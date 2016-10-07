Сборная Казахстана минимально проиграла Англии в Актобе

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Сборная Казахстана минимально проиграла Англии в Актобе

На пятой минуте матча Демарай Грэй распечатал ворота сборной Казахстана. // Фото В. Зобенко

В Актобе прошел матч сборной Казахстана. В рамках квалификации чемпионата Европы на Центральном стадионе встречались молодежные сборные Казахстана и Англией, за которую выступают звездные игроки топ-клубов, в частности лондонских "Арсенала" и "Челси".

Несмотря на разницу в классе, казахстанской сборной достойно играть помогала фантастическая поддержка зрителей, которые до отказа заполнили стадион имени Кобланды батыра.

Матч начался с атак родоначальников футбола. И уже на пятой минуте матча Натан Рэдмонд с правого фланга прострелил в штрафную площадь казахстанской команды, где Дэмэрей Грей, на скорости опередив всех защитников, пробил низом в сетку ворот - 0:1. В дальнейшем ближе к голу была гостевая команда, которая доминировала на протяжении всего матча. Однако мяч после многочисленных ударов англичан лете мимо или выше ворот. А когда снаряд шел в створ ворот, казахстанцев выручал голкипер "Актобе" Станислав Павлов. Кроме него, за сборную Казахстана в этом матче сыграли актюбинцы Абат Аймбетов и Дидар Жалмукан, которого после матча отметил главный тренер английской сборной Эйди Бутройд.

Казахстан U-21 — Англия U-21 0:1 (0:1)

Гол: Грей 6 (0:1)
Предупреждения: Сартаков 30, Сулей 38, Вороговский 44, Жалмукан 74 — Холдинг 4
Казахстан U-21: Павлов, Аслан, Рудосельский, Сартаков, Сапаров, Тулиев, Федин (Аймбетов 74), Сулей (Жалмукан 46), Тунгышбаев, Шайхов, Вороговский (Калмуратов 85)
Англия U-21: Вудмен, Холгейт, Гэллоуэй, Чалоба, Чемберс, Холдинг, Бейкер, Уорд-Проус, Грей (Абрахам 85), Лофтус-Чик (Уотмор 73), Редмонд.

Статистика матча по данным портала sports.kz

Владение мячом: 24% — 76%
Удары: 6 — 18
Удары в створ: 1 — 5
Фолы: 12 — 7
Офсайды: 1 — 0
Угловые: 1 — 9
Желтые карточки: 4 — 1
Замены: 3 — 2.

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