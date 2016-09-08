Врио президента Узбекистана назначен Шавкат Мирзиеев

Мирзиеева на должность утвердили законодательная палата и сенат парламента Узбекистана на внеочередном совместном заседании.

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначен временно исполняющим обязанности президента республики, передает ria.ru.

В прессе Мирзиеева неоднократно называли возможным преемником Каримова на посту президента Узбекистана. Он возглавлял комиссию по организации похорон главы республики, которые прошли 3 сентября.

Напомним, сообщалось, что 8 сентября законодательная палата и сенат парламента (нижняя и верхняя палаты соответственно) проведут внеочередное совместное заседание насчет назначения нового президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября. Глава государства был госпитализирован 27 августа с инсультом и находился в коме. За его жизнь боролись узбекские и иностранные врачи, но безуспешно. Власти опубликовали медицинское заключение о болезни и причине смерти президента. В стране был объявлен трехдневный общенациональный траур.