Чиновник, давший $20 000 долларов для устройства дочерей, член «Нур Отана»

Автор:
Чиновник, давший $20 000 долларов для устройства дочерей, член «Нур Отана»

Алмат Ермагабетов [на фото] – заместитель руководителя облздрава по вопросам экономики. Он курировал вопросы, связанные со строительством и закупом лекарств.

«Диапазон» писал о чиновнике от здравоохранения, который отдал 20 тысяч долларов, чтобы устроить старшую дочь в университет Назарбаев, а младшую – в Назарбаев интеллектуальную школу. Алмат Ермагамбетов написал заявление в полицию, где указал, что Ботагоз Биекенова, взяв у него деньги, не выполнила обещание. По этому делу будет суд. Отдавший деньги чиновник проходит потерпевшим. В Сети люди возмущаются, почему чиновника не привлекут за дачу взятки и откуда у него столько денег.

Нарушил ли чиновник кодекс этики госслужащих и будет ли ему за это соответствующее наказание, в агентстве по делам госслужбы ответили: все зависит от того, останется ли он на работе.

Алмат Ермагамбетов – заместитель начальника управления здравоохранения. Он курирует вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретение медикаментов. Ушел ли Ермагамбетов со своей должности, к этому дню неизвестно. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «Диапазона» обратился к главе областного управления здравоохранения. Однако Асет Калиев отказался разговаривать, сказав: «Сижу на совещании, перезвоню».

Между тем Алмат Ермагамбетов с 2012 года член партии «Нур Отан», об этом сообщили в городском филиале партии.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.11.2016, 17:44
  
Мошенник обещал дешёвые машины
23.11.2016, 17:34
  
«Сотрудник КНБ» выманил 16 тысяч долларов
23.10.2016, 13:06
  
Казахстанцев предупреждают по WhatsApp о новом виде телефонного мошенничества
19.10.2016, 16:17
  
Мошенник обманул компанию в Хромтау на 16 миллионов
15.10.2016, 13:28
  
В Атырау мошенница клялась на Коране 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В автобусе №15 в Актобе мужчина скончался на глазах у пассажиров
За высокие цены на хлеб оштрафуют «Рамазан», «Актобе-нан», за дорогой сахар «Дину» и «Анвар»
После обращения СМИ генпрокуратура призвала суд давать информацию по теракту 5 июня
Обвиняемые в теракте 5 июня раскаялись и просят не сажать пожизненно
Глава облспорта Маханов ушёл с должности
Васильев, выступив в Интернете, нарушил запрет суда?
Ориентировку с не виновным в теракте в Интернет выложил полицейский
Замначальника облздрава дал 20 тысяч долларов, чтобы устроить дочь в вуз 12
10 ноября в облбольнице умерли сразу две роженицы 36
Магазин от автомата террористы спрятали на кухне в съёмном жилье