﻿ ​В Белом доме заявили, что Трамп не принял решения по санкциям против России

​В Белом доме заявили, что Трамп не принял решения по санкциям против России

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​В Белом доме заявили, что Трамп не принял решения по санкциям против России

В то же время глава пресс-службы Белого дома заявила, что администрация президента США "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Президент США Дональд Трамп пока не принял решение по поводу нового законопроекта о санкциях против РФ, которые сейчас находятся на рассмотрении в палате представителей США, заявил телеканалу Fox News директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи, сообщает РИА Новости.

"Не решил", - ответил Скарамуччи на соответствующий вопрос журналиста по поводу законопроекта. Он добавил, что Белый дом стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута".

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
думаю не примут, отсрочку возьмут  или примут с существенными изменениями и т.д. 
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24.07.2017, 11:53
фото пользователя 1870
1870
Играют взрослые в войнушки
В руках смертельные игрушки…
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24.07.2017, 12:42
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