Подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки в Актау признал вину

Причастность задержанного также подтверждают результаты молекулярно-генетической экспертизы.

Об этом на брифинге сообщил начальник ДВД Мангистауской области Кайрат Дальбеков сообщает Lada.kz.

По словам начальника ДВД, задержанный - житель Актау, 1984 года рождения, ранее не судим.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка в Актау. Результаты молекулярно-генетической экспертизы подтвердили его причастность. Он уже дал признательные показания. Подозреваемому инкриминируют три статьи УК РК: покушение на убийство, изнасилование и похищение человека. Идет досудебное расследование», - рассказал Кайрат Дальбеков.

Напомним, 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29 пропала 6-летняя девочка. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.

21 августа актауские полицейские нашли свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. 23 августа на одной из пригородных строек возможного подозреваемого задержали. Однако позже его отпустили, так как один из источников сообщил, что у мужчины есть алиби.

1 млн тенге - такую сумму объявили в качестве вознаграждения за информацию о насильнике предприниматели области. Позже сумму увеличили на 500 тысяч.

Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев назначил за информацию о преступнике вознаграждение в сумме три миллиона тенге.