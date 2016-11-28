Участникам теракта 5 июня вынесли приговор

За участие в нападениях на оружейные магазины и войсковую часть осудили 9 человек. Семерым дали пожизненное лишение свободы. Одному - 22 года, и ещё одного лишили свободы на 20 лет, сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Подсудимые просили суд дать возможность вернуться к семьям. Они раскаялись в содеянном.

Обвиняемых в совершении теракта суд приговорил к пожизненному сроку в колонии строгого режима 7 человек - Жанабая Куанышбаева, Бакыта Куанышбаева, Алибека Акпанбетова, Арсена Танатарова, Асхата Рахметова, Ануара Садихова, Асхата Имангалиева с конфискацией имущества. Еще двоих - Азамата Абдрахманова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Айдоса Жубанова к 22 годам колонии строгого режима.

Их признали виновными в совершении тяжких и особо тяжких правонарушений против личности, собственности, а также против общественной безопасности и общественного порядка.

Вскоре огласят приговор 20 обвиняемым за недонесение и укрывательство. Следите за новостями на сайте "Диапазона".

Напомним, группа людей 5 июня совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них - военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. Обвиняемые в совершении теракта в Актобе были названы последователями религиозного течения "салафизм". В Казахстане до 15 января 2017 года действует "желтый" (умеренный) уровень террористической опасности.

Судебный процесс по делу 29 человек, обвиняемых в совершении теракта 5 июня в Актобе, начался 18 октября. Уголовное дело состоит из 201 тома. По делу проведено 215 различных судебных экспертиз и 26 расследований. По согласованию с прокуратурой области срок следствия и сроки содержания под стражей подозреваемых судом были продлены до четырех месяцев. Интересы подсудимых защищают 27 адвокатов. По делу свидетелями проходят 48 лиц, в качестве потерпевших в суд вызывали 88 человек.