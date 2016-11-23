Обвиняемые в теракте 5 июня раскаялись и просят не сажать пожизненно

На фото: Суд по делу о теракте 5 июня завершается. 28 из 29 подсудимых признались в содеянном. || Фото из архива «Д»

Подсудимые просили суд дать возможность вернуться к семьям. Они раскаялись в содеянном. Приговор суда вынесут 28 ноября.

Во время прений в суде прокуроры просили семерых подсудимых из 9 обвиняемых в теракте пожизненно лишить свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и конфисковать имущество. В эту же тюрьму гособвинители просили отправить Айдоса Жубанова на 25 лет и Азамата Абдрахманова на 22 года и конфисковать их имущество.

Гособвинители в своей речи также просили суд признать виновными 18 подсудимых в недонесении о преступлении и назначить 13 из них по 6 лет лишения свободы, четырем обвиняемым – по 4 года и одному подсудимому дать 5 лет лишения свободы.

Обвиняемого в укрыватель­стве преступления Мирлана Ердауова прокурор просит отправить в тюрьму на 4 года. Другого подсудимого Усена Утепова, которого также обвиняют в укрывательстве, хотят наказать 4 годами ограничения свободы.

После обвинительных речей прокурора выступили адвокаты. Адвокаты 8 подсудимых, обвиняемых в совершении теракта, просили суд не сажать их пожизненно.

Айдоса Жубанова его адвокат Алибаев просил оправдать по некоторым статьям. Адвокаты 5 подсудимых, обвиняемых в недонесении, просили оправдать их.

Защитники остальных 13 подсудимых просили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшие в своей речи сказали, что наказание подсудимым на усмотрение суда.

21 ноября предоставили последнее слово всем 29 подсудимым.

Как сообщила пресс-служба облсуда, обвиняемые в совершении теракта 5 июня попросили суд не назначать им пожизненные сроки лишения свободы и дать возможность вернуться к семьям.

«Суд заслушал последнее слово подсудимых и удалился в совещательную комнату. В своем последнем слове подсудимые, обвиняемые в совершении ряда преступлений, в том числе террористического акта, раскаялись в содеянном и просили суд не назначать им пожизненное лишение свободы, дать возможность вернуться к семье, детям», – говорится в сообщении.

Также по информации суда, 19 из 20 обвиняемых в недонесении о преступлении и в укрывательстве, раскаялись и просили суд не лишать их свободы. Подсудимый Гацаев, которого обвиняют в недонесении, просил суд оправдать его. Оглашение приговора намечено на 28 ноября. Все подробности о нем ждите в следующем номере «Диапазона».