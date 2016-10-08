Тренер Англии отметил актюбинца Жалмукана и сравнил Центральный стадион с ареной «Вест хэма»

Центральный стадион в Актобе. Матч Казахстан(U-21)-Англия(U-21). //Фото Владимира Зобенко.
Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд после матча Казахстан-Англия (0:1), отвечая на вопросы журналистов, сравнил эффект зрительского присутствия на Центральном стадионе с атмосферой на «Аптон Парк» в Лондоне.
- Когда мы обсуждали предстоящую игру, представляли ее очень сложной. И она реально выдалась сложной. В начале матча было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана, и мы боялись, что они, отобрав мяч, могут забить нам в контратаке. Но очень счастливы, что смогли не пропустить. Также хотел отметить атмосферу на стадионе, она понравилась нам.
- В первом матче, в Лестере, сборная Англия выиграла у Казахстана 3:0, сегодня всего лишь 1:0. Это означает, прогресс казахстанской команды или сборная Англия, играя на результат, добыла победу малой кровью?
- Ожидая сложный матч в Казахстане, мы больше тренировали защиту, блоки и перехваты. Но все же было очень тяжело играть здесь.
- Кого бы отметили в составе соперника?
- Хочу выделить игрока под номером 9 (Дидара Жалмукан – Б.А.). Когда он получал мяч, на трибунах ликовали. Также мне понравился игрок под номером 7 (Максим Федин).
- Мистер тренер, изменилось ли ваше представление о Казахстане после приезда сюда?
- Я и не знал, чего ждать, когда ехал в Казахстан. Мне понравилось гостеприимство народа и теплый прием болельщиков, людей. Мы с радостью вернулись бы сюда сыграть снова.
- Чего не хватает казахстанской сборной и влияет ли рост игроков на скорость игры?
- Каждому тренеру нужно больше времени проводить с командой, чтобы налаживать взаимодействие, отработать тактику. В принципе, скорость от роста не зависит. Если видели, у нас на флангах невысокие Рэдмонд и Дэмэрэй Грей. В сборной Испании игроки невысокие, к примеру, Иньеста.
- На какой стадион в Англии похож наш Центральный стадион?
- Мне нравятся, когда болельщики на трибунах максимально близки к полю. Я бы сравнил ваш стадион с «Аптон парком», который принадлежит "Вест хэму".
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.