Ерлан Кожагапанов покинул пост президента Федерации футбола Казахстана

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Ерлан Кожагапанов покинул пост президента Федерации футбола Казахстана

Фото azh.kz.

Решение было принято на заседании исполкома организации.

Ерлан Кожагапанов покинул пост президента Федерации футбола Казахстана, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято на внеочередном заседании Исполнительного комитета ФФК 19 октября.

Как оказалось, Кожагапанов решил уйти с данного поста в связи с длительным отъездом на обучение. Эту должность он занимал с 24 декабря 2012 года.

Временно исполнять обязанности президента ФФК будет вице-президент Сеильда Байшаков. В соответствии с уставом организации в ближайшие месяцы должны пройти новые выборы главы.

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Талант. Не пропадет. Оказывается почти четыре года "кровь пил" у футбольной общественности... Как долго-то и непутево.
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19.10.2016, 19:02
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