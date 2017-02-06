​Террористическим государством номер один Трамп назвал Иран

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций.

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один", передает РИА Новости.

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", - сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", - сказал глава американской администрации.