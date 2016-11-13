"Васильев премировал сотрудников, как это делали в 2015 году". Новые детали в деле гендиректора «Актобе»

Гендиректор "Актобе" Дмитрий Васильев и его адвокат (на переднем плане). //Фото Владимира Зобенко.

Во время санкционирования меры пресечения гендиректору «Актобе» Дмитрию Васильеву, подозреваемому в хищении бюджетных денег, прокурор зачитал, за что обвиняют Васильева. А сторона защиты объясняла, почему доводы обвинения беспочвенны.

Что нашли в компьютере Васильева

Как пишет обвинение, в марте 2016 года, гендиректор «Актобе» Васильев, используя служебное положение, незаконно издал приказ о выплате премиальных себе и другим лицам на сумму в 1 миллион 700 тысяч. Также прокурор заявил, что приказы о зачислении премии, которые перечислили на банковские счета, были изданы в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре. По его словам, в результате этого, с марта по сентябрь клубу был причинен ущерб на 240 миллионов тенге. Сторона обвинения утверждает, что выплату премии и ее размер определяет Совет директоров ФК «Актобе», а не генеральный директор.

По данным антикоррупционной службы, Васильев создал подложное приложение к трудовому договору о выплате премии, подписанный облспортом от 4 декабря 2015 года. Осмотрев личный компьютер Васильева, сотрудники финансовой полиции установили, что это приложение создано 2 ноября 2016 года.

Прокурор просил для гендиректора "Актобе" меру пресечния - 2 месяца содержания под стражей. По его словам, 7 ноября Васильев намеревался уехать в Москву, чтобы скрыться от органов досудебного расследования. И в тот же день обналичил с банковской карты 7,5 миллионов тенге. Гособвинитель подчеркнул, что Васильев пытался уехать, хотя контракт с клубом истекает 31 декабря.

«Васильев ни на кого влиять не может»

Представитель защиты Дмитрия Васильева принялся объяснять, что в ФК «Актобе» нет Совета директоров.

- Обвинение считает, что выплату премии определяет Совет директоров. Но его в футбольном клубе нет. Есть только учредитель Управление финансов и единственный директор – это генеральный, коим является Васильев, - объясняет один из защитников гендиректора "Актобе" в суде. - Васильев премировал своих сотрудников, не выходя за рамки тех условий, которые были в 2015 году. И кто сказал, что премии, выплачиваемые в 2015 году, не должны начисляться в 2016-м. Труд любого человека должен быть оплачен по Конституции РК. Поэтому нельзя сказать, что Васильев совершил хищение.

Относительно подложного заключения, на которое ссылается следствие, адвокаты парируют, что оно не подтверждено никаким актом и экспертизой. Также адвокаты Васильева пояснили, почему гендиректор «Актобе» решил уехать в Москву в ноябре, хотя контракт истекает в конце декабря.

- Его семья проживает там, и поэтому он туда ездит время от времени. Это обычная жизненная ситуация, когда глава семьи в другом городе и иногда ездит домой, чтобы повидать родных, отвезти деньги, - говорила адвокат Светлана Кротько.

Адвокаты настояли, чтобы в отношении Васильева избрали меру пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

- Мой подзащитный имеет место жительства и не намерен скрываться от органов досудебного расследования и суда. Васильев не представляет общественную опасность, не состоит на учете в полиции, наркодиспансере, психдиспансере, ранее не судим, со стороны коллег и соседей пользуется уважением и характеризуется положительно. К тому же все действия следственной группой уже произведены – выемка, обыск, допрос. Уже допрошены все лица по этому делу. Поэтому на них Васильев повлиять уже не может, - заключила адвокат гендиректора «Актобе».

Напомним, 8 ноября Нацбюро по противодействию коррупции распространило сообщение о задержании гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева, который возглавил клуб в декабре 2015 года. По информации антикоррупционщкиов, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК "Актобе" за выход в шестерку сильнейших команд до окончания первого этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 миллионов тенге. Из указанной суммы 15 миллионов тенге получил сам Васильев.

11 ноября Дмитрия Васильева взяли под домашний арест.