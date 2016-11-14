«Я все согласовывал с акимом» Что сказал Васильев про Сапарбаева в суде

В зале суда руководитель ФК «Актобе», обвиненный в незаконной выплате премиальных себе, тренерам и игрокам, рассказал, с кем он согласовывал свои действия и почему не согласен с обвинением в свой адрес. Об этом сообщает «Диапазон».

Похвала от акима

Гендиректор «Актобе» Дмитрий Васильев высказался в свою защиту во время санкционирования ему меры пресечения после того, как его обвинили в хищении 240 миллионов бюджетных тенге путем растраты.

- В прошлом году футбольному клубу «Актобе» было выделено 4 миллиарда, а было освоено и заключено обязательств на 5 миллиардов, то есть был конкретный выход за бюджетные параметры. А это и есть нарушение бюджетной дисциплины, - начал свою речь Васильев. – То в этом году «Актобе» было выделено 2 миллиарда тенге. Из них в клуб поступило 1,7 миллиарда. Из этих 1,7 миллиардов почти 400 миллионов тенге ушло на оплату долгов прошлого года. 112 миллионов долги по налогам, 287 миллионов - по зарплате. Поэтому затраты этого года - 1 миллиард 300 тысяч. Клуб при моем руководстве заработал 132 миллиона тенге, хотя аким области Бердыбек Сапарбаев поставил задачу: заработать 100 миллионов. Перед моим задержанием Бердыбек Машбекович отметил, что мною не выполнена цель – занять 4-е место, но рассказал о многом хорошем, что мы сделали в этом году. Например, мы заиграли 7 местных воспитанников: Какимов, Каиров, Абдукаримов, Жумашев, Трофимец, Скворцов и Бойчук. Я могу часами рассказывать обо всем хорошем, что мы сделали для ФК «Актобе» в этом году, но остановлюсь на предъявленном мне обвинении. Это абсурд, возникший от непонимания футбольного бизнеса. Обвинение не ссылается ни на одного свидетеля.

"Давайте не будем обманывать, все решает аким"

Васильев опроверг доводы обвинения, что премиальные гендиректору и сотрудникам ФК «Актобе» должен определить Совет директоров.

- Все ссылки на Совет директоров и госпожу Давлетову (руководитель управления финансов – Б.А.) голословны и не состоятельны, - сказал гендиректор "Актобе". - Я госпожу Давлетову видел только один раз. Когда я пришел к ней с финансовым документом, она сказала: «Вы в оперативном подчинении облспорта, с ними и решайте». Поэтому на самом деле Давлетова никаких решений не принимает. Давайте не будем обманывать, все решения принимает аким области Бердыбек Машбекович.

Гендиректор ФК «Актобе» подчеркнул, что все решения он согласовывал с акимом.

- Все вопросы мы решали напрямую с акимом области. Я буду ходатайствовать о приглашении акима области Бердыбека Машбековича Сапарбаева в качестве свидетеля, - заявил Васильев. - Потому что непосредственно премиальная система согласовывалось мной в присутствии главного тренера Уткульбаева и главы облспорта Маханова в кабинете акима. Там были озвучены все параметры выплаты премии, было озвучено, что премиальные у Васильева будут точно такие, как премиальные у главного тренера. И они будут определяться в тех же объемах, выплачиваться в те же сроки. Поэтому, как я понимаю, главный распорядитель государственного имущества – это аким области.

По его словам, согласование вопросов с главой региона касалось и контракта футболистов.

- Например, по параметрам согласованным с акимом с Саматом Смаковым удалось договориться, с Юрием Логвиненко нет, - перечисляет Васильев. - Поэтому мы с акимом области многократно встречались и согласовывали действия. Причем встречались с акимом в разных форматах. Я был на докладах один, был на докладах с облспортом и Уткульбаевым. Ранее на таких совещаниях присутствовал Гали Нажмидденович Искалиев (экс-зам.акима области).

Сколько платят за одну победу?

Дмитрий Васильев также утверждает, что выплата бонусов и премиальных тренерам и футболистам вполне законна.

- Это обычная практика любого клуба, в данном случае клубов казахстанской премьер-лиги, - сказал он. - Любой клуб выплачивает тренерам и футболистам за победу и ничью в матчах, и бонусы за решения этапных задач и так далее. Мы платили премиальные, которые по уровню находятся на среднем или ниже среднего по Казахстану. Если мы за ничью платили 100 тысяч и за победу 400 тысяч, то в Казахстане есть клубы, которые платили за победу по миллиону. На втором этапе чемпионата эти клубы платили по полтора миллиона. Поэтому самое главное, мы не вышли за рамки бюджетных параметров. Вот если бы я, как в прошлом году, получил бюджет в 4 миллиарда и истратил бы 5, тогда бы понимал обоснованность претензии ко мне.

Дмитрий Васильев объяснил, почему он решил уехать из Казахстана за полтора месяца до окончания контракта.

- Я заехал в Актобе 11 октября и в связи с тем, что заканчивался 30-дневный срок пребывания в Казахстане и в связи с тем, что чемпионат закончился, нужно было в рамках подготовки к следующему сезону определяться с футболистами, я планировал краткосрочную поездку в Москву. Поэтому я следовал миграционному режиму, - ответил Васильев и добавил. - В Москве я хотел провести переговоры по футболисту Сорокину, затем в Казани договориться по футболисту Давлатову и поехать в Екатеринбург на переговоры с футбольным клубом «Урал». А что касается перевода денег, то это мои собственные деньги. Я их снимал со своего банковского счета и переводил на счета жены и сына. Если бы хотел скрыться, я мог бы и не переводить деньги, а положить в карман и поехать. Поэтому уважаемый суд, все обвинения, которое выдвигаются против меня, противоречат здравому смыслу и логике.

Напомним, 8 ноября Нацбюро по противодействию коррупции распространило сообщение о задержании гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева, который возглавил клуб в декабре 2015 года. По информации антикоррупционщкиов, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания первого этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 миллионов тенге. Из указанной суммы 15 миллионов тенге получил сам Васильев.

11 ноября Дмитрия Васильева взяли под домашний арест.