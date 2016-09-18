"Деревянный человек Васильев сделал деревянную команду. А тренер, который не пожал руку - его слуга" - тренер "Астаны"

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал эпизод, когда главный тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев не пожал ему руку.

"Не знаю, если тренер считает, что тренер "Астаны" недостоин пожать ему руку, наверное считает, что пришел из «Реал Мадрида». Но это началось два дня, когда один деревянный человек Васильев пришел к нам сказки рассказывать. Пришел какой-то деревянный человек и стал нас футболу учить. Он считает, что поднимает футбол. До этого года «Актобе» боролся за чемпионство. Но он (Васильев) сделал деревянную команду с таким отношением. Если бы федерация нормальной была, его бы убрали. Вы знаете, как самая лучшая команда в стране попала в шестерку. Вся эта запись (предположительно об аудиозаписи «договорного» матча «Актобе-Ордабасы – Б.А.) над которой вся страна и вся Европа смеется. Я не знаю, как такие люди вообще работают в футболе. После той записи, таких людей должны были убрать или посадить. А тот тренер, которого привезли – слуга Васильева. И с ним казахстанский футбол ничего нового не увидит, - сказал Стойлов.

- Можете уточнить, какие сказки рассказывал? Что именно сделали перед матчем?

- Нам автобус не дали, тренироваться не дали. Нашим запасным футболистам места не дали. В первую очередь должны же быть человеческие отношения. Но когда он знает, что ему за это ничего не будет, будет такое сранное поведение. Что он сделал для футбола? Раньше ваш стадион (Центральный – Б.А.) был полный, и если так дальше пойдет, то на трибунах будет три болельщика. Раньше «Актобе» был лучшей командой Казахстана, много раз чемпионом была, в Европе достойно играла, - подытожил главный тренер "Астаны".

- Как вы прокомментируете тот факт, что вы отпустили Щеткина?

- Мы не отпускали Щеткина. Васильев и Марко его украли. До этого «Актобе» дважды к нам обращался с предложением, но со стороны руководства получил отказ. Когда Марко стал генеральным менеджером, то, не спросив даже меня, подписал договор. Так нельзя делать дела в футболе. Щеткин пришел на тренировку попрощаться, для нас это был сюрприз.

-А вы знали, что сегодня Щеткин не выйдет в составе против «Астаны»?

- Нет, не знал. Я сказал, что он должен сам решить. Аналогичная ситуация была с Малым, когда он выступал в «Иртыше». Но это не дело тренера. а Уткульбаев – слуга Васильева, который решил не подавать руку по указке. Футбол – это не цирк, он должен нести радость.