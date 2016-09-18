«Астана» в 5-й раз подряд победил «Актобе» на последних минутах

В одной из атак Егор Сорокин оказался перед пустыми воротами и не промахнулся. Фото В.Зобенко

В драматичном по накалу матче 27 тура «красно-белые» на своем поле принимали действующего чемпиона страны «Астану». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу столичной команды.

На эту игру «Актобе» вышел без своей главной ударной силы – форварда Алексея Щеткина. По неофициальной информации, он пропускал матч по договоренности не выходить на матч против «Астаны», с которым у него действующий контракт. Ведь в «Актобе» Щеткин играет на правах аренды. Отсутствие Щеткина негативно сказывалось на атакующей игре актюбинцев. Первый опасный момент хозяева поля создали лишь на 30-й минуте. Все остальное время на поле доминировала «Астана», выигрывая практически все верховые и низовые единоборства. В первом тайме зрители увидели один гол. И его автором стал форвард гостей Джуниор Кабананга, первым подоспев к мячу после прострела в штрафную площадь «Актобе». 0:1 итог первой половины матча.

После перерыва хозяева перехватили инициативу, начали создавать моменты за моментов за счет пустых зон на территории гостевой команды. В одной из атак Егор Сорокин оказался перед пустыми воротами и не промахнулся – 1:1. Гости включили темп и осадили штрафную хозяев забросами. Актюбинцы успешно отбивались. А когда оборонцы «Актобе» не успевали за быстрой атакой астанчан актюбинцев выручал их вратарь Самат Отарбаев. В одном из эпизодов Самат вытащил сферу из под перекладины. Но давление на ворота хозяев нарастало и на 88-й минуте после подачи на дальнюю штангу Марио Аничич головой переправил снаряд в сетку. Отарбаев и защитники «Актобе» стали бурно протестовать, что был офсайд, но судья своего решения не изменил. В адрес судейской бригады с трибун полетели экспрессивные ругательства, которые рифмуется со словом «водолаз».

В итоге 1:2, «Актобе» уже в пятый раз подряд проигрывает «Астане» на последних минутах. В прошлом году, в августе «Актобе» проиграл 0:1, гол забил Каньяс. В ноябре 2015 года с таким же счетом «Астана» выиграла благодаря голу Кабананги на 88-й минуте. В апреле этого года на «Астана-Арена» актюбинцы проиграли 0:1 на 83-й минуте. И наконец в мае на Центральном стадионе «Астана» увезла победу, забив единственный победный гол снова в концовке матча.

После этого матча «Актобе» остался на 6-м месте, «Астана» в гонке за чемпионство оторвался от «Кайрата» на 4 очка.