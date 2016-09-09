Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря

Автор:
Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря

2 сентября скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Выборы нового президента Узбекистана пройдут 4 декабря, сообщил журналистам председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, сообщают РИА Новости.

"В соответствии с постановлением ЦИК Узбекистана и соответствующими статьями конституции и законов о выборах президента Республики Узбекистан определить 4 декабря днем выборов президента Узбекистана", - сказал он.

Временно исполняющим обязанности президента (врио) Узбекистана является премьер-министр Шавкат Мирзиеев.

Последние выборы президента Узбекистана состоялись в марте 2015 года. Президент в Узбекистане избирается сроком на пять лет.

Напомним, 2 сентября скончался Президент Узбекистана Ислам Каримов. Он был похоронен 3 сентября в Самарканде.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.09.2016, 17:33
  
Врио президента Узбекистана назначен Шавкат Мирзиеев
04.09.2016, 17:48
  
Нурсултан Назарбаев пригласил Барака Обаму в Казахстан
04.09.2016, 11:52
  
Жители Самарканда с утра приходят на могилу первого президента Узбекистана
03.09.2016, 17:07
  
Ислама Каримова похоронили в Самарканде
03.09.2016, 10:56
  
Что осталось у Гульнары и Лолы Каримовых после смерти отца 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Врио президента Узбекистана назначен Шавкат Мирзиеев
Екатеринбургский девятиклассник обстрелял девочек возле школы
За пособничество террористам в Киргизии задержали казахстанца
Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве 1
Вооруженного террориста ликвидировали в окрестностях Бишкека
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности 1
Жители Самарканда с утра приходят на могилу первого президента Узбекистана
Дочь президента Киргизии объявила о замужестве и показала фото супруга
Ислама Каримова похоронили в Самарканде
Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым