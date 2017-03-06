Выпав с балкона 27-го этажа в Таиланде погибла россиянка

Автор:
Выпав с балкона 27-го этажа в Таиланде погибла россиянка

В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что дипломаты знают о случившемся, однако официального уведомления от властей пока не получали.

Москвичка Ольга Сикач погибла в курортной Паттайе в Таиланде, выпав с балкона квартиры на 27-м этаже. Об этом в понедельник сообщает издание Pattaya Now, передает ТАСС.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье во время вечеринки в квартире, расположенной в одном из местных кондоминимумов. Как пишет Pattaya Now, последний раз живой женщину видели на балконе. Затем ее тело было найдено уже во дворе кондоминимума. При каких обстоятельствах она могла выпасть с балкона, пока неизвестно.

Чтобы восстановить картину произошедшего, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, установленные по периметру жилого здания. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде, дипломаты знают о случившемся, однако официального уведомления от властей пока не получали.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
04.03.2017, 16:41
  
В Караганде умер младенец после падения на ледяном тротуаре
04.03.2017, 10:08
  
В Австралии питбуль спас мальчика, которого топила мать 2
03.03.2017, 14:25
  
В Рудном повесилась 12-летняя девочка
23.02.2017, 09:56
  
Скончался российский актер Алексей Петренко 2
22.02.2017, 22:55
  
В Актобе во дворе школы №9 обнаружили тело женщины 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Бывший филиппинский полицейский признался в убийстве 200 человек
Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на конкурсе I am Singer 4
Умирающая писательница ищет жену своему мужу
Spiegel поместил на обложку Трампа с лицом Путина
Кинотеатр в Алабаме отказался от «Красавицы и чудовища» из-за гей-персонажа 1
Особняк известного футболиста «Челси» обокрали, отследив фото в соцсетях
Более миллиона Mercedes-Benz отзовут по всему миру из-за риска возгорания
В Австралии питбуль спас мальчика, которого топила мать 2
Умерла женщина, родившая 69 детей 1
120 гостей сбежали из испанского ресторана, не оплатив счет 4
Loading...