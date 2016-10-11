По делу о теракте в Актобе уточнили число потерпевших

Опубликованная на сайте прокуратуры информация, где сообщалось о 101 потерпевшем в деле о теракте 5 июня в Актобе, не соответствует действительности.

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области 7 октября 2016 года поступило уголовное дело по теракту в Актобе, передает 365info.

«По уголовному делу суду преданы 29 лиц, девять из которых обвиняются в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте. 18 из них обвиняются в недонесении о готовящемся преступлении, двое - в укрывательстве преступления», - говорится в сообщении.

Уголовное дело состоит из 201 тома. Интересы подсудимых защищают 27 адвокатов.

По уголовному делу в качестве свидетелей проходит 48 лиц и в качестве потерпевших привлечено 88 лиц.

При этом, в суде пояснили, что опубликованная на сайте прокуратуры информация, где сообщалось о количестве потерпевших (101) не соответствует действительности

Список подсудимых

1. Абдрахманов Азамат Алпамысович, 08.09.1988 г.р. по ст.ст.99 ч.2 п.п. 8,11,15; 192 ч.4 п.п. 1,2; 255 ч.4; 257 ч.2;287 ч.1,2,5;291 ч.4 п.п.1,2УК.

2. Жубанов Айдос Жамбылович, 04.08.1985 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2;24 ч.3-200 ч.4;255 ч.4; 257 ч.2,287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2 УК.

3. Куанышбаев Жанабай Нагашыбаевич, 11.07.1982 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2,269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2 УК.

4. Акпанбетов Алибек Даниярович, 19.06.1989 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2,269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2; 380 ч.1 УК.

5. Куанышбаев Бакыт Бектаевич, 12.07.1983 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2,269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2; 380 ч.1 УК.

6. Танатаров Арсен Нурланович, 23.10.1990 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2,269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2 УК.

7. Рахметов Асхат Сакенович, 11.04.1988 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2,269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2 УК.

8. Садихов Ануар Спандиярович, 29.05.1993 г.р. по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2, 269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2 УК.

9. Имангалиев Асхат Бауржанович, 17.03.1986 г.р. ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 125 ч.3 п.1; 174 ч.2; 24 ч.3-99 ч.2 п.п.1,2,6,8,11,13,15; 192 ч.4 п.п.1,2; 200 ч.4; 24 ч.3-200 ч.4; 255 ч.4; 257 ч.2,269 ч.3; 287 ч.ч.1,2,5; 291 ч.4 п.п.1,2 УК.

Недонесение о преступлении

10. Танатаров Жансерик Адилжанович, 23.02.1990 г.р. по ст.434 УК.

11. Нуржан Ансат Нуржанулы, 17.06.1995 г.р. по ст.434 УК.

12. Мергалиев Калыбек Калыбаевич, 26.06.1984 г.р. по ст.434 УК.

13. Сагынтаев Кожамурат Тлеулинович,14.11.1963 г.р. по ст.434 УК.

14. Уразов Ерлан Бауржанович, 01.10.1985 г.р. по ст.434 УК.

15. Айтуган Асхат Мейрамбайулы, 24.11.1989 г.р.

16. Нурмуханов Айбек Алпысбаевич, 23.04.1982 г.р. по ст.434 УК.

17. Кусимов Акимжан Акдаулетович, 22.09.1974 г.р. по ст.434 УК.

18. Кульмухамбетов Акылбек Бакытулы, 01.07.1974 г.р. по ст.434 УК.

19. Муханов Меирбек Асанович, 02.08.1987 г.р. по ст.434 УК.

20. Пирмагамбетов Алижан Казиевич, 02.04.1975 г.р. по ст.434 УК.

21. Арыстанов Серик Аскербекович, 11.03.1988 г.р. по ст.434 УК.

22. Сейткалиев Сагингали Турегалиевич, 15.03.1981 г.р. по ст.434 УК.

23. Гацаев Рустам Мухтарпашаевич, 19.11.1975 г.р. по ст.434 УК.

24. Талинбаев Алмас Тулегенович, 13.02.1991 г.р. по ст.434 УК.

25. Кабиев Аблай Серикович, 30.06.1990 г.р. по ст.434 УК.

26. Иманбаев Арман Умиткалиевич, 28.03.1989 г.р. по ст.434 УК.

27. Койлыбаев Жанболат Бердалиевич, 12.12.1987 г.р. по ст.434 УК.

Укрывательство преступления

28. Ердауов Мирлан Саламатович, 22.08.1993 г.р. по ст.432 УК.

29. Утепов Усен Жаксыбаевич, 14.06.1982 г.р. по ст.432 УК.