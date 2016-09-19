"Мы будем добиваться технического поражения "Астаны". Васильев ответил на слова тренера "Астаны"

Д.Васильев. //Фото с сайта ФК "Актобе" в ВКонтакте

Генеральный директор ФК "Актобе" Дмитрий Васильев, оказавшись на пресс-конференции тренеров, раскритиковал действия руководства "Астаны". По словам Васильева, "Астана" заставила игрока "Актобе" Щеткина не играть против столичной команды. И из-за этого собирается аннулировать победу "Астаны".

- Я как генеральный директор ФК "Актобе" хочу сделать официальное заявление. Я сейчас иду в судейскую, к инспектору матча с протестом. Мы обязательно будем добиваться технического поражения "Астане" в этом матче. Потому что то, что делает "Астана" и "Кайрат" недопустимо. Ну с "Кайратом" другая история, когда не дали играть Смакову. А тут (с "Астаной" - Б.А.) поступали прямые угрозы игроку Щеткину от руководства "Астаны". Перед матчем с "Окжетпесом" в Астане, к Щеткину подходит второй тренер Бабаян и говорит, чтобы он не играл против "Астаны". И вы после этого хотите, чтобы мы им руки подавали?

- Можете сказать фамилию руководителя "Астаны"?

- Саят Хамитжанов. И это не один раз, со слов Щеткина и его агента. Этот факт беспредельный, и эта конкретная статья УЕФА "Влияние третьих лиц на определение состава". Мы однозначно будем добиваться технического поражения "Астане". Всеми ресурсами. Мы можем здесь проиграть Федерации, а в CAS мы вынесем в одну калитку «Астану». Так делать нельзя. Это не футбол. Спортивный директор "Астаны" Коночкин, вроде уважаемый человек. Но в интервью говорит, что они подготовили Щеткина, и поэтому надеется на его совесть, что он не будет против них играть. Причем здесь совесть? А почему против нас играл Логвиненко и Тагыберген? Или у вас односторонняя совесть? Если у вас ее нет, то незачем о ней говорить. А судей жалко. Судить матчи с участием "Астаны" и "Кайрата" им неимоверно тяжело. Идет давление колоссальное. С такими лидерами и отношением к соперникам ничего хорошего не будет. Эту ересь надо искоренять.

Васильев также рассказал о беседе с главным тренером "Астаны" Станимиром Стойловым перед матчем "Актобе" - "Астана".

- Вчера я разговаривал со Стойловым в гостинице. Он считает, что Щеткин не должен играть против "Астаны". И это достаточный аргумент. Он кто? Он обычный тренер.

- А в контракте Щеткина нет договоренностей с "Астаной"?

- Нет никаких договоренностей с "Астаной". Мне никто ничего не говорил. Вы не знаете, что этот беспредел творится годами? Что "Астана" добивается того, чтобы игроки не играли против нее? Вот о чем надо писать! А то пишете, что "Астана" - замечательный клуб, хорошие руководители. Нехорошие руководители! А в том, что сейчас происходит есть и ваша "заслуга"! (сказал Васильев, обращаясь к журналистам)