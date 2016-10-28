Президент ФФК Ерлан Кожагапанов подал в отставку

Внеочередная выборная конференция состоится 28 ноября в Астане.

В ходе заседания исполкома президент Федерации футбола Казахстана Ерлан Кожагапанов подал в отставку, передает официальный сайт организации.

"На состоявшемся заседании исполкома ФФК была согласована добровольная отставка президента Ерлана Кожагапанова с передачей данного вопроса на утверждение внеочередной выборной конференции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конференция состоится 28 ноября в Астане.

Напомним, 20 октября после внеочередного заседания исполнительного комитета ФФК Ерлан Кожагапанов поделился с журналистами своими планам и рассказал, что уезжает учиться в США.

19 октября стало известно что Ерлан Кожагапанов в связи с длительной командировкой покинул пост президента Федерации футбола Казахстана. Обязанности президента ФФК временно исполняет Сеильда Байшаков.