На месте крушения самолета в Колумбии нашли выживших

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На месте крушения самолета в Колумбии нашли выживших

В местные больницы доставлены 10 человек.

В районе авиакатастрофы в колумбийской провинции Антьокия найдены выжившие, сообщается в аккаунте радиостанции 360 Radio Colombia в Twitter, пишет Lenta.ru.

По данным властей города Рионегро, в местные больницы доставлены 10 человек.

Напомним, в Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами на борту. По предварительной информации, самолет, направлявшийся из Боливии в Медельин, пропал с радаров в районе города Рионегро. Командир воздушного судна сообщал диспетчерам местного аэропорта Медельин Кордова о нехватке топлива. Борту был дан приоритет в посадке, однако добраться до гавани не удалось. По данным местных СМИ, на борту находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе». Они летели на матч Южноамериканского кубка.

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