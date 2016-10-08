Подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки в Актау признан вменяемым

Подозреваемый в жестоком изнасиловании 6-летней девочки в Актау признан вменяемым, рассказал адвокат задержанного Намиг Велиев. Стали также известны некоторые подробности о личности предполагаемого насильника, передает 31.kz.

Стало известно, что подозреваемый в издевательствах над ребенком - сам жертва насилия. Он рассказал, что в детстве над ним издевался сводный брат, больной шизофренией. Сейчас мужчине 32 года. У него есть жена и пятилетний сын.

До ареста он зарабатывал частным извозом. То, что его машину видели на месте похищения, а позже там, где нашли ребенка, он объяснил тем, что привозил в эти микрорайоны клиентов. Ранее мужчина дал признательные показания, но сообщил адвокату, что его заставили.

Напомним, 20 августа в Актау похитили и изнасиловали шестилетнюю девочку. Ребенка в тяжелом состоянии с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские обнаружили спустя несколько часов. В срочном порядке пострадавшую доставили в реанимационное отделение детской больницы. Как отметили врачи, если бы девочку нашли на 30 минут позже, то она бы, скорее всего, погибла. Ведется досудебное расследование по статье 120 УК РК "Изнасилование".

27 августа девочка была госпитализирована из областной детской больницы Актау Мангистауской области в Астану, в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства. По последним данным, состояние 6-летней Виктории из Актау резко ухудшилось. Сотрудники столичного центра материнства и детства дают крайне неблагоприятные прогнозы.

Предполагаемого насильника арестовали. Подозреваемый в изнасиловании признал свою вину. Причастность задержанного подтверждают результаты молекулярно-генетической экспертизы. Задержанный - житель Актау, 1984 года рождения, ранее не судим.