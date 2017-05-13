Кончита Вурст решила отказаться от женского образа

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Кончита Вурст решила отказаться от женского образа

В первую очередь музыкант решил поработать над своим гардеробом, добавив в него комбинезонов и брюк.

Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заявил, что начал избавляться от женского образа в пользу более "мужественного", передает Life.ru.

Изменения в основном касаются его гардероба, сообщает The Sun.

По словам Нойвирта, главная цель - победа на международном песенном конкурсе "Евровидение" - достигнута. Теперь ему хочется стать "новым человеком", а не "бородатой леди".

Напомним, Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст стал победителем "Евровидения" в 2014 году в Копенгагене. По легенде, созданной артистом, бородатая женщина родилась в колумбийском городе Боготе, но детство провела в Германии.

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