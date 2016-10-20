Кожагапанов рассказал куда и зачем поедет учиться

Ерлан Кожагапанов, до недавнего времени возглавлявший Федерацию футбола Казахстана, после внеочередного заседания исполнительного комитета ФФК поделился с журналистами своими планами, сообщает Vesti.kz.

"Насыщенными получились два года, поэтому сейчас решил заняться своим развитием. Отправлюсь на повышение квалификации в структуре управления спортивной отраслью в один из американских вузов. Считаю, это очень правильное направление. (…) Мое обучение займет полгода. Пока точно не могу сказать, будет ли это очное или заочное обучение. Еще до конца не определился", - рассказал Ерлан Кожагапанов.

Он заверил журналистов, что все программы по строительству манежей в регионах в его отсутствие будут реализованы в срок. "Все наши программы запущены и четко отображены с указанием каждого пункта в стратегии развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы. Поэтому они будут реализовываться. И замечу, что на строительство манежа в Астане с полноразмерным полем мы от УЕФА получили восемь миллионов евро. Что касается мини-футбола, то вы видите, как постепенно участники премьер-лиги начинают заявлять футзальные клубы. Это "Актобе", "Жетысу". Постепенно подключатся и другие, поскольку с 2018 года клубы премьер-лиги не смогут заявиться на чемпионат без наличия в своей структуре футзальной и женской команды", - отметил Кожагапанов.

Напомним, 19 октября Ерлан Кожагапанов в связи с длительной командировкой покинул пост президента Федерации футбола Казахстана. Обязанности президента ФФК временно исполняет Сеильда Байшаков.