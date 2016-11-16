Замначальника облздрава дал 20 тысяч долларов, чтобы устроить дочь в вуз

На фото: По данным следствия, деньги чиновник давал в квартире по Бр.Жубановых. Разговоры об устройстве дочерей вел через Ватсап и по телефону. || Фото из архива.

Алмат Ермагамбетов рассказал полиции, что дал 20 000 долларов, чтобы устроить дочь в Назарбаев университет. Сейчас он проходит потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье судят 39-летнюю Ботагоз Биекенову.

Давая показания в полиции, Алмат Ермагамбетов [на фото] сказал, что в феврале этого года знакомая женщина предложила ему устроить старшую дочь в Назарбаев университет, а среднюю - в Назарбаевскую школу Актобе. Сообщается, что женщина говорила чиновнику, что знает директора НИШ, а проректор вуза – ее дядя, и что она сама в составе экзаменационной комиссии. Поэтому полностью доверился ей и отдал 20 тысяч долларов в присутствии своей жены. Расписку с Биекеновой чиновник не взял, так как доверял ей.

Биекенова не призналась, что брала деньги у Ермагамбетова. Тот настаивает, что передавал ей деньги.

Как сообщает «Диапазону» собственный источник, замначальника облздрава обратился в органы после того, как дочерей устроить не получится.

В ДВД сообщили, что 39-летняя Ботагоз Биекенова задержана полицией. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. ДВД также распространил объявление, в котором «просит обратиться в ДВД всех, кто пострадал от действий данной гражданки».