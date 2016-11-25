Нуротановец, давший $ 20 000 для устройства дочерей, уволен из облздрава

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Нуротановец, давший $ 20 000 для устройства дочерей, уволен из облздрава

Замруководителя облздрава Алмат Ермагамбетов уволен по решению дисциплинарного совета. Об этом корреспонденту "Диапазона" сообщил глава областного управления здравоохранения Асет Калиев.

«Диапазон» писал о чиновнике от здравоохранения, который отдал 20 тысяч долларов, чтобы устроить старшую дочь в университет Назарбаев, а младшую – в Назарбаев интеллектуальную школу. Алмат Ермагамбетов написал заявление в полицию, где указал, что Ботагоз Биекенова, взяв у него деньги, не выполнила обещание. По этому делу будет суд. Отдавший деньги чиновник проходит потерпевшим. В Сети люди возмущаются, почему чиновника не привлекут за дачу взятки и откуда у него столько денег.

Алмат Ермагамбетов был заместителем начальника управления здравоохранения. Он курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретение медикаментов. С 2012 года Ермагамбетов - член партии «Нур Отан».

25 ноября появилась информация, что замглавы облздрава уволен.

- Он увольняется по решение диссовета, - сообщил глава облздрава

- А с какого года он был вашим заместителем?

- Не помню, это вопрос к отделу кадров, - ответил руководитель облздрава.

Как удалось выяснить, 40-летний Алмат Ермагамбетов с 2006 по 2009 год был главным специалистом отдела по мобилизационной работе С 2009 по 2014 руководил отделом госзакупа лекарств и других товаров и услуг. С 31 января с 2014 года по ноябрь 2016 года был заместителем главы областного управления здравоохранения..

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