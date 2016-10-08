Тренер Англии отметил актюбинца Жалмукана и сравнил Центральный стадион с ареной «Вест хэма»

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Тренер Англии отметил актюбинца Жалмукана и сравнил Центральный стадион с ареной «Вест хэма»

Центральный стадион в Актобе. Матч Казахстан(U-21)-Англия(U-21). //Фото Владимира Зобенко.

Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд после матча Казахстан-Англия (0:1), отвечая на вопросы журналистов, сравнил эффект зрительского присутствия на Центральном стадионе с атмосферой на «Аптон Парк» в Лондоне.

- Когда мы обсуждали предстоящую игру, представляли ее очень сложной. И она реально выдалась сложной. В начале матча было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана, и мы боялись, что они, отобрав мяч, могут забить нам в контратаке. Но очень счастливы, что смогли не пропустить. Также хотел отметить атмосферу на стадионе, она понравилась нам.

- В первом матче, в Лестере, сборная Англия выиграла у Казахстана 3:0, сегодня всего лишь 1:0. Это означает, прогресс казахстанской команды или сборная Англия, играя на результат, добыла победу малой кровью?

- Ожидая сложный матч в Казахстане, мы больше тренировали защиту, блоки и перехваты. Но все же было очень тяжело играть здесь.

- Кого бы отметили в составе соперника?

- Хочу выделить игрока под номером 9 (Дидара Жалмукан – Б.А.). Когда он получал мяч, на трибунах ликовали. Также мне понравился игрок под номером 7 (Максим Федин).

- Мистер тренер, изменилось ли ваше представление о Казахстане после приезда сюда?

- Я и не знал, чего ждать, когда ехал в Казахстан. Мне понравилось гостеприимство народа и теплый прием болельщиков, людей. Мы с радостью вернулись бы сюда сыграть снова.

- Чего не хватает казахстанской сборной и влияет ли рост игроков на скорость игры?

- Каждому тренеру нужно больше времени проводить с командой, чтобы налаживать взаимодействие, отработать тактику. В принципе, скорость от роста не зависит. Если видели, у нас на флангах невысокие Рэдмонд и Дэмэрэй Грей. В сборной Испании игроки невысокие, к примеру, Иньеста.

- На какой стадион в Англии похож наш Центральный стадион?

- Мне нравятся, когда болельщики на трибунах максимально близки к полю. Я бы сравнил ваш стадион с «Аптон парком», который принадлежит "Вест хэму".

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