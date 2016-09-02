Смерть Ислама Каримова официально подтвердили

Смерть лидера страны официально подтвердили, похороны состоятся 3 сентября в Самарканде, сообщает правительственный портал республики.

"С огромной скорбью в сердце сообщаем вам о кончине нашего дорогого президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте вследствие перенесенного им острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт), приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности.

Первый президент нашей страны Ислам Каримов – поистине великая историческая личность, благодаря которому наша республика обрела независимость, достигла большого прогресса на пути своего независимого развития и смогла избежать ужасов войны и дестабилизации обстановки в один из тяжелейших и ответственных периодов в жизни нашего молодого государства.

Горячо любимый народом, первый лидер нашего независимого Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов навеки останется в нашей памяти и в памяти наших потомков как великий государственный деятель, чье имя ассоциируется с миром, стабильностью, благополучием и прогрессом.

По пожеланию нашего дорогого президента, он будет похоронен 3 сентября в соответствии с мусульманскими обычаями в своем родном городе Самарканде, где покоятся его родители.

Церемония прощания с первым президентом Республики Узбекистан состоится 3 сентября 2016 года в городе Самарканде.

Мы выражаем свои самые искренние и глубокие соболезнования семье покойного и всему народу Узбекистана в связи с этой тяжелейшей и невосполнимой для всех нас утратой", - говорится в сообщении Олий Мажлиса и кабинета министров Республики Узбекистан.

Узбекистанский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Возглавлял государство с 1991 года, с момента обретения страной независимости. В советский период занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана (1989-1991 годы) и президента Узбекской ССР (1990-1991 годы).

Ранее в правительстве Узбекистана официально заявили о том, что президент страны Ислам Каримов находится в критическом состоянии. По данным кабмина, глава государства был госпитализирован после перенесенного инсульта.

Официальные СМИ Узбекистана распространили сообщение кабинета министров республики о том, что Ислам Каримов находится на стационарном лечении, которое потребует "определенного времени". В свою очередь, дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева в социальных сетях написала, что президент находится в реанимации после кровоизлияния в мозг, его состояние оценивается как стабильное.