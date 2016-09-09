Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря

2 сентября скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Выборы нового президента Узбекистана пройдут 4 декабря, сообщил журналистам председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, сообщают РИА Новости.

"В соответствии с постановлением ЦИК Узбекистана и соответствующими статьями конституции и законов о выборах президента Республики Узбекистан определить 4 декабря днем выборов президента Узбекистана", - сказал он.

Временно исполняющим обязанности президента (врио) Узбекистана является премьер-министр Шавкат Мирзиеев .

Последние выборы президента Узбекистана состоялись в марте 2015 года. Президент в Узбекистане избирается сроком на пять лет.