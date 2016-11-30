Нуротановец, давший $20 000 для устройства дочерей, уволен из облздрава

Замруководителя облздрава Алмат Ермагамбетов уволен по решению дисциплинарного совета. Об этом корреспонденту «Диапазона» сообщил глава областного управления здравоохранения Асет Калиев.

«Диапазон» писал о чиновнике от здравоохранения, который отдал 20 тысяч долларов, чтобы устроить старшую дочь в Назарбаев университет, а младшую – в Назарбаев интеллектуальную школу. Алмат Ермагамбетов написал заявление в полицию, где указал, что Ботагоз Биекенова, взяв у него деньги, не выполнила обещание. По этому делу будет суд. Отдавший деньги чиновник проходит потерпевшим. В Сети люди возмущаются, почему чиновника не привлекут за дачу взятки и откуда у него столько денег. Как объясняют юристы, взяткой эти деньги считаться не могут, поскольку Бикенова не должностное лицо.

Алмат Ермагамбетов был заместителем начальника управления здравоохранения. Он курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретение медикаментов. С 2012 года Ермагамбетов – член партии «Нур Отан».

25 ноября появилась информация, что замглавы облздрава уволен.

– Он увольняется по решению диссовета, – сообщил глава облздрава

– А с какого года он был вашим заместителем?

– Не помню, это вопрос к отделу кадров, – ответил руководитель облздрава.

Как удалось выяснить, 40-летний Алмат Ермагамбетов с 2006 по 2009 год был главным специалистом отдела по мобилизационной работе. С 2009 по 2014 год руководил отделом госзакупа лекарств и других товаров и услуг. С 31 января 2014 года по ноябрь 2016 года был заместителем главы областного управления здравоохранения.