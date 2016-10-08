Расследование по теракту в Актобе завершилось. Дело передали в суд

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Расследование по теракту в Актобе завершилось. Дело передали в суд

5 июня. Актобе. Вооруженные люди возле оружейного магазина "Паллада". //Фото кадр из камеры видеонаблюдения.

Как сообщают на сайте областной прокуратуры, межведомственная следственно-оперативная группа завершила расследование об акте терроризма 5 июня в Актобе. Суд над подозреваемыми в теракте пройдет в специализированном межрайонном суде области.

Установлены личности всех 27 нападавших. 18 из них ликвидированы в ходе спецоперации, остальные 9 задержаны. У нападавших изъяли огнестрельное оружие.

Прокуратура заявляет: всего по событиям 5 июня к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц (арестовано 28). Из них 9 человек, участвовавших в теракте.18 лиц будут судить за недонесение о готовящемся теракте, и 2 человек за укрывательство преступников. Обвиняемые дали признательные показания.

Также сообщают, что по делу провели 215 экспертиз. С мест происшествий сделали банк данных видеозаписей. На сегодня все следственные действия завершены. Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «Убийство», «Разбой», «Акт терроризма», «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» и другим статьям УК РК.

7 октября обвиняемые преданы суду. Дело будут рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Уголовное преследование в отношении 18 ликвидированных террористов прекращено в связи с их смертью. В числе потерпевших по теракту в Актобе проходит 101 человек.

Напомним, 5 июня в Актобе многочисленная группа людей напала на оружейные магазины, убив несколько человек, и устроила перестрелку с солдатами в воинской части 6655. По официальным данным, в результате теракта погибло 7 человек, 30 человек получили ранения.

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