуют. В действиях Ермагамбетова усматривалось несоблюдение этического кодекса государственных служащих и закона «О государственной службе Республики Казахстан». Ермагамбетов допустил повод для критики со стороны общества. В отношении государственных служащих, в первую очередь, регулируется Закон «О государственной службе». Только потом принимаются нормы трудового кодекса. Кроме того, Ермагамбетов присутствовал на заседании Совета по этике и не уведомлял о том, что написал заявление о выходе в отпуск. Он также не выразил несогласие с решением членов Совета о его увольнении, – перечислила доводы главный специалист агентства по делам госслужбы Саним Куантаева.

Она также отметила, что поводом для возбуждения служебного расследования в отношении Ермагамбетова стали публикации на cайтах diapazon.kz, nur.kz и tengrinews.kz и письмо руководителя департамента в сфере контроля в сфере госслужбы.

В тот же день, судья Мамбетказиева вынесла решение: отказать в удовлетворении иска Алмата Ермагамбетова о восстановлении на работе. Адвокат заявила, что сторона истца будет обжаловать это решение и готова дойти до Верховного суда.

- Критике подвергаются многие госслужащие, но почему их никто не увольняет? - возмущается жена Ермагамбетова, присутствовавшая на процессе вместо мужа (по одной версии истец не явился в суд, чтобы не пересекаться с журналистами)

- Увольнение было незаконным. Я не исключаю, что на решение членов Совета по этике повлияла критика акима области. Ведь за увольнение проголосовали все члены Совета, хотя увольнять не имели права. Ведь Ермагамбетов деньги, которые он давал, это не взятка. Эти деньги предназначались на подготовительные курсы в НИШ. И этим вопросом занималась его жена. Но он, как глава семьи решил защитить семью и поэтому сам написал заявление на ту женщину (обвиняемую в мошенничестве), - прокомментировала решение суда адвокат Раушан Изтлеуова.

Напомним, Алмат Ермагамбетов, будучи заместителем главы управления здравоохранения Актюбинской области, отдал 20 тысяч долларов знакомой женщине, которая обещала устроить его дочерей в Назарбаев интеллектуальную школу и Университет Назарбаев. Эти действия чиновника подвергли критике со стороны общества. 25 ноября 2016 года по решению Совета по этике в агентстве по делам госслужбы Ермагамбетова рекомендовали уволить. 6 декабря управление здравоохранения уволило его.