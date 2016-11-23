Чиновник, давший $20 000 долларов для устройства дочерей, член «Нур Отана»

Алмат Ермагабетов [на фото] – заместитель руководителя облздрава по вопросам экономики. Он курировал вопросы, связанные со строительством и закупом лекарств.

«Диапазон» писал о чиновнике от здравоохранения, который отдал 20 тысяч долларов, чтобы устроить старшую дочь в университет Назарбаев, а младшую – в Назарбаев интеллектуальную школу. Алмат Ермагамбетов написал заявление в полицию, где указал, что Ботагоз Биекенова, взяв у него деньги, не выполнила обещание. По этому делу будет суд. Отдавший деньги чиновник проходит потерпевшим. В Сети люди возмущаются, почему чиновника не привлекут за дачу взятки и откуда у него столько денег.

Нарушил ли чиновник кодекс этики госслужащих и будет ли ему за это соответствующее наказание, в агентстве по делам госслужбы ответили: все зависит от того, останется ли он на работе.

Алмат Ермагамбетов – заместитель начальника управления здравоохранения. Он курирует вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретение медикаментов. Ушел ли Ермагамбетов со своей должности, к этому дню неизвестно. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «Диапазона» обратился к главе областного управления здравоохранения. Однако Асет Калиев отказался разговаривать, сказав: «Сижу на совещании, перезвоню».

Между тем Алмат Ермагамбетов с 2012 года член партии «Нур Отан», об этом сообщили в городском филиале партии.