Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря

2 сентября скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов.
Выборы нового президента Узбекистана пройдут 4 декабря, сообщил журналистам председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, сообщают РИА Новости.
"В соответствии с постановлением ЦИК Узбекистана и соответствующими статьями конституции и законов о выборах президента Республики Узбекистан определить 4 декабря днем выборов президента Узбекистана", - сказал он.
Временно исполняющим обязанности президента (врио) Узбекистана является премьер-министр
Последние выборы президента Узбекистана состоялись в марте 2015 года. Президент в Узбекистане избирается сроком на пять лет.
Напомним, 2 сентября скончался
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