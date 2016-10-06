Состояние изнасилованной 6-летней Вики из Актау стало критическим

Состояние 6-летней Виктории из Актау, ставшей жертвой педофила, резко ухудшилось. Сотрудники столичного центра материнства и детства дают крайне неблагоприятные прогнозы, сообщает КТК.

Жизнь девочки сейчас поддерживают с помощью электронной аппаратуры, без нее сердце попросту остановится.

Детский организм до сих пор отказывается реагировать на любое внешнее воздействие - консультации иностранных специалистов тоже не дали никаких результатов.

Тем не менее, родные и близкие Вики надеются, что она придет в себя и сможет победить болезнь. Мать и бабушка ни на минуту не отходят от палаты.

"Состояние ребенка в настоящий момент критическое. Крайне тяжелое, угрожаемое жизни. Оценивается как кома-3. Были проведены все медицинские тесты по оценке функции головного мозга и найдены все клинические признаки, говорящие о том, что у ребенка констатируется смерть ствола головного мозга. В этом состоянии ребенок находится на протяжении последних шести недель. За ней осуществляется адекватный уход. Именно поэтому ребенок до сих пор считается живым", – комментирует врач АО "Национальный научный центр материнства и детства" Алтыншаш Джаксыбаева.